Главная новость дня - это год войны в Украине. В Риге прошли митинги в поддержку Украины. RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло за пятницу, 24 февраля.
ГЛАВНОЕ ЗА 24 ФЕВРАЛЯ ⟩ Год войны в Украине, митинги в столице и подбитый российский танк в Риге
Новости Латвии:
24 февраля, через год после полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге, на площади Бривибас, несколько тысяч человек собрались на митинг "Без тебя нет победы" для поддержки Украины и осуждения российской агрессии.
Объединение учреждений культуры Рижской думы в пятницу, 24 февраля, с 11 до 21 часа на площади у Дома конгрессов проводит мастерскую по изготовлению окопных свечей. Там же можно осмотреть и подбитый украинской армией российский танк.
24 февраля 2022 года время для украинцев словно застыло. "Я до сих пор говорю, что сейчас 24 февраля. Этот день не сменяется, он просто тянется очень долго. 24 февраля закончится, когда закончится война", - говорит украинский журналист Владимир Бирюков, который сейчас находится в Латвии.
Вечером в пятницу, 24 февраля, в 16:30 на площади у Дома конгрессов напротив посольства России художником Артуром Берзиньшем была организована художественная акция Involtācija, посвященная годовщине вторжения России на территорию независимой Украины. RUS TVNET предлагает вам взглянуть на фотографии с "ритуала проклятия".
24 февраля 2023 года. Война в Украине идет уже год. Но все еще остаются люди, которые уверены, что у России есть какой-то план (которого она придерживается) и всё это не зря, а для неких высших целей. Что ж, давайте разбираться по фактам - чего конкретно смогла добиться Россия за этот год?
С 24 февраля по 26 марта в парке Кронвалда напротив посольства России в Латвии можно осмотреть подбитый Вооруженными силами Украины российский танк T-72Б, сообщает Министерство обороны.
Нет ничего сильнее надежды. Надежды победить угнетателей и оккупантов. Победить российские полчища в Украине и таких же захватчиков, как в Латвии 83 года назад.
Вечером во вторник, 21 февраля, трем пьяным мужчинам показалось, что отправиться в поездку на машине - совершенно нормально. Впрочем, они не оценили ситуацию и под Добеле вызвали тяжелое лобовое столкновение с ехавшим навстречу автомобилем, сообщает передача Degpunktā.
Прошел ровно год с того момента, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, а миллионы украинцев вынуждены были бежать из своих домов. В новостях то и дело мелькают заметки про украинских беженцев в Латвии, как они обустраиваются, с какими трудностями сталкиваются.
Нынешний депутат Сейма, бывший председатель Сигулдской думы Угис Митревицс (Нацобъединение) за потребленное в ноябре топливо подал в Сейм чеки на 529,94 евро, а в декабре - на 363,61 евро, сообщает передача Bez Tabu.
В знак поддержки Украины в борьбе с Россией маяки в латвийских портах в пятницу будут подсвечены в цветах украинского флага, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
В четверг вечером, 23 февраля, в Рижском порту пришвартовалось пострадавшее в результате пожара судно Escape, и в настоящее время его экипаж принимает меры по восстановлению работы систем и механизмов, сообщила агентству LETA пресс-секретарь управления Рижского свободного порта Лиене Озола.
Dzīvnieku policija констатировала случай, когда с животными жестоко обращались. Две собаки были привязаны к дереву в Межапарке.
За рубежом:
По сообщению "Медузы", в различных городах России стали задерживать людей, которые выходят на одиночные пикеты или возлагают цветы у памятников.
В шесть часов утра Одесса погружается в черную темноту. Освещение улиц здесь, как и в других местах Украины, по ночам выключается, рассмотреть что-то в темноте позволяет лишь свет фар проезжающих автомобилей. Звонит телефон: бусик, который должен доставить меня в находящийся в 200 километрах Херсон, ждет у McDonalds.
Отправленные Латвией за сутки до полномасштабного вторжения России в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger помогли остановить российский десант в Киеве, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в дистанционном выступлении в Сейме в годовщину российского вторжения.
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабного российского вторжения.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в четверг на Генеральной ассамблее ООН, на которой 141 страна потребовала от России незамедлительно прекратить боевые действия и вывести войска из Украины, призвал остальной мир продолжать оказывать поддержку Украине и выступил за создание международного трибунала, чтобы расследовать совершенные Россией военные преступления.
Вооруженным силам Украины несколько дней назад удалось уничтожить еще один самый современный российский боевой танк T-90M, сообщают украинские СМИ.
Польша поставила Украине первые произведенные в Германии танки Leopard 2, сообщило в пятницу польское новостное агентство РАР.
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24 февраля, в годовщину полномасштабной войны популярная исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) представила мощную патриотическую видеоработу, снятую в Риге.
После полномасштабного вторжения России в Украину на войне уже погиб 231 украинский спортсмен, сообщил министр спорта и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
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