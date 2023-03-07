ГЛАВНОЕ ЗА 7 МАРТА ⟩ Сколько русскоязычных знают латышский, медики готовятся к ЧС и Лукашенко обзывает Зеленского

Утром 7 марта у известного украинского инфлюенсера Софии Стужук и ее возлюбленного Антона из Риги родился ребенок. Об этом свидетельствуют её посты в соцсетях.

Несмотря на положительный тест на Covid-19, братья Йоханнес Тиннес Бё и Тарьей Бё на прошлой неделе приняли участие в гонке преследования на 12,5 км этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия).

Американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюc), жена латвийского паркуриста Павла Петкуна, рассказала, как ее работа повлияла на их отношения.

Александр Незлобин уехал из России еще зимой прошлого года. Сейчас стендап-комик выступает за границей. В своем недавнем шоу артист упомянул и коллегу-юмориста Максима Галкина.

"Я вспомнил о шамане Габышеве, которого так перепугались в Кремле, и всех историях с Лубянки про их шаманские обряды", - признался в беседе с онлайн-журналом KLIK художник Артур Берзиньш, автор акции Involtācija, которая прошла у Дома конгрессов напротив посольства России 24 февраля.

Распространено мнение, что кошки испытывают привязанность только к месту, где они живут, а отнюдь не к тому, кто за ними ухаживает. "Проверено.Медиа" решили проверить, верен ли такой стереотип об этих домашних животных.

С 6 марта в двух таллиннских Maxima можно будет найти холодильники с "банками крови". Это кампания, целью которой является привлечение внимания к важности донорства крови. Банки с кровью нельзя будет купить, пишет Rus.Postimees.

В документальном фильме "Планета секса с Карой Делевинь" знаменитая модель и актриса продолжает узнавать все о сексе и о том, что с ним связано. В этот раз она выясняла, вредит ли человеческому мозгу чрезмерный просмотр порно. Чрезмерное потребление порнографии действительно уменьшает количество серого вещества в мозге, но хорошая новость в том, что мозг восстанавливается!