Сегодняшний день принес с собой долгожданное тепло, а вместе с ним - дожди и огромные лужи. Весна, кстати, не только за окном, но и на прилавках магазинов - на рынке подешевела паприка! Об этом и другом, например, к чему была приговорена депутат Сейма Глория Гревцова, или что разозлило премьер-министра Кришьяниса Кариньша, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET за вторник, 14 марта.
Главное за 14 марта ⟩ Удивленный Кариньш, приговор для Гревцовой, цены на паприку и ребенок в троллейбусе
Новости Латвии:
Пардаугавский суд Риги во вторник, 14 марта, приговорил депутата Сейма Глорию Гревцову ("За стабильность!"), обвиняемую в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 160 часам общественных работ.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник на заседании правительства выразил удивление в связи с тем, что у правительства просят согласия на покрытие выросших под влиянием войны расходов на второй этап развития корпуса А Клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS), сообщает агентство LETA.
Рубль растет, обрушая другие валюты, Трамп практически заикается при виде Путина, а санкции ЕС против России в последней вызывают пренебрежительные смешки.
Все это примеры развлекательного содержания на российском телевидении последних лет. Вовсе необязательно смотреть Соловьева, Попова и Скабееву, чтобы убеждаться "в величии России и слабости Запада".
Нарративы Кремля порой встречаются в самых незаурядных местах. Например, в шоу канала ТНТ, играх КВН или масштабных художественных фильмах.
Уже какое-то время приходится дважды подумать, покупать ли паприку, кабачки или еще какие-то овощи, или же подождать возврата налогов или чего-то подобного. Однако есть надежда на то, что кризис паприки заканчивается, пишет портал Apollo.lv.
Вечером в понедельник, 13 марта, контролеры Rīgas satiksme (RS) нашли оставленного в троллейбусе ребенка примерно четырех лет. Об этом сообщается на странице предприятия в Twitter.
Латвийский силач Айвар Шмаукстелис за короткий период времени в этом году побил два рекорда Гиннесса, сообщили в Strongman Champions League.
Историю Латвии сейчас рассказывают русские и Россия, заявил президент Эгил Левитс в программе TV3 900 sekundes.
Сотрудники отдела специальных задач Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции в рамках акции "Месяц безопасной Риги" в пятницу, 10 марта, усиленно контролировали дорожное движение при помощи беспилотного летательного аппарата, или дрона. В течение примерно полутора часов стражи порядка в Риге у Воздушного моста зафиксировали 11 водителей, которые ехали агрессивно, нарушая тем самым правила дорожного движения.
Журналист TVNET GRUPA Эва Керуже получила ежегодную награду за инновации в области исследований международной политики Министерства иностранных дел и отделения политологии факультета социальных наук (SZF) Латвийского университета.
Под Валмиерой для водителя, который неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, одна поездка оказалась роковой - мужчина попал в аварию и погиб, сообщает программа Degpunktā.
Днем в понедельник, 13 марта, в Елгавском крае произошло серьезное столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, сообщили TVNET в Госполиции.
В 2018 году на выборах в 13-й Сейм партии правительственной коалиции Мариса Кучинскиса потерпели очевидное фиаско - их поддержали лишь 38,7% всех избирателей, принявших участие в голосовании. Предыдущее правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем превзошло этот результат, передает Diena.
Рост затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в этом году был самым быстрым за последние десять лет. В начале 2022 года мировая экономика попыталась оправиться от потерь, вызванных пандемией, но развязанная Россией война в Украине усугубила и без того существующие проблемы - еще больше пострадали цепочки поставок и ещё больше выросли цены на сырье. В настоящее время на автомобильном рынке Европы и Латвии наблюдается стремительный рост цен, и прогнозы на будущее не выглядят обнадеживающими.
За рубежом:
Стоимость акций финансового сектора по всему миру за два дня упала на 465 миллиардов долларов, так как инвесторы перестали вкладывать средства в финансовые институты. Инвесторы очень осторожны как в США, так и в других частях мира, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник сообщил, что пожаловался президенту России Владимиру Путину на проблемы, связанные с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.
Сербия должна немедленно ввести санкции против России, поскольку страна "уже платит высокую цену" за отказ присоединиться к международным ограничениям, наложенным на Россию за ее войну в Украине, заявил министр экономики Сербии Раде Баста.
История Бониты подчеркивает широко распространенную проблему, которая может иметь очень печальные последствия, пишет Rus.Postimees.
Крайне редкий случай - из головного мозга годовалого ребенка врачи хирургическим путем удалили эмбрион, который был обнаружен после того, как у ребенка начались проблемы с развитием движений, увеличилась окружность головы и начала накапливаться мозговая жидкость.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 13 марта, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, где, зачитав по бумажке, представил ему "достижения" Чечни. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в микроблоге Twitter видео встречи с комментарием.
Европа на фоне российской агрессии за последние пять лет в полтора раза увеличила импорт оружия. Россия по-прежнему остается вторым в мире продавцом вооружений, но с каждым годом все заметнее теряет позиции.
Интересное чтиво:
Актриса и композитор Зане Домбровска - хозяйка усадьбы, пишет издание Privatā Dzīve.
Бывшая жена бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя Санта Бернал на этой неделе прокомментировала в интервью журналу Privatā Dzīve решение суда о взыскании с нее почти двух миллионов евро, двух автомобилей Porsche и эксклюзивных драгоценностей, подаренных ей во время брака. На эти комментарии отреагировала Кристине Елинска, нынешняя спутница Филя.
На 77-м году жизни скончался Дик Фосбери - легендарный легкоатлет, олимпийский чемпион, ставший автором современного прыжка в высоту. Об этом в Instagram сообщил агент спортсмена Рэй Шултье.
В матче второго тура чемпионата Литвы по футболу на поле был виден гигантский половой член, сообщает журналист соседней страны Паулюс Цубера.
На прошлой неделе стало известно, что суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал (ранее - Замуэле), решив взыскать с нее почти два миллиона евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные во время брака. Санта Бернал прокомментировала приговор суда.
Более половины жителей Латвии считают, что один из основных аспектов идеального дома - возможность отдохнуть и перезарядится, показало исследование ИКЕА "Жизнь дома". Каждому четвертому важно иметь дома место для хобби и активностей. У каждого члена семьи может быть свое увлечение, и нужды могут быть разные, поэтому обустраивая комнату важно сбалансировать планировку учитывая интересы всех. Дизайнер интерьеров продемонстрировала, как можно обустроить мансардную комнату и максимально использовать пространство.
Британский музыкант Робби Уильямс, выступавший в "Арена Рига" 9 марта, опубликовал фото с концерта и поделился своими впечатлениями.
Звёздам мирового тенниса Арине Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) и Пауле Бадосе (WTA 22) пришлось объясняться за фотографию, на которой обе спортсменки хлопают друг друга по ягодицам.
На войне происходит обмен не только пленными, но и трупами. Чтобы пополнить "Трупный фонд", как называют его украинцы, несколько украинских волонтерских организаций ищут тела российских солдат, погибших на освобожденных территориях, где шли бои, пишет Rus.Postimees.
Родственные души, вторые половинки - это можно называть по-разному. Главное - как узнать, что человек, который рядом с тобой, действительно тот самый, кого ты искал всю жизнь? Huffpost опросил десять человек, которым знакомо это чувство.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!