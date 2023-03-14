Главное за 14 марта ⟩ Удивленный Кариньш, приговор для Гревцовой, цены на паприку и ребенок в троллейбусе

Рост затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в этом году был самым быстрым за последние десять лет. В начале 2022 года мировая экономика попыталась оправиться от потерь, вызванных пандемией, но развязанная Россией война в Украине усугубила и без того существующие проблемы - еще больше пострадали цепочки поставок и ещё больше выросли цены на сырье. В настоящее время на автомобильном рынке Европы и Латвии наблюдается стремительный рост цен, и прогнозы на будущее не выглядят обнадеживающими.

За рубежом:

Стоимость акций финансового сектора по всему миру за два дня упала на 465 миллиардов долларов, так как инвесторы перестали вкладывать средства в финансовые институты. Инвесторы очень осторожны как в США, так и в других частях мира, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник сообщил, что пожаловался президенту России Владимиру Путину на проблемы, связанные с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Сербия должна немедленно ввести санкции против России, поскольку страна "уже платит высокую цену" за отказ присоединиться к международным ограничениям, наложенным на Россию за ее войну в Украине, заявил министр экономики Сербии Раде Баста.

История Бониты подчеркивает широко распространенную проблему, которая может иметь очень печальные последствия, пишет Rus.Postimees.