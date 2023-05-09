Главная тема дня сегодняшнего - 9 мая. В Латвии и других странах официально отмечают День Европы, однако часть общества, в основном русскоязычная, празднует окончание Второй мировой войны. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET о самом главном за вторник, 9 мая.
Главное за 9 мая ⟩ 9 мая в Риге и Даугавпилсе, отмена масок в медучреждениях и повреждение скульптуры у вокзала
Новости Латвии:
Сегодня к 18 часам в связи с 9 мая начато 23 административных процесса и четыре уголовных процесса, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Люди, отмечающие в Даугавпилсе 9 мая окончание Второй мировой войны, возлагают цветы в разрешенных местах, где находятся захоронения павших, тем не менее полиция констатировала несколько нарушений. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.
Утро 9 мая жители Болдераи встретили с обрисованным вандалами знаком на въезде в микрорайон. Надпись гласила "С днем победы". В прошлый раз знак испоганили меньше года назад, разрисовав его в цвета российского флага. Как Рижская дума может бороться с вандалами?
Инцидент, который произошел 5 мая в Иманте, когда группа подростков избила школьника, шокировал общественность. В социальных сетях распространяются разные версии развития событий и разные теории о причинах произошедшего. Глава Государственной полиции Арманд Рукс дал свое объяснение и комментарий по поводу случившегося. Однако что и как произошло на самом деле, в первую очередь известно причастным к нападению, пострадавшему подростку и его отцу Константину. Он рассказал онлайн-журналу Klik, что произошло вечером 5 мая.
Служба государственных доходов (VID) призывает жителей остерегаться смс и электронных писем от мошенников, написанных якобы от имени VID, сообщили агентству LETA в службе.
Во вторник Государственная полиция задержала в Даугавпилсе мужчину 1997 года рождения по подозрению в нападении на представителей сообщества ЛГБТК+ 4 мая, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Ласма Курсите.
В Иманте в конце апреля в лифте дома был найден убитый мужчина, по подозрению в совершении преступления задержан знакомый убитого, сообщает агентство LETA.
Пытаясь заполучить хоккейные билеты, во вторник в Риге подростки на Привокзальной площади повредили ледовую скульптуру, сообщает агентство LETA.
Имеющаяся в настоящее время в распоряжении Государственной полиции информация не свидетельствует о том, что в Риге действуют какие-либо целенаправленно организованные молодежные банды, заявил сегодня утром в программе Rīta Panorāma на LTV глава Государственной полиции Арманд Рукс.
Правительство постановило отменить требование об обязательном использовании масок в медицинских учреждениях и заведениях длительного социального ухода.
Утром в понедельник, 8 мая, в Плявниеках произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель мотоцикла, сообщает Degpunktā.
За рубежом:
Во вторник, 9 мая, Эстония отмечает День Европы, однако часть общества, в основном русскоязычная, празднует окончание Второй мировой войны, пишет Rus.Postimees. Предлагаем взглянуть на отдельные события, которые происходят в Эстонии в контексте так называемого Дня Победы.
Во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад - в этом году он был достаточно скромным.
Пока в Ивангороде шла установка большого экрана, чтобы навязать жителями приграничной Нарвы концерт по случаю празднования 9 мая, на стене Нарвского замка появился плакат с надписью "Путин - военный преступник", пишет Rus.Postimees.
Российский диктатор Владимир Путин выступил во вторник на параде 9 мая в Москве, напомнив о победе советского народа во Второй мировой войне, высоко оценив нынешние "успехи" российской армии в Украине, а также в очередной раз обвинив Запад в том, что он "начал войну" против России.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь пожаловался на отсутствие боеприпасов, обвинил отдельных военных руководителей РФ в предательстве и сообщил, что одно из подразделений вооруженных сил РФ во вторник, 9 мая, оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области.
В этом году накануне 9 мая в трех уездах Эстонии - Харьюском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском полиция работает в режиме особого контроля за соблюдением ограничений на демонстрацию запрещенной советской и российской символики и проведение публичных собраний. Специальный режим продлится с 5 по 9 мая включительно. Rus.Postimees выяснял у жителей Эстонии, изменился ли смысл даты и как они относятся к ней сегодня.
Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по следам скандала с предполагаемым нецелевым использованием пожертвований эстонской НКО Slava Ukraini и ее украинскими партнерами, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
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