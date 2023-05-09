Главное за 9 мая ⟩ 9 мая в Риге и Даугавпилсе, отмена масок в медучреждениях и повреждение скульптуры у вокзала

В магазинах и на рынках клубника доступна уже давно, но приехала она из-за границы. Однако совсем скоро мы сможем дождаться и выращенную в Латвии ягоду.

Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин опубликовал в своём аккаунте в Instagram видео, в котором показал татуировку в честь своего трагически погибшего друга Матиса Кивлениекса.

В очередной выпуск программы Pāļa Bazars был приглашен один из самых востребованных актеров Латвии Максим Бусел. В беседе он раскрыл свою позицию по вопросу демонтажа памятника в парке Победы. Об этом сообщает программа TV3 Izklaide.

Победители шоу Mīla kemperī, а теперь уже молодожены Яна и Давид после свадебной церемонии отправились на праздничный ужин в кафе Лас-Вегаса, а затем продолжили вечер в казино.

Cкандальный инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне сообщила своим подписчикам печальный факт - профиль ее магазина Butterfly в Instagram исчез во второй раз.

Международный гид по пицце, который составляют итальянцы, ежегодно называет лучшие пиццерии мира в разных категориях. Совсем недавно был опубликован ТОП-50 лучших пиццерий Европы на 2023 год. В признанный итальянский топ вошла и пиццерия из Латвии!

Организаторы турниров WTA-1000 и "Мастерс" в Мадриде (Испания) подверглись серьёзной критике со стороны игроков и общественности за разные размеры тортов, которые они преподнесли белоруске Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.