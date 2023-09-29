Подходит к концу пятница. Это значит, что впереди два долгожданных выходных! Несмотря на то, что большинство людей уже закончило работу и начало отдыхать, окончание трудовой недели не может быть полноценным без ежедневной подборки новостей от RUS TVNET - рассказываем коротко о самом главном за пятницу, 29 сентября.
Главное за 29 сентября ⟩ Уголовное дело против Мамыкина, доплата к пенсиям за стаж до 1995 года и что смотрят русскоязычные Латвии
Новости Латвии:
В пятницу, 29 сентября, Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против бывшего политика Андрея Мамыкина за возможное прославление и оправдание совершенных Россией в Украине преступлений.
Министерство благосостояния предлагает согласовать поправки о назначении доплат к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
В эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?" главный редактор мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерина Сафронова рассказала о том, что ждет общественные русскоязычные СМИ в ближайшем будущем, если действительно им будет отказано в финансировании.
В Латвии наблюдается выраженная сегментация по отношению к контенту и качеству национальных СМИ в зависимости от возраста и языка, используемого в семье, и вместо местных телеканалов русскоязычные чаще выбирают платформу YouTube или зарубежные СМИ, следует из опроса о латвийских национальных СМИ, проведенного исследовательским центром Kantar по заказу Министерства культуры.
В пятницу, 29 сентября, в Латвии было зафиксировано несколько рекордов тепла. Рекордная температура воздуха в эту дату была зарегистрирована на 15 наблюдательных станциях, а в Бауске в 15:10 столбик термометра поднялся до отметки в +24,5 градуса, таким образом, был побит и национальный рекорд тепла для 29 сентября.
До сих пор была допустима ситуация, что у учеников 9-х и 12-х классов в аттестате в спорте стоит "освобожден" или "нет оценки". Однако начиная с этого учебного года такое больше невозможно.
Пациентке Детской больницы, которая около года ждала донорское сердце, успешно провели пересадку органа благодаря поддержке Центра кардиохирургии Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) и Клиники кардиологии и кардиохирургии Детской больницы, а также врачей региональных больниц, сотрудников Латвийского центра трансплантации и Государственной пограничной охраны.
Ученик начальной школы в Айзупе после уроков пошел на автобусную остановку, чтобы отправиться домой. Однако, не дождавшись транспорта, мальчик в страхе побежал обратно в школу, чтобы сообщить о белом микроавтобусе, водитель которого заговорил с ним и пригласил поехать вместе, сообщает программа Degpunktā.
Министерство климата и энергетики (МКЭ) подготовило поправки к Закону о рынке электроэнергии, согласно которым в систему можно будет передавать не более 20% произведенной пользователем за год электроэнергии, сообщает lsm.lv.
Несмотря на то, что пробки в Риге - явление неновое, этим летом масштаб проблемы достиг новых высот. Быстро попасть в центр было сложно не только в привычное для этого время, но и на протяжении почти всего дня. На первый взгляд причина ясна: столица переживает масштабные ремонтные работы. С другой стороны, год за годом ситуация особо не меняется. Такое ощущение, что жители проводят в пробках вечность. И с приближением зимы опасения, что пробки будут еще больше, звучат все чаще. Онлайн-журнал Klik решил выяснить, насколько это обоснованно.
За рубежом:
Норвегия установила запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщило Министерство иностранных дел Норвегии. Запрет вступит в силу 3 октября.
Ряд стран Восточной и Северной Европы, в том числе Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, резко увеличили закупки американских истребителей пятого поколения F-35. Это произошло на фоне вторжения России в Украину.
В результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни ранены. Первый взрыв прогремел в провинции Белуджистан, там погибли более 50 человек, по меньшей мере сто ранены. В результате второго обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находится порядка 40 человек.
Чтобы развеять слухи о плохом здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова или даже о том, что он находится в коме, Кремль в четверг, 28 сентября, опубликовал новое видео, на котором президент России Владимир Путин встречается с Кадыровым.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 33 236 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. В том числе - по меньшей мере 2 448 человек, которые были убиты при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины.
Около 100 российских автомобилей пылятся на парковках аэропорта Хельсинки, сообщает финская телекомпания Yle.
Информация о ходе уголовного процесса в отношении гражданки Латвии Аллы Соколенко поступает от властей Беларуси в ограниченном объеме и с задержкой, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.
Российским автомобилям разрешено въезжать в Литву лишь для транзита в Калининградскую область, подчеркивают в литовской таможне.
Интересное чтиво:
"Сестренка, скоро ты будешь лежать в постели и пить шампанское! А я буду бегать в магазин, печь и готовить" - для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, самый большой страх - не смерть, а стать обузой для близких. Айя повторяет, что скоро она снова встанет на ноги. Тогда сестре больше не придется заботиться о ней, все будет наоборот - она будет заниматься домом, нести на своих плечах груз повседневной жизни, бегать и делать дела.
Пост учителя физики в Facebook с реакцией на теорию заговора, выдвинутую боксером Майрисом Бриедисом, стал хитом социальных сетей.
13 сентября на Apple TV+ стартовал 3-й сезон сериала Morning Show ("Утреннее шоу") с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. После начала войны платформа не стала полностью уходить из РФ. Как сообщает телеканал "Дождь", новый сезон не прошел "цензуру" из-за упоминания войны в Украине. Но на пиратских сайтах появилась своя версия озвучки, которая устраивает пропаганду.
В пятницу, 29 сентября, в 11:00 в Риге официально открылась новая велодорожка Иманта - Даугавгрива.
Посещение зоопарка - это в основном развлекательное мероприятие, так как часто можно стать свидетелем милого или забавного поведения животных. Однако иногда случается обратное и взору посетителей открывается непредсказуемый и агрессивный характер животных. Например, на этом видео запечатлено, как одно из самых опасных животных в мире - бегемот - нападает на сотрудника зоопарка на глазах у перепуганных людей.
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Свою работу на Латвийском телевидении совсем недавно прекратила диктор "Утренней панорамы" Линда Абу Мери. В гостях программы Ar dziesmu par dzīvi на Radio SWH она ответила на 12 вопросов ведущего, которые позволяют узнать ее лучше.
Сторонница свободных отношений Элина Зесере поделилась мнением о том, почему у нее такие свободные взгляды на темы секса, во время посещения ток-шоу Zilonis studijā на канале TV3.
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В случае ипотечного кредита со стандартным 20-летним сроком погашения и остатком в 100 000 евро повышение базовой ставки с 3,75% до 4% означает для заемщика увеличение ежемесячного платежа примерно на 16 евро, пишет эстонское издание Rus.Postimees.
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