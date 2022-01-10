10 января в одном абзаце ⟩ Дезинформация о чайном грибе, "Золотой глобус" без зрителей и расцветшие азалии

За сутки выявлено 864 новых случая, сообщается о трех смертях. Между тем в соцсетях распространяется информация о том, что, якобы, от Covid может помочь чайный гриб. ZVA предупреждает - неправда! Лучше вакцинироваться. Но с вакцинами проблема, Латвийская торгово-промышленная палата боится, что из-за требований о вакцинации вырастет сектор теневой экономики. А между тем Covid-19 нашли у шеф-повара Мартиньша Ритиньша. Да, в Латвии с ковидом непросто на прошлой неделе число новых случаев выросло вдвое, но и в других странах не лучше. Например, вот такое сообщение пришло из Франции. А коалиционные политики Латвии собрались сегодня, чтобы обсудить важные решения, которые могут быть приняты в ближайшем будущем. В частности, доплаты учителям и поддержка культуры. А ведь деньги тут, рядом - кокаин, найденный в коробках с бананами стоит около 30 млн евро. Интересно, сколько стоит утилизация наркотиков? Потому что утилизация обычного мусора подорожала - аж на 87%! Может, кто-то из нынешних школьников вырастет и придумает более экономный способ. А пока ученики разных школ будут оцениваться по более одинаковым критериям. В Латвии жить не всегда легко, но есть места, где еще сложнее. Одно из таких - Луганск. Ольга Татаренко рассказала, почему уехала оттуда. Но теперь больше новостей не про Украину, а про Казахстан. Эксперты считают, что Россия теперь может говорить с позиции силы. А сам Путин не уверен, как зовут президента Казахстана. Между тем, новости культуры - прошла церемония "Золотой глобус". Но без трансляции (виноват, кстати, внезапно не ковид). Уже скоро вторник, но синоптики предупреждают - будет холодно.