Праздник песни, Prāta Vētra, "Лайма. Рандеву", Лобода и не только. Как мы развлекались в 2018 году

Праздник песни и танца

Ну что, помните, как это было? Как в июле на улицы Риги вылились толпы людей в народных костюмах, съехавшихся со всей Латвии! Как они пели и плясали в городских парках, как музицировали даже в трамваях! И какой роскошный смотр народных костюмов устраивали! И каким мощным был финал: заключительные концерты на стадионе "Даугава" и на Большой эстраде Межапарка.

Многие зрители тогда захватили с собой детей и потом ночью несли их на руках спящими. Это было так трогательно! "Ни у кого такого нет! Мы крутые", - написала в Сети одна из поклонниц Праздника песни. С ней трудно не согласиться.

Заключительный концерт Праздника песни ФОТО: AFI

Русский TVNET не остался в стороне и осветил главные события Праздника песни:

Грандиозное турне Prāta vētra

Лидер Prāta Vētra Ренарс Кауперс на концерте в Елгаве ФОТО: Mārtiņš Otto

В Латвии много отличных музыкантов, но вот так "обнять" многотысячную толпу, чтобы все хором радовались и грустили, чтобы вместе утешились и обрели надежу на лучшее - так умеют только "Prāta vētra" во главе с Ренаром Кауперсом. Неудивительно, что их концерты ставят все новые рекорды по количеству зрителей.

Рацсвет латвийского кино

В этом году латвийское кино пережило небывалый подъем - только фильмов из юбилейной программы вышло целых 16! Некоторые из них - "Билле", "Отец Ночь" - поразили высоким уровнем мастерства и отличными актерскими работами. Появились и достойные внимания документальные ленты: классик Иварс Селецкис снял замечательное кино о первоклашках "Продолжение", а в фильме "Путешествие Мэри" нам рассказали о тихом подвиге Мэри Гринберги, спасшей латвийское музейное наследие во времена фашистской оккупации.

Кадр из фильма "Билле" ФОТО: publicitātes

Фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала"

Энтузиазм и профессионализм Лаймы Вайкуле заслуживает восхищения! Ей даже памятник пора поставить в Юрмале, считает известный российский музыкальный критик Артур Гаспарян.

Финал фестиваля "Лайма.Рандеву.Юрмала" ФОТО: Русский TVNET