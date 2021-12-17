17 декабря в одном абзаце ⟩ Мэр Риги сохранил пост, потребовалось три поездки ради одного документа, ожидаются наводнения

Продолжаем серию статей "(Не)детские проблемы". В этот раз пытаемся разобраться, почему детские дома не работают как надо, и что нужно изменить.

Одной из любимейших кинотрилогий в мире - "Властелин колец" - в этом году исполнилось 20 лет. Латвийская группа Steel Mustang решила поздравить фанатов франшизы и выпустила музыкальное видео. Даже, если вы не любитель Средиземья, пропускать такое не надо - слишком эпично!