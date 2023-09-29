Главное за 29 сентября ⟩ Уголовное дело против Мамыкина, доплата к пенсиям за стаж до 1995 года и что смотрят русскоязычные Латвии

До сих пор была допустима ситуация, что у учеников 9-х и 12-х классов в аттестате в спорте стоит "освобожден" или "нет оценки". Однако начиная с этого учебного года такое больше невозможно.

Пациентке Детской больницы, которая около года ждала донорское сердце, успешно провели пересадку органа благодаря поддержке Центра кардиохирургии Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) и Клиники кардиологии и кардиохирургии Детской больницы, а также врачей региональных больниц, сотрудников Латвийского центра трансплантации и Государственной пограничной охраны.

Ученик начальной школы в Айзупе после уроков пошел на автобусную остановку, чтобы отправиться домой. Однако, не дождавшись транспорта, мальчик в страхе побежал обратно в школу, чтобы сообщить о белом микроавтобусе, водитель которого заговорил с ним и пригласил поехать вместе, сообщает программа Degpunktā.

Министерство климата и энергетики (МКЭ) подготовило поправки к Закону о рынке электроэнергии, согласно которым в систему можно будет передавать не более 20% произведенной пользователем за год электроэнергии, сообщает lsm.lv.