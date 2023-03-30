ГЛАВНОЕ ЗА 30 МАРТА ⟩ Обрушение дома в центре Риги, бесплатная электричка для юрмальчан и послабления в продлении ВНЖ

Сегодня Сейм единогласным голосованием исключил из повестки дня поддержанные правительством поправки к закону об общем образовании, в соответствии с которыми планировалось запретить учреждениям общего среднего образования проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся основной школы сдают централизованные экзамены.

Депутаты Юрмальской думы приняли решение о заключении с предприятием Pasažieru vilciens договора об адаптации технических решений информационных систем, чтобы задекларированные в Юрмале жители могли пользоваться железнодорожным сообщением по маршруту Рига - Кемери бесплатно.

Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в стране среднемесячная брутто-зарплата за работу на полную ставку составила 1373 евро, а заработная плата после уплаты налогов (нетто) - 1006 евро. Судя по официальной статистике, в Латвии есть два сектора, работа в которых довольно хорошо оплачивается: первый - финансы и страхование, второй - услуги информации и связи, пишет Latvijas Avīze.

Во вторник, 28 марта, на улице Маскавас в рижском микрорайоне Кенгарагс произошла трагическая авария - водитель BMW скончался. Об этом сообщает программа Degpunktā.

В ходе дебатов в Сейме сегодня, 30 марта, прозвучали обвинения во введении в заблуждение и в плохой подготовке предыдущим Сеймом поправок, предусматривающих, что бывшие неграждане, ставшие гражданами России, для сохранения постоянного вида на жительство (ВНЖ) должны доказать знание государственного языка.

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