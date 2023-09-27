Главное за 27 сентября ⟩ Сокращение срока Лембергса, приостановка выплат от VSAA для 1100 граждан РФ и новая информация по делу Юстине

Почти за сутки, прошедшие после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, ни одно из высших должностных лиц российского государства не прокомментировало это по существу. При этом еще вчера опрошенные Би-би-си юристы сказали, что людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео Кадырова, можно привлечь к ответственности как минимум по девяти статьям российских законов.

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"У меня долго не получалось сказать ļoti, теперь наконец получается, поэтому я везде пытаюсь вставить это слово, у меня все ļoti, ļoti", - улыбается актер Рижского русского театра им. М. Чехова Константин Никулин.

"У меня все хорошо. Вынужден вас расстроить. Не вас, а тех, кто расстроится", - сказал в интервью журналисту Вадиму Радионову на YouTube-канале "И грянул Грэм" российский актер Артур Смольянинов, который осудил войну в Украине, покинул родину и проживает сейчас в Латвии.

Недавно было опубликовано снятое дроном видео с войны в Украине, на котором видно, что Россия создала танки-приманки, или надувные танки.