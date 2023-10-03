Главное за 3 октября ⟩ Миллионные штрафы за пьяную езду, суд TVNET GRUPA против NEPLP и почему жители Латвии брали пенсии РФ

В меню бистро IKEA появился хот-дог на растительной основе - более устойчивая альтернатива всеми любимому легендарному хот-догу. В дополнение к классическим и вегетарианским хот-догам в бистро IKEA теперь предлагается новая версия с растительной начинкой всего за 0,70 евро.

Рижский Международный кинофестиваль (RIGA IFF) станет в этом году первым в мире фестивалем, для которого создан свой собственный аромат Nordic Highlights.

Второго октября в конференц-зале отеля Radisson Collection в Таллинне прошла Пятая антивоенная конференция Форума свободной России. Эта организация с 2016 года пытается объединить оппозиционных политиков, покинувших соседнюю страну. Как смог понять корреспондент Rus.Postimees, это наконец-то удалось. Впрочем, даже теперь, когда цели ясны и задачи определены, не обошлось без фирменных конфузов.

Режиссер и продюсер Жаклина Циновска в Латвии себя больше не видит: она готовится продать свою квартиру и переехать в Украину, пишет издание Kas Jauns.

Инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) наконец-то встретилась со своим мужем, бывшим военным Давидом Круминьшем, спустя несколько месяцев после расставания, чтобы найти способ официально расторгнуть их брак. Развод серьезно осложняется тем, что брак заключен за границей и обе стороны заняты своими повседневными делами.

Латвийский блогер Элина Пакалне и боксер Кристап Зутис, проживавшие со своими собаками в доме в Рижском районе, спорят с его хозяйкой. Женщина утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи". В результате она отключила им воду. Пакалне обратилась за помощью к юристам, которые решают этот вопрос. В беседе с RUS TVNET блогер рассказала, во что этот спор перерос.

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