Началась новая рабочая неделя. Понедельник, 27 февраля, сразу принес нам много новостей со всего мира. RUS TVNET собрал все самые важные события дня в своем ежедневном дайджесте.
ГЛАВНОЕ ЗА 27 ФЕВРАЛЯ ⟩ Образование на латышском, отмена спектакля с Хаматовой и граната на улице в Даугавпилсе
Новости Латвии:
"Черный Карлис", растяжки "Руки прочь от русских школ" и крупнейшие протесты со времен восстановления независимости - так Латвия еще в 2003 году начинала переход на обучение на государственном языке. 1 сентября этого года грядет финальный аккорд этой затянувшейся на 20 лет эпопеи.
Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), которые в 2013 году законно тайно прослушивали разговоры Мариса Мартинсонса в комплексе отдыха Taureņi, не получили разрешение Верховного суда на запись разговоров президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Теперь это обстоятельство позволяет оспорить в суде использование отдельных фрагментов разговора в качестве доказательства, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Утром в понедельник Государственная полиция получила информацию о взрывоопасном предмете в Даугавпилсе.
Лаура забыла приобрести для своего автомобиля страховку OCTA, в результате чего получила основательный "удар" по кошельку - в течение часа в Риге езду без ОСТА дважды зафиксировал фоторадар, и теперь ей нужно отдать более 800 евро, сообщает передача Bez Tabu.
В ближайшие годы подоходный налог с населения (IIN) нужно снизить примерно на 1 процентный пункт, считает председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс.
В конце прошлой недели на улице Лубанас в Риге водитель Tesla нарушил правила движения и решил скрыться от стражей порядка, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Мемориал жертвам Холокоста в рижском Бикерниекском лесу снова осквернили, нанеся на него символику государства-агрессора, свидетельствуют сообщения в Twitter.
На улице Кришьяна Барона в Риге в понедельник, 27 февраля, около полудня мужчина сел на подоконник четвертого этажа и остался сидеть на нем. Портал Apollo.lv выяснил, что ему пытаются помочь оперативные службы.
Латвия должна быть готова противостоять любой агрессии и угрозам в течение как минимум десяти дней, заявила в понедельник, 27 февраля, министр обороны Инара Мурниеце во время обсуждения будущей концепции национальной обороны Латвии.
За рубежом:
В результате атаки России иранскими дронами в понедельник в Хмельницком, на западе Украины, были убиты два человека, еще трое пострадали, сообщил мэр города.
В воскресение к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Акция, которую участники приурочили к православному празднику, вызвала недоумение и недовольство, пишет Rus.Postimees.
Бывший президент России и нынешний заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя вторжение России в Украину, снова принялся за угрозы и на этот раз пригрозил даже концом всей цивилизации.
Вечером в пятницу, 24 февраля, в Литве, в Паневежском уезде, произошла трагическая авария. Пьяный водитель за рулем автомобиля BMW стал причиной смерти мужчины и трехлетнего ребенка, пишет портал 15min.lt.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет новые санкции Евросоюза против России очередным еще одним "небольшим и запоздалым шагом", и сожалеет, что не удалось включить в новый пакет российскую госкорпорацию "Росатом".
Полиция Эквадора в порту Гуаякиля обнаружила предусмотренный для Европы груз кокаина весом 8,8 тонн, его стоимость составляет 330 миллионов долларов, сообщил в воскресенье начальник полиции Фаусто Салинас.
Семейный врач Тыстамааского центра семейных врачей Мадис Вескимяги (Социал-демократическая партия) и семейный врач Кивимяэского семейного врача Кармен Йоллер (Партия реформ) стали жертвами преступников - их имена и фотографии использовали для рекламы сомнительного лекарства, пишет Rus.Postimees.
Союз торговых центров России подписал договор о сотрудничестве с белорусским предприятием Swed House, производящим аналоги товаров шведской компании IKEA, пишет "Медуза".
Кремль почти непрерывно пугал мир "непобедимой и могущественной российской армией, которую даже теоретически невозможно победить". Однако война в Украине доказала, что российская армия вовсе не "такая мощная и непобедимая", как может показаться. Forbes подвел итоги потерь российской армии за первый год войны в Украине.
Мобилизованные на войну в Украине из российского города Иркутска в третий раз обратились по видеосвязи к президенту России Владимиру Путину, в очередной раз жалуясь на угрозы, поступающие от командиров, сообщает "Медуза".
Интересное чтиво:
8 вопросов, которые покажут, обладаете ли вы хоть минимальным знанием латышского языка!
Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, этой ночью в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!
Еще месяц, и в гнездах снова начнется суета - в наших широтах большинство перелетных птиц возвращается из теплых стран в начале апреля. И мы снова сможем онлайн наблюдать за тем, что происходит в некоторых гнездах. Документальный фильм режиссера TVNET Яниса Вингриса рассказывает о людях, благодаря которым мы уже более десяти лет можем следить за жизнью в гнездах.
В этом году Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледной рыбной ловле в Эстонии, сообщают организаторы соревнований.
В субботу, 18 февраля, на Кипсале состоялась церемония вручения премии "Золотой микрофон", на которой чествовали лауреатов в 21 номинации. Группа Prāta Vētra рассказала в беседе с TVNET, что их продолжает удивлять в этом музыкальном мероприятии.
Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 22 февраля в Facebook рассказал о своем опыте походов в дорогие рестораны.
На 72-м году жизни умер известный российский политолог Глеб Павловский. Об этом сообщил завкафедрой местного самоуправления "Высшей школы экономики" Симон Кордонский газете "Ведомости". Смерть Павловского подтвердили в социальных сетях его друзья.
Вечером 26 февраля в отреставрированном здании Рижского цирка состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Большой Кристап" (Lielais Kristaps). Мария Луиза Мельке была названа актрисой года за главную роль в фильме "Неоновая весна" (Neona pavasaris). Мельке заявила, что отказывается от награды, тем самым протестуя против непринятия закона о партнерских отношениях.
Новый Рижский театр отменил спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, в котором ныне живущая в Латвии Чулпан Хаматова должна была впервые играть на латышском языке. На Facebook-странице театр принес извинения зрителям и признал, что произошла творческая неудача.
Болельщики "Бешикташа" и "Антальяспора" (0:0) во время матча 14-го тура турецкой Суперлиги забросали поле мягкими игрушками.
Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд немки Штеффи Граф по количеству недель на вершине мирового рейтинга.
Год назад президент России Владимир Путин приказал начать "специальную военную операцию" в Украине – якобы с целью защитить жителей восточного региона Донбасс и провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. Тем самым он одновременно начал атаку на богатую культуру собственной страны: сегодня её с презрением отвергают по всему миру.
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