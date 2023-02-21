Вторник был полон различными событиями. Главное из них - послание Путина Федеральному собранию. Но и на портале TVNET новость - начало проекта "Взаимные претензии". Первой в цикле стала статья о том, почему многие русскоязычные так и не выучили латышский язык. Об этих и других событиях читайте в ежедневном дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 21 февраля ⟩ "Взаимные претензии", послание Путина и его последствия
Новости Латвии:
К порталу TVNET обратился читатель с видео, на котором видно, как один из полицейских расставляет ограждающие барьеры и один из них падает на машину. TVNET связался с Рижской муниципальной полицией (RPP), которая разъяснила ситуацию.
В связи с опасным состоянием здания ответственные службы Рижского самоуправления призвали жителей дома на улице Вентспилс, 25, добровольно покинуть жилые помещения и воспользоваться помощью самоуправления до того момента, пока здание не будет приведено в порядок. Об этом сообщили в Рижской думе.
Утром во вторник, 21 февраля, на одной из улиц в Вецмилгрависе образовался провал.
Latvijas gāze начало процесс продажи принадлежащего ему оператора газораспределительной системы Gaso. Об этом в интервью агентству LETA сообщил председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис.
Претенденты на должности прокуроров демонстрируют на тестах низкий уровень знаний, что говорит о том, что система образования в Латвии деградирует, заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
На данный момент лишь 26%, или примерно 345 000, участников государственной фондируемой пенсионной системы подали заявления на использование накопленного капитала в случае их смерти до достижения пенсионного возраста, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования.
Скандальный латвийский актер Андрис Лиелайс, который весной прошлого года бежал из России на родину, отказавшись от российского гражданства и поддержав Украину, попал в неприятную ситуацию.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию РФ. Согласно Конституции России, президент оглашает послание ежегодно. При этом в 2022 году оглашение послания не состоялось.
Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию сделал заявление, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Во вторник, 21 февраля, российские войска обстреляли центр Херсона. Об этом сообщает "Медуза".
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во вторник, 21 февраля, обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в том, что они блокируют поставки боеприпасов боевикам ЧВК "Вагнер" и стараются саботировать группировку. Он приравнивает подобные действия к "государственной измене".
Министерство иностранных дел России во вторник вызвало посла США в России Линн Трейси и выразило протест на "расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия" в Украине, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Протестующие в Кишиневе выступают против высоких цен и низких зарплат на фоне предупреждений властей о диверсиях со стороны России.
В понедельник вечером, 20 февраля, в Турции, в провинции Хатай, было зарегистрировано еще одно землетрясение.
Руководитель по коммуникаций Спасательного департамента сообщил, что в настоящее время в Южной Эстонии не запрещено выходить на лед внутренних водоемов, но Спасательный департамент считает это в данном случае крайне опасным.
Вован и Лексус провели телефонный разговор с бывшим канцлером ФРГ Меркель. Один из них представился экс-президентом Украины Порошенко.
15 февраля неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами. Полиции пока не удалось найти преступника.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второе кровоизлияние в мозг, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга, утверждает "Спорт-Экспресс".
Интересное чтиво:
"Остановите лингвистический геноцид в Латвии", "Учить латышский язык - да, учиться на латышском языке - нет", "Русские не сдаются!" - лишь часть из транспарантов, привычно развевающихся над митингами в "защиту русского языка" в Латвии. Кажется, для многих представителей крупнейшего нацменьшинства страны борьба за родную речь стала почти что священной войной. Тем временем близится полный перевод всех школ на латышский язык обучения, а после начала войны в Украине латвийцам, принявшим российское гражданство, придется сдать экзамен на знание госязыка. RUS TVNET попытался выяснить причины одной из самых весомых претензий к русскоязычным Латвии.
В июне прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ввел запрет на вещание всех российских телеканалов, однако это не помогло привлечь аудиторию к местным каналам. К такому выводу пришли участники передачи Rus.LSM.lv "Безопасность в Европе", которые отмечают, что эта аудитория "где-то потерялась", главным образом в интернете.
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Российское издание "Спорт-Экспресс" опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сотне самых высокооплачиваемых игроков КХЛ оказался латвийский вратарь Янис Калниньш, который представляет "Амур" из Хабаровска.
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