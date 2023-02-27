ГЛАВНОЕ ЗА 27 ФЕВРАЛЯ ⟩ Образование на латышском, отмена спектакля с Хаматовой и граната на улице в Даугавпилсе

Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, этой ночью в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!

Еще месяц, и в гнездах снова начнется суета - в наших широтах большинство перелетных птиц возвращается из теплых стран в начале апреля. И мы снова сможем онлайн наблюдать за тем, что происходит в некоторых гнездах. Документальный фильм режиссера TVNET Яниса Вингриса рассказывает о людях, благодаря которым мы уже более десяти лет можем следить за жизнью в гнездах.

В этом году Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледной рыбной ловле в Эстонии, сообщают организаторы соревнований.

В субботу, 18 февраля, на Кипсале состоялась церемония вручения премии "Золотой микрофон", на которой чествовали лауреатов в 21 номинации. Группа Prāta Vētra рассказала в беседе с TVNET, что их продолжает удивлять в этом музыкальном мероприятии.

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 22 февраля в Facebook рассказал о своем опыте походов в дорогие рестораны.

На 72-м году жизни умер известный российский политолог Глеб Павловский. Об этом сообщил завкафедрой местного самоуправления "Высшей школы экономики" Симон Кордонский газете "Ведомости". Смерть Павловского подтвердили в социальных сетях его друзья.