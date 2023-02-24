ГЛАВНОЕ ЗА 24 ФЕВРАЛЯ ⟩ Год войны в Украине, митинги в столице и подбитый российский танк в Риге

Новости Латвии:

24 февраля, через год после полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге, на площади Бривибас, несколько тысяч человек собрались на митинг "Без тебя нет победы" для поддержки Украины и осуждения российской агрессии.

Объединение учреждений культуры Рижской думы в пятницу, 24 февраля, с 11 до 21 часа на площади у Дома конгрессов проводит мастерскую по изготовлению окопных свечей. Там же можно осмотреть и подбитый украинской армией российский танк.

24 февраля 2022 года время для украинцев словно застыло. "Я до сих пор говорю, что сейчас 24 февраля. Этот день не сменяется, он просто тянется очень долго. 24 февраля закончится, когда закончится война", - говорит украинский журналист Владимир Бирюков, который сейчас находится в Латвии.

Вечером в пятницу, 24 февраля, в 16:30 на площади у Дома конгрессов напротив посольства России художником Артуром Берзиньшем была организована художественная акция Involtācija, посвященная годовщине вторжения России на территорию независимой Украины. RUS TVNET предлагает вам взглянуть на фотографии с "ритуала проклятия".