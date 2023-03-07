Уходящий день оказался богат на события, а чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал главные новости вторника, 7 марта, в ежедневном дайджесте.
ГЛАВНОЕ ЗА 7 МАРТА ⟩ Сколько русскоязычных знают латышский, медики готовятся к ЧС и Лукашенко обзывает Зеленского
Новости Латвии:
"Многие? Какой конкретно процент?", "К такой "прекрасной" статье хорошо бы еще статистики, которая либо подтвердит этот факт, либо опровергнет", "Было бы желание считать - методику придумать можно".
Один из "любимейших" видов транспорта пьяных водителей - электросамокаты. Они легко доступны, и их тяжело контролировать. Министерство сообщения отмечает, что пришло время это изменить, и надеется, что уже этим летом будет больше ответственности как со стороны владельцев, так и водителей, сообщает Латвийское телевидение.
В Латвии к условным срокам приговорены несколько человек, которые с началом войны России против Украины поддержали агрессора, сообщает Latvijas Avīze.
У Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, подчеркнул в беседе с агентством LETA мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя решение совета памятников Рижской думы о сносе нескольких памятников.
Министерство обороны в связи с закупкой продуктов питания для нужд армии на 220 миллионов евро начало служебную проверку, заявила журналистам на пресс-конференции министр обороны Инара Мурниеце.
В Латвии выросло число случаев смены национальности. Так, по данным Министерства юстиции, в 2022 году национальность сменили 125 человек, что в пять раз больше, чем в 2021 году, когда смена записи о национальности была сделана только в 20 случаях.
Организации медиков договорились незамедлительно начать подготовку к объявлению чрезвычайной ситуации как в основной, так и в амбулаторной и неотложной медицине, сообщила представитель Латвийского общества врачей (LĀB) Эвия Ансонска.
В воскресенье, 12 марта, Русский союз Латвии (РСЛ) проведет акцию протеста против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге. В свою очередь партия "Согласие" распространила заявление, в котором выступает против вывоза из Риги памятников, посвященных художникам, писателям, ученым и деятелям культуры.
Организованная группа обвиняется в принуждении женщины к занятию проституцией в квартире в Огре, сообщили в прокуратуре.
За рубежом:
Зима в Украине прошла под аккомпанемент ракетных ударов. Несмотря не все старания России разрушить энергетическую инфраструктуру страны, она этот непростой экзамен выдержала. Но до тех пор, пока идет война, предстоящие испытания могут оказаться не менее сложными.
Эстонский медик-фронтовик Эрко Лайдинен (35 лет), чудом избежавший смерти в начале февраля во время оказания помощи украинцам в Бахмуте, снял с бортовой камеры джипа редкие кадры, на которых вторгшиеся в город российские диверсанты расстреливают медиков из противотанкового ракетного комплекса с лазерным наведением "Корнет". Ракета пролетает в считаных метрах от джипа Лайдинена.
В понедельник, 5 марта, депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения противоречиво оцениваемого законопроекта об "иностранных агентах".
Власти Украины комментируют кадры предполагаемого расстрела украинского военнопленного. Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине".
Если северокорейские ракеты во время испытаний будут сбиты над Тихим океаном, это будет воспринято как объявление войны, предупредила во вторник влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает AFP.
Дыра в российском бюджете продолжает расти, так как доходы от экспорта нефти и газа продолжают падать, а расходы на войну в Украине и производство товаров продолжают расти рекордными темпами, сообщает The Moscow Times.
Президент Эстонии Алар Карис не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании, а также закон о внесении изменений в Закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции, пишет Rus.Postimees.
Украина уже получила первые системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Вооруженные силы Украины назвали имя военнослужащего, видео расстрела которого в понедельник появилось в интернете, пишет "Медуза".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 7 марта, во время вручения государственных наград назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой". По информации белорусских СМИ, Лукашенко оскорбил Зеленского, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулищах.
Интересное чтиво:
Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа пожаловался, что в немецком клубе на него перестали рассчитывать после того, как на чемпионате мира в Катаре он выступал за сборную Камеруна в бутсах с флагом России, пишет Xsport.
Утром 7 марта у известного украинского инфлюенсера Софии Стужук и ее возлюбленного Антона из Риги родился ребенок. Об этом свидетельствуют её посты в соцсетях.
Несмотря на положительный тест на Covid-19, братья Йоханнес Тиннес Бё и Тарьей Бё на прошлой неделе приняли участие в гонке преследования на 12,5 км этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюc), жена латвийского паркуриста Павла Петкуна, рассказала, как ее работа повлияла на их отношения.
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С 6 марта в двух таллиннских Maxima можно будет найти холодильники с "банками крови". Это кампания, целью которой является привлечение внимания к важности донорства крови. Банки с кровью нельзя будет купить, пишет Rus.Postimees.
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