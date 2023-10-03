Второй рабочий день на этой неделе выдался долждливым и богатым на события. Так, RUS TVNET разбирался, почему жители Латвии брали российские пенсии, стало известно, что за смертельное ДТП, совершенное в пьяном виде, может грозить штраф свыше трех миллионов евро, а суд первой инстанции отклонил иск TVNET GRUPA против NEPLP. Об этом и не только - в ежедневном обзоре событий от RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном за вторник, 3 октября.
Главное за 3 октября ⟩ Миллионные штрафы за пьяную езду, суд TVNET GRUPA против NEPLP и почему жители Латвии брали пенсии РФ
Новости Латвии:
Эпопея со сдачей экзаменов по латышскому языку для получения ВНЖ вскрыла явление, на которое раньше не обращали внимание - почему так много жителей Латвии в свое время решили принять гражданство РФ и выбрать российские пенсии, живя в Латвии? RUS TVNET разбирался в вопросе.
Во вторник, 3 октября, Рижский городской суд как первая инстанция отклонил иск TVNET GRUPA против решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 22 мая 2023 года, которым NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире передачи.
За совершение трагического ДТП в состоянии алкогольного опьянения в будущем планируется обязательно установить и денежный штраф, амплитуда которого составит от 6200 до 3,1 миллиона евро, сообщает агентство LETA.
Во вторник правительство утвердило новый прейскурант цен на услуги Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), который ежегодно обновляется в соответствии с фактическими затратами, сообщила главный специалист по связям с общественностью NMPD Арита Фреймане.
Бывший креативный директор Radio SWH Илгвар Рукерc приговорен к семи годам лишения свободы за то, что вызвал трагическое дорожно-транспортное происшествие, убегая от полиции в состоянии алкогольного опьянения.
Семейный деревянный дом на родовой земле в Личупе Огрского края большая семья Эдите восстанавливала больше 15 лет - несмотря на то, что некоторые родственники давно проживают за границей. В строительстве фундамента, по рассказам Эдите, так и вовсе участвовало все село. "Это не просто дом. Это дом для души", - рассказала женщина Klik. Сейчас от него остались лишь обугленные стены.
Латвийский рынок труда придется открыть для иностранных работников, поскольку в нашей стране ощущается нехватка работников, заявил в интервью телеканалу TV3 министр благосостояния Улдис Аугулис.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) во вторник концептуально согласовала применения 50%-ной скидки на процентные ставки по ипотечным кредитам сроком на один год.
Вчера, 2 октября, Рижский городской суд приговорил двух молодых мужчин к тюремным срокам за шпионаж в пользу России, пишет Latvijas Avīze.
Министерство иностранных дел допускает, что Россия по политическим мотивам могла неправомерно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества независимых государств (СНГ). Это произошло после того, как бывшему депутату Сейма Вячеславу Домбровскому потребовалась срочная помощь министерства, поскольку российские власти обратились с просьбой задержать его во время визита в одну из стран СНГ, сообщает Panorāma.
За рубежом:
После того, как американский Конгресс одобрил бюджет страны, не включающий помощь Украине, на счетах Пентагона осталось чуть более 5 млрд долларов для предоставления военной и другой помощи Киеву, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей ведомства.
В результате стрельбы в торговом центре "Сиам Парагон" в столице Таиланда Бангкоке погибли три человека, сообщают медицинские службы страны.
Meta, материнская компания Facebook и Instagram, может ввести платную подписку на Instagram в Европе. Такой сценарий возможен, если пользователи не согласятся с тем, чтобы Meta использовала их персональные данные для показа целевой рекламы.
За последние несколько лет экстремальные погодные условия, лесные пожары и волны засухи настолько повлияли на урожайность оливковых деревьев, что Европа фактически осталась без внутренних поставок оливкового масла, пишет The Guardian.
В соцсетях распространилась видеозапись выступления главного редактора мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерины Сафроновой на эстонском телеканале ERR, где журналистка комментировала острые вопросы, связанные с жителями Латвии, которые приняли российское гражданство.
Российские власти объявили в розыск бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Вчера, 2 октября, в Оксфордшире молния ударила в завод по переработке отходов, после чего произошел мощный взрыв, сообщает BBC со ссылкой на компанию Severn Trent Green Power.
Норвегия наращивает экспорт, Германия становится газовым хабом, Италия сможет снабжать Австрию, юг ФРГ и Венгрию. А Саудовская Аравия теперь будет производить СПГ.
Интересное чтиво:
Прибытие миллионера и мецената Яниса Зузанса и его супруги Илзе Гринберги на премьеру пьесы Райниса Spēlēju, dancoju в Национальном театре привлекло внимание пользователей соцсетей, пишет Apollo.lv. Причиной тому стала одежда, выбранная женой Зузанса. Теперь образ прокомментировала эксперт по этикету Айя Страутмане.
В меню бистро IKEA появился хот-дог на растительной основе - более устойчивая альтернатива всеми любимому легендарному хот-догу. В дополнение к классическим и вегетарианским хот-догам в бистро IKEA теперь предлагается новая версия с растительной начинкой всего за 0,70 евро.
Рижский Международный кинофестиваль (RIGA IFF) станет в этом году первым в мире фестивалем, для которого создан свой собственный аромат Nordic Highlights.
Второго октября в конференц-зале отеля Radisson Collection в Таллинне прошла Пятая антивоенная конференция Форума свободной России. Эта организация с 2016 года пытается объединить оппозиционных политиков, покинувших соседнюю страну. Как смог понять корреспондент Rus.Postimees, это наконец-то удалось. Впрочем, даже теперь, когда цели ясны и задачи определены, не обошлось без фирменных конфузов.
Режиссер и продюсер Жаклина Циновска в Латвии себя больше не видит: она готовится продать свою квартиру и переехать в Украину, пишет издание Kas Jauns.
Инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) наконец-то встретилась со своим мужем, бывшим военным Давидом Круминьшем, спустя несколько месяцев после расставания, чтобы найти способ официально расторгнуть их брак. Развод серьезно осложняется тем, что брак заключен за границей и обе стороны заняты своими повседневными делами.
Латвийский блогер Элина Пакалне и боксер Кристап Зутис, проживавшие со своими собаками в доме в Рижском районе, спорят с его хозяйкой. Женщина утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи". В результате она отключила им воду. Пакалне обратилась за помощью к юристам, которые решают этот вопрос. В беседе с RUS TVNET блогер рассказала, во что этот спор перерос.
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