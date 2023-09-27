Рабочая неделя достигла своей середины - среды! Сегодняшний день принес много важных и интересных новостей. Чтобы не "утонуть" в новостной ленте, предлагаем вашему вниманию ежедневную подборку от RUS TVNET - читайте самое главное за среду, 27 сентября.
Главное за 27 сентября ⟩ Сокращение срока Лембергса, приостановка выплат от VSAA для 1100 граждан РФ и новая информация по делу Юстине
Новости Латвии:
Недавно стало известно, что общественные русскоязычные СМИ в Латвии могут прекратить свое существование с 2026 года. Пока это решение не окончательное, но оно уже вызвало горячее обсуждение в индустрии. Кроме того, не утихает скандал вокруг материалов VISC о сексуальном образовании. В дискуссионной программе "Кто вам платит?" обсуждаем самые актуальные темы.
Около 1100 граждан России находятся в процессе приостановки выплат от Государственного агентства социального страхования (VSAA), поскольку их постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии аннулирован, сообщили сегодня представители ответственных учреждений на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в среду признал бывшего мэра Вентспилса, ныне депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил ему срок заключения.
Служба государственной безопасности (VDD) начала расследование высказываний в адрес украинцев Эрнеста Риекстса, обвиняемого по делу о пожаре в хостеле на улице Меркеля.
Прошло больше года с момента сноса памятника советской армии в парке Победы, но он до сих пор не открыт для посещения. Последние полгода на территории работают строители, задача которых - превратить ее в зону активного и спокойного отдыха. Apollo.lv отправился в парк Победы, чтобы посмотреть, как он выглядит сейчас, и поговорить с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом о работах, которые уже проделаны и которые еще предстоит выполнить.
Апелляционная инстанция смягчила наказание бывшему мэру Вентспилса, нынешнему депутату Вентспилсской думы Айвару Лембергсу ("Для Латвии и Вентспилса"), получив сведения о его личности, объяснила журналистам после заседания судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Сандра Амола.
В конце июня после длительных и интенсивных поисков семилетнюю Юстине нашли мертвой, закопанной в заброшенном доме глубоко в лесу. Подозреваемые в убийстве отец и мачеха ребенка признали свою вину частично и надеются, что из-за нехватки доказательств к пожизненному заключению она приговорены не будут, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Фракция Национального объединения подала поправки к закону о труде, предусматривающие возможность требовать знание русского языка только для отдельных профессий.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду направил в Сейм законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в раздел Уголовного закона о преступлениях против государства и ужесточение наказаний за такие преступления, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) напоминает, что для получения пенсий и пособий на счет кредитных учреждений или почтовой системы расчетов нужно открыть свой личный счет.
3 июля в семье в Тукумсе умерла одномесячная девочка. Особые опасения в связи с произошедшей трагедией вызвал факт, что три года назад в той же семье уже умер ребенок в возрасте несколько месяцев, сообщает агентство LETA.
Если повторно не произойдет задержки с получением денежных средств, Государственное агентство социального страхования (VSAA), возможно, до конца следующей недели перечислит пенсии проживающим в Латвии получателям российских пенсий, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.
Новому спикеру Сейма Дайге Миерине (Союз зеленых и крестьян) понадобится переводчик на переговорах с иностранными партнерами.
Учреждения здравоохранения больше публично не сообщают о младенцах, оставленных в беби-боксах, чтобы обеспечить анонимность их биологических матерей, находящихся в и без того эмоционально сложной ситуации. За 14 лет в беби-боксах оставили 56 детей, сообщает 360TV ZIŅneši.
За рубежом:
Наемники ЧВК "Вагнер" снова принимают участие в войне против сил Украины, они замечены в боях под Бахмутом, сообщает CNN со ссылкой на украинского солдата.
В Польше разгорелся громкий секс-скандал с участием служителей католической церкви: в одной из епархий священники устроили вечеринку, пригласив на нее мужчину из эскорт-службы. В разгар действа тот потерял сознание, из-за чего эта история и получила огласку.
Дефицит топлива на российском рынке заставил правительство принять решение о прекращении экспорта. Также были найдены виновные, после чего "полетели головы" - были уволены несколько членов руководства государственной нефтяной компании "Роснефть".
Спикер Палаты представителей канадского парламента Энтони Рота во вторник, 26 сентября, объявил о своей отставке после скандала вокруг приглашения в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского ветерана Ярослава Хунки, воевавшего во Второй мировой войне на стороне Германии.
Как утверждало обвинение, Трамп завышал свое состояние на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, представляемых банкам и страховщикам, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство Reuters.
Почти за сутки, прошедшие после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, ни одно из высших должностных лиц российского государства не прокомментировало это по существу. При этом еще вчера опрошенные Би-би-си юристы сказали, что людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео Кадырова, можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.
Интересное чтиво:
"У меня долго не получалось сказать ļoti, теперь наконец получается, поэтому я везде пытаюсь вставить это слово, у меня все ļoti, ļoti", - улыбается актер Рижского русского театра им. М. Чехова Константин Никулин.
"У меня все хорошо. Вынужден вас расстроить. Не вас, а тех, кто расстроится", - сказал в интервью журналисту Вадиму Радионову на YouTube-канале "И грянул Грэм" российский актер Артур Смольянинов, который осудил войну в Украине, покинул родину и проживает сейчас в Латвии.
Недавно было опубликовано снятое дроном видео с войны в Украине, на котором видно, что Россия создала танки-приманки, или надувные танки.
Сентябрь прекрасен, потому что, как и подобает месяцу хорошего урожая, плодов в саду и лесу много. Клюква, малина, черника, яблоки, айва, груши, грибы и множество овощей - рынок поистине завораживает. Receptes.lv отправились на Рижский центральный рынок посмотреть, что именно и по какой цене можно там купить в конце сентября.
Украинская спортсменка Ярослава Магучих, ставшая чемпионкой мира по прыжкам в высоту в Будапеште, резко раскритиковала украинскую легенду - прыгуна с шестом Сергея Бубку.
Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин в беседе с журналистом The Athletic высказал свое мнение относительно критики, выраженной в Латвии весной.
Латвийский блогер и инфлюенсер Элина Пакалне в соцсетях указала, что издание Privātā Dzīve не обратилось к ним с Кристапом, чтобы узнать их мнение о ситуации с отключением воды.
Синоптик LTV Том Брицис в социальной сети Facebook 26 сентября поделился снимками, на которых изображены совершенно нетипичные облака.
В начале сентября Rus.Postimees рассказал трогательную историю двух котов - Тузика и Рыжика, которые потеряли хозяйку и искали новый дом. Поскольку волонтеры отказались от идеи разлучить котов, найти им новую крышу над головой оказалось непростой задачей. Но чудеса все-таки случаются.
Шоу об отношениях "Свидание с Кубасовой" (Randiņš ar Kubasovu) находится на полпути – уже доступен четвертый выпуск, который завершился поистине неожиданным поворотом. До окончания шоу еще далеко, но Кубасова уже признается, что испытывает к одному из участников настоящие чувства.
С Элиной я встречаюсь не впервые - наши пути уже пересекались на различных курсах по развитию сексуальности, а также я обращалась к ней как к эксперту для своих статей. Короче говоря, мы обсуждали массу интимных моментов, от которых сегодня другие бы покраснели. Однако на этот раз Элина сидит напротив меня как женщина, жена, друг, любовница, мать. Интервью будет откровенным, и мы поговорим о свободных отношениях, которые Элина практикует уже несколько лет...
В воскресенье, 17 сентября в редакцию Rus.Postimees поступила информация, что в Ида-Вирумаа процветает телеграм-канал, на котором массово травят подростков. От количества оскорблений, ежедневно публиковавшихся на канале, просуществовавшем всего три дня, глаза на лоб лезут, однако найти виновных, то есть администраторов, не так просто.
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