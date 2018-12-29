Праздник песни, Prāta Vētra, "Лайма. Рандеву", Лобода и не только. Как мы развлекались в 2018 году

В этом году мы не только "парились" по поводу разных проблем, но и со вкусом развлекались. Благо на культурные и поп-культурные мероприятия юбилейный год оказался необычайно щедр. Праздник песни и танца и эпохальное турне Prāta vētra, Рижская биеннале и большая кинопрограмма к столетию Латвии, фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" и концерты классики. А также спектакли, выставки, встречи с интересными людьми. Вспоминаем самые яркие события, о которых в 2018 году писал Русский TVNET.
Праздник песни и танца
Ну что, помните, как это было? Как в июле на улицы Риги вылились толпы людей в народных костюмах, съехавшихся со всей Латвии! Как они пели и плясали в городских парках, как музицировали даже в трамваях! И какой роскошный смотр народных костюмов устраивали! И каким мощным был финал: заключительные концерты на стадионе "Даугава" и на Большой эстраде Межапарка.
Многие зрители тогда захватили с собой детей и потом ночью несли их на руках спящими. Это было так трогательно! "Ни у кого такого нет! Мы крутые", - написала в Сети одна из поклонниц Праздника песни. С ней трудно не согласиться.
Русский TVNET не остался в стороне и осветил главные события Праздника песни:
Грандиозное турне Prāta vētra
В Латвии много отличных музыкантов, но вот так "обнять" многотысячную толпу, чтобы все хором радовались и грустили, чтобы вместе утешились и обрели надежу на лучшее - так умеют только "Prāta vētra" во главе с Ренаром Кауперсом. Неудивительно, что их концерты ставят все новые рекорды по количеству зрителей.
Рацсвет латвийского кино
В этом году латвийское кино пережило небывалый подъем - только фильмов из юбилейной программы вышло целых 16! Некоторые из них - "Билле", "Отец Ночь" - поразили высоким уровнем мастерства и отличными актерскими работами. Появились и достойные внимания документальные ленты: классик Иварс Селецкис снял замечательное кино о первоклашках "Продолжение", а в фильме "Путешествие Мэри" нам рассказали о тихом подвиге Мэри Гринберги, спасшей латвийское музейное наследие во времена фашистской оккупации.
Фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала"
Энтузиазм и профессионализм Лаймы Вайкуле заслуживает восхищения! Ей даже памятник пора поставить в Юрмале, считает известный российский музыкальный критик Артур Гаспарян.
Муза фестиваля собрала в Дзинтари самых ярких поп-звезд постсоветского пространства - Киркорова, Сердючку, Лолиту, Веру Брежневу, Ани Лорак, Елену Ваенгу, Тамару Гвердцители - и устроила настоящий праздник для зрителей! За кулисами фестиваля царила теплая, дружеская атмосфера, звезды чувствовали себя как дома. И, конечно, зрителям запомнились премьеры новых номеров - неожиданные дуэты и трио с участием Лаймы и других музыкантов. Браво!
В течение года мы освещали концерты любимых публикой поп и рок-музыкантов: группы "Мумий-Тролль", Бориса Гребенщикова, Григория Лепса, Светланы Лободы и многих других. Вот подборка репортажей
Классика и не только
О ценителях высокой культуры мы тоже не забывали, рассказывали о театральных новинках и о концертах классики. Цикл "Балтийские музыкальные сезоны" порадовал взыскательную публику перформансом голливудской звезды Джона Малковича по рассказу Борхеса, концертами Дениса Мацуева, Миши Майского и перуанского тенора Хуана Диего Флореса. В ЛНО появилась неординарная опера "Хроники разврата" (известная также как "Похождения повесы") Стравинского и красивый балет "Антония и Силмачи" по мотивам пьесы Блауманиса. В Новом рижском Владислав Наставшев выпустил продолжение нашумевшего спектакля "Озеро надежды замерзло", снова решив его в жанре камингаута. В Рижском русском театре Алла Сигалова поставила зрелищный спектакль "Моя прекрасная леди" со сценографией грузинского мэтра Георгия Месхишвили, а год завершился грандиозной постановкой "Муму" Виестура Кайриша.
Персоны года
В этом году нам везло на встречи с интересными людьми. Некоторые из наших собеседников, например кинорежиссер Виталий Манский и писатель Кирилл Кобрин, выбрали местом постоянного проживания Латвию, и об этом не пожалели. Уроженка Санкт-Петербурга с литовскими корнями Агния Миргородская вместе с международной командой устроила Рижскую биеннале - небывалую по размаху выставку актуального искусства, на которую съехались представители разных стран. И рассказала об этом нам в интервью. И, как всегда, было интересно послушать, что говорит о нашем времени режиссер Алвис Херманис.
- Кирилл Кобрин: "Разговоры о национальной идентичности — часто это грязные трюки"
- "Настоящее сегодня в западном мире не переживается как подлинное"
- Виталий Манский: о преемниках Путина, интернет-пиратах и аморальности документалистов
- Агния Миргородская: Биеннале - это не бизнес. На прибыль мы не рассчитываем
- Неудобный латыш Алвис Херманис
Жизнь замечательных рижан
В этой серии мы рассказывали о великих уроженцах Риги. Среди них - философ Исайя Берлин, поэт Александр Чак и скульптор Вера Мухина. В преддверии столетия нашей страны мы вспомнили тех, кто родился в Латвии и прославился на весь мир - людей, которыми мы можем гордиться по праву.
Изучаем молодежь
Чем живет современная молодежь? Что смотрит в Сети, как одевается, как общается? Даже для родителей многих подростков эти темы - терра инкогнита. Русский TVNET решил просветить читателей, подготовив серию статей:
- Johnyboy: "Из урода в человека". Почему его знает Москва, а родная Латвия нет?
- Эщкере, Синий кит, МОМО, или Что подростки смотрят в интернете?
- Вжух, "рум тур" и страсти, похлеще Дома-2... Что в интернете смотрят девочки?
- «ТОП ШМОТ», или Во что сегодня одеты подростки
- Чего бы посмотреть? Не "ящик" и не "вДудь"!