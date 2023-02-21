Главное за 21 февраля ⟩ "Взаимные претензии", послание Путина и его последствия

Вован и Лексус провели телефонный разговор с бывшим канцлером ФРГ Меркель. Один из них представился экс-президентом Украины Порошенко.

15 февраля неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами. Полиции пока не удалось найти преступника.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второе кровоизлияние в мозг, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга, утверждает "Спорт-Экспресс".

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"Остановите лингвистический геноцид в Латвии", "Учить латышский язык - да, учиться на латышском языке - нет", "Русские не сдаются!" - лишь часть из транспарантов, привычно развевающихся над митингами в "защиту русского языка" в Латвии. Кажется, для многих представителей крупнейшего нацменьшинства страны борьба за родную речь стала почти что священной войной. Тем временем близится полный перевод всех школ на латышский язык обучения, а после начала войны в Украине латвийцам, принявшим российское гражданство, придется сдать экзамен на знание госязыка. RUS TVNET попытался выяснить причины одной из самых весомых претензий к русскоязычным Латвии.

В июне прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ввел запрет на вещание всех российских телеканалов, однако это не помогло привлечь аудиторию к местным каналам. К такому выводу пришли участники передачи Rus.LSM.lv "Безопасность в Европе", которые отмечают, что эта аудитория "где-то потерялась", главным образом в интернете.