Заканчивается очередной рабочий день. Центральной новостью дня стало обрушение дома в центре Риги. Об этой и других новостях в подборке RUS TVNET за четверг, 30 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 30 МАРТА ⟩ Обрушение дома в центре Риги, бесплатная электричка для юрмальчан и послабления в продлении ВНЖ
Новости Латвии:
Днем в четверг в центре Риги на строительной площадке обрушилось нежилое здание, пострадали десять автомобилей, при этом информации о пострадавших нет, сообщили порталу TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
"А вы почему молчали, когда НАТО Югославию бомбило, а?!" - этот вопрос частенько служит оправданием развязанной Россией войны в Украине. Правды в нем, конечно, намного меньше, чем хотелось бы сторонникам Путина. Разбираемся, что стоит за такой аргументацией.
Сегодня Сейм концептуально поддержал поправки к закону об иммиграции, в которых Министерство внутренних дел (МВД) предлагает установить небольшие послабления для продления вида на жительство гражданам России.
Констатировав попытку обхода установленных Евросоюзом санкций, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) исключил из списка ретранслируемых телеканалов каналы Dorama и "В гостях у сказки", сообщает агентство LETA.
Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссий представленные парламентской фракцией Национального объединения поправки к закону о государственном языке, предусматривающие запрет на снабжение фильмов субтитрами на русском языке.
Представители девелоперской компании Linstow Baltic заявили, что при реализации строительного проекта планировалось сохранить фасад обрушившегося дома, интегрировав его в новое здание.
Сегодня Сейм единогласным голосованием исключил из повестки дня поддержанные правительством поправки к закону об общем образовании, в соответствии с которыми планировалось запретить учреждениям общего среднего образования проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся основной школы сдают централизованные экзамены.
Депутаты Юрмальской думы приняли решение о заключении с предприятием Pasažieru vilciens договора об адаптации технических решений информационных систем, чтобы задекларированные в Юрмале жители могли пользоваться железнодорожным сообщением по маршруту Рига - Кемери бесплатно.
Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в стране среднемесячная брутто-зарплата за работу на полную ставку составила 1373 евро, а заработная плата после уплаты налогов (нетто) - 1006 евро. Судя по официальной статистике, в Латвии есть два сектора, работа в которых довольно хорошо оплачивается: первый - финансы и страхование, второй - услуги информации и связи, пишет Latvijas Avīze.
Во вторник, 28 марта, на улице Маскавас в рижском микрорайоне Кенгарагс произошла трагическая авария - водитель BMW скончался. Об этом сообщает программа Degpunktā.
В ходе дебатов в Сейме сегодня, 30 марта, прозвучали обвинения во введении в заблуждение и в плохой подготовке предыдущим Сеймом поправок, предусматривающих, что бывшие неграждане, ставшие гражданами России, для сохранения постоянного вида на жительство (ВНЖ) должны доказать знание государственного языка.
За рубежом:
Ввязываясь в отношения с Китаем, Россия рискует стать "бензоколонкой для Китая", рассказал в интервью онлайн-журналу Klik критик Кремля Гарри Каспаров. Поэтому, когда Россия проигрывает войну в Украине, россиянам лучше смотреть в другую - европейскую - сторону.
В американском штате Кентукки девять солдат погибли в результате столкновения двух армейских вертолетов Black Hawk во время учений, сообщила в четверг, 30 марта, представитель армии США.
Вступило в силу решение суда, согласно которому Ану Алексеев, Лийну Отс-Ласс и Кятлин Мянник признали виновными в ненадлежащем обращении с детьми с особыми потребностями, проживающими в раквереском доме попечения Lille Kodu. Опубликованное судебное решение демонстрирует, что три женщины неоднократно применяли насилие к детям, которых им доверили. Выдержка из решения: когда подопечный Х.К. пытался поднять голову, Отс постоянно с силой прижимала его голову к земле, а Алексеев ставила ему на ноги автомобильную шину, пишет Rus.Postimees.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду сообщил, что президент России Владимир Путин в конце апреля может посетить Турцию, чтобы принять участие в открытие первой в стране атомной электростанции, сообщают турецкие СМИ.
Житель города Ефремов Тульской области Алексей Москалёв - отец 13-летней школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, - задержан в Минске, передают онлайн-издания "Медиазона" и Sota в четверг, 30 марта. По сведениям неназванного собеседника Sota, местонахождение Москалёва удалось установить из-за включения в квартире мобильного телефона.
В среду, 29 марта, Датское энергетическое агентство сообщило, что подозрительный цилиндрический объект, недавно обнаруженный неподалеку от газопровода Nord Stream 2 - это обычный дымовой буй, сообщает агентство Reuters.
Всеобщее внимание совершенно верно приковано к российской войне в Украине. Но это не оправдание, чтобы игнорировать другой кризис, закипающий у европейского порога. Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь усиливается, повышая вероятность начала новой войны.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже, сообщает российское агентство "Интерфакс".
Президент США Джо Байден пообещал выделить 690 млн долларов (637 млн евро) на укрепление демократии во всем мире. Эти средства должны пойти на эффективное и прозрачное управление, свободу прессы, борьбу с коррупцией, свободные выборы и технологии, способствующие демократии, заявил американский лидер в среду, 29 марта, на втором международном "саммите за демократию", организованном Белым домом.
На проходящей в Польше конференции "Соединяя Украину с Европой и миром: восстановление и развитие устойчивой транспортной инфраструктуры и эффективных цепочек поставок" планируется сделать совместное заявление участников о мерах по поддержке и интеграции Украины в транспортную инфраструктуру региона, сообщили в Министерстве сообщения.
Тимирязевский суд Москвы назначил семь лет колонии 62-летнему Михаилу Симонову, обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии. Поводом стали его комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя.
Россия проиграет в начатой ею же войне в Украине, режим Владимира Путина падет, и российское общество, побужденное экономическими нуждами, начнет смотреть в направлении Европы - такую радужную картину будущего в интервью онлайн-журналу Klik обозначил оппозиционный активист и гроссмейстер Гарри Каспаров. "Флаг Украины в Севастополе - это момент, когда начнется освобождение России от фашизма Путина", - указывает он.
Интересное чтиво:
Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар в прямом эфире проиграл один миллион евро на сайте для онлайн-ставок.
Ольга и Каспар Камбала недавно провели запоздалый медовый месяц в Бразилии. Каспар остался там еще ненадолго по делам, а Ольга поделилась своими впечатлениями об этой стране с изданием Privātā Dzīve.
Темой пятого выпуска ток-шоу Dziļi ar Džili стали свободные отношения. У режиссера Дж. Дж. Джилинджера гостила Светлана, которая состоит в отношениях со своим партнером уже долгое время, но они не моногамны.
В турецком городе Кахраманмараш через 49 дней после разрушительного землетрясения из-под завалов дома был спасен кот британской породы. Об этом сообщает портал "Правила жизни" со ссылкой на издание Bianet.
На прошлой неделе в Сейме прошли широкие дебаты об ограничении курения. Планируются некоторые существенные изменения, в том числе ликвидация "курилки" в Сейме. Об этом предложении высказались несколько депутатов, особенно возмутился Ингмарс Лидака ("Объединенный список").
Недолго думая, инспектор "Стильного патруля" Жанна Дубска выносит обвинительный приговор домохозяину/экскурсоводу Андрису (45) из Лигатне, который ищет отношений.
"Объединенный список" (ОС) призывает решить проблему с практикой Центра государственного языка (VVC) по применению административных штрафов к этикеткам продуктов питания, произведенных в Латвии - это мешает местным производителям полноценно конкурировать с зарубежными.
Из-за пандемии и различных проблем со здоровьем экс-президент Вайра Вике-Фрейберга и ее муж Имантс очень долгое время не посещали театральные представления. После длительного перерыва на прошлой неделе оба были замечены среди зрителей на спектакле Kaukāziešu krīta aplis в театре "Дайлес".
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