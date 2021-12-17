17 декабря в одном абзаце ⟩ Мэр Риги сохранил пост, потребовалось три поездки ради одного документа, ожидаются наводнения

Вот и закончилась последняя полная рабочая неделя перед Рождеством. Уже наступает время готовиться к праздникам, но стоит потратить пару минут, чтобы узнать, что сегодня произошло в Латвии.
События дня в одном абзаце
Что там по Covid-19? Кумулятивная заболеваемость продолжает расти, выявлен 841 новый случай, умерло 11 человек. Смертность от коронавируса в Латвии примерно в два раза выше, чем в среднем по Европе. А штаммы омикрон и дельта сейчас выясняют между собой, кто будет более активно заражать население планеты. Зато дети уже достаточно активно вакцинируются. Между тем, в Латвийской торгово-промышленной палате не уверены, что Даниэлю Павлютсу нужно оставаться на посту министра здравоохранения. Из других важных политических событий - мэр Риги Стакис и вице-мэр Кирсис остались на своих постах. И нам стало больше известно о том, кто предложил взятку депутату Рижской думы. Еще одно продолжение вчерашних новостей - банк Industra выступил с заявлением об обыске в своих помещениях. Другой банк - Банк Латвии - рассказал о главных экономических показателях страны и они ... не радуют. А у обычных жителей проблемы приземленнее, но все еще важные. Мужчине из Руйены из-за ID-карты пришлось трижды ездить в Валмиеру. А ездить сейчас опасно, чего только стоит смертельное ДТП с участием грузовика. Но бывают травмы и другого рода, не менее страшные. Женщина 34-х лет только сейчас смогла рассказать о сексуальном насилии, перенесенном в детстве. Природа тоже не радует. Наводнения на реках происходят уже сейчас и будут продолжаться в будущем. Спрятаться будет сложнее - на Рижский вокзал в феврале можно будет попасть только с одной стороны.
Все обсуждают
Продолжаем серию статей "(Не)детские проблемы". В этот раз пытаемся разобраться, почему детские дома не работают как надо, и что нужно изменить.
Чем себя порадовать?
Одной из любимейших кинотрилогий в мире - "Властелин колец" - в этом году исполнилось 20 лет. Латвийская группа Steel Mustang решила поздравить фанатов франшизы и выпустила музыкальное видео. Даже, если вы не любитель Средиземья, пропускать такое не надо - слишком эпично!
Фото дня
В четверг, 16 декабря, умерла вдова диктатора Аугусто Пиночета, Лусия Ириарт. Чилийцы не сдерживали радость и высыпали на улицы - праздновать это событие.