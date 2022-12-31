Раздел TV ART решил по традиции нашего портала (в виде Алфавита) вспомнить некоторые громкие события 2022 года из мира шоу-бизнеса.
Итоги-2022 ⟩ Галкин и Пугачева в Юрмале, TikTok-сенсации, скандальные интервью и многое другое
А - Алла Пугачева
Разве можно еще кого-то представить на букву "А", кроме как Аллу Борисовну!
Примадонна не давала о себе забывать ни дня. Она активно поддержала супруга Максима Галкина, который выступил с критикой военного вторжения российских войск на территорию Украины, высказалась о пропутинских знаменитостях (к примеру, Никите Михалкове) и недоброжелателях ее семьи.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально запятнали себя совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями", при этом его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.
Конечно, травля в адрес Примадонны в российских СМИ продолжается. Желтая пресса то и дело вспоминает детали личной жизни и карьерного пути Пугачевой. Многим не нравится, что Алла Борисовна после 24 февраля забрала детей и улетела с семьей в Израиль, где сейчас и проживает.
Часть лета супруги провели в Юрмале. О чем RUS TVNET много и подробно писал. В августе Примадонна вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле посетила показ картины "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова в кинотеатре Splendid Palace.
В декабре британская радиовещательная корпорация BBC опубликовала ежегодный список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии компании. В него попала Алла Пугачева.
"Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах", - приводит ее слова BBC.
Алла Пугачева продала более 250 млн записей. В ее репертуаре более 500 песен и 100 альбомов. Ее справедливо называют "королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает, пишет издание.
BBC подчеркивает, что Примадонна неоднократно получала награды в России, но при этом выступала против правительства. Недавно она разместила на своей странице в Instagram с 3,6 млн фолловеров послание, осуждающее войну в Украине. Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в госизмене.
Б - Максим Бусел
Портал RUS TVNET считает, что букву "Б" по праву должен занять актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Максим Бусел. В поле зрения он попал после того, как принял участие в нашем шоу "Знаменитости на углях", где рассказал о своих спектаклях и концертах, вспомнил, как играл в украинском сериале, а однажды в Москве его на улице остановили силовики.
После Бусел громко заявил о себе, приняв участие в музыкальном спектакле Рижского русского театра имени Михаила Чехова на музыку Виктора Цоя "Вот так!". Следом шло его триумфальное участие в шоу "Танцуй со звездой", где актер одержал победу вместе со своей партнершей Лизой. СМИ тут же приписали молодым людям роман.
27 декабря очаровательный артист появился в новогодней викторине от RUS TVNET "Латвия для весёлых", где вырвался в лидеры вместе с политиком Антониной Ненашевой. Передачу смотрите здесь.
В - Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле в этом году попала в заголовки СМИ по двум поводам - слухам о ее болезни и скандальным интервью телеканалу "Дождь" (историю с телеканалом "Дождь" вы можете прочитать в большом Алфавите).
В начале войны Лайма Вайкуле находилась в США. Говорили, что артистка там проходит лечение от рецидива онкологии. Да и сама певица заявила, что у нее там "своя война".
По возвращении она ответила RUS TVNET на несколько вопросов. Ответы на них здесь.
"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", - сказала певица.
27 августа Лайма Вайкуле спела несколько песен на латышском языке, а также порадовала зрителей исполнением легендарных и всеми любимых композиций Раймонда Паулса "Вернисаж" и "Листья желтые" на русском языке.
Финишировала год звезда громко. Все СМИ облетело ее интервью телеканалу "Дождь", а фраза "Алла содержала всю Россию" вызвала возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Г - Максим Галкин
Наверное, ни один артист не вызвал в этом году такого ажиотажа и интереса как Максим Галкин.
Главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала артиста "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы. Телеведущую осудили Лайма Вайкуле и Филипп Киркоров. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.
Так Максим Галкин лишился работы на Первом канале, следом в РФ были отменены и его концерты. В сентябре 2022 года его зачислили в ряды "иноагентов". Артист покинул страну вместе с семьей и объявил большой мировой гастрольный тур.
RUS TVNET пристально следил за выступлениями артиста. Особенно за его гастролями в Латвии. Все концерты Максима Галкина в Латвии прошли с аншлагом. Удивление вызвал латышский язык, который он использовал в своих выступлениях.
4 августа 2022 года в Юрмале прошел первый из заявленных в Латвии концерт российского юмориста и шоумена Максима Галкина. Мероприятие собрало не только поклонников артиста, но и известных людей. Среди зрителей были замечены Раймонд Паулс, Интарс Бусулис, российский журналист Артур Гаспарян, Катерина Гордеева и Николай Солодников, меценат и коллекционер Дина Зузане (ныне покойная), миллионер Юлий Круминьш, психолог Михаил Лабковский и многие другие известные в обществе люди. За VIP-столиком на балконе за выступлением артиста наблюдала Лайма Вайкуле.
Свое выступление Максим Галкин начал со слов на латышском языке. Он объяснил, что начал его учить. Россия пристально следит за всеми его шоу. "Потому я сегодня буду говорить и шутить только на латышском", - сказал артист на госязыке.
Следом Галкин дал концерты в Рое, Лиепае и Резекне.
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина
Все время, что Максим с семьей находился в Латвии, он публиковал кадры, на которых видно, как он проводит время с детьми - Лизой и Гарри. Публика с восхищением следила за их времяпровождением.
Интерес у подписчиков не убавился даже тогда, когда семейство улетело в Израиль. Максим продолжает радовать фолловеров кадрами с детьми и не только. Подробнее здесь.
Д - Алекс Дубас
Теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник Алекс Дубас провел в Риге свой долгожданный творческий вечер "Моменты счастья". В беседе с RUS TVNET он признался, что давно уже не занимается подсчетом стран, в которых побывал. Четыре года назад их было свыше 60, а сейчас гораздо больше. Были в его списке и такие крошечные страны, как Восточный Тимор, Лихтенштейн и Ватикан.
Творческий вечер в Риге длился 2,5 часа, которые пролетели на одном дыхании. За это время зрители не только получили ответы на свои вопросы, услышали об удивительных приключениях на Северном полюсе, но и погрузились в чужие "моменты счастья". Это были сентиментальные воспоминания, которые, кажется, тронули каждого сидящего в зале.
Первую часть вечера Алекс Дубас остроумно и добродушно отвечал на вопросы зрителей.
Е - "Евровидение"
12 февраля победителем национального отбора на "Евровидение" Supernova-2022 убедительно стала группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad. И жюри, и зрители поставили их на первое место. Коллектив получил 50 566 голосов (в ходе телефонного голосования).
В большом финале конкурса "Евровидение" принимали участие 25 стран: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия, Молдова, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.
К сожалению, Латвия была единственной из стран Балтии, которая не квалифицировалась в финал.
Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2022 году стала группа из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania. Жюри и зрители отдали Украине 631 балл и подарили победу в третий раз.
Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).
"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании (Ливерпуль). Европейский вещательный союз (EBU) объяснил свое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.
Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2022"
З - "Z-патриоты"
Под буквой "З" RUS TVNET решил разместить ряд знаменитостей, которые активно поддержали военные действия РФ на территории Украины и политику Владимира Путина, а также выступают на правительственных концертах и вечерах. Этих звезд мы объединили под названием "Z-патриоты" (большую часть этих людей МИД Латвии внес в список нежелательных лиц для Латвийской Республики). Вот их имена:
Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян, Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Станислав Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Сергей Галанин, Сергей Бобунец, Илья Кнабенгоф, Александр Скляр, Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег Слепцов, Георгий Власенко, Анитай Цой, Алексей Поддубный, Владимир Кристовский, Сергей Кристовский, Ирина Тонева, Иван Демьян, Анна Семенович, Анна Ревякина, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Александр Иванов, Игорь Жирнов, Анатолий Шендеров, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марк Тишман, Дмитрий Фомин, Елизавета Долженкова, Ольга Ершова, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Иван Купреянов, Дмитрий Дюжев и Лариса Долина.
Отдельное звание нового прокремлевского артиста получил 31-летний исполнитель Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) и его трек "Я русский", на который Александр Гудков записал пародию "Я узкий". Пожалуй, своим напором он потеснил Николая Баскова и Олега Газманова.
4 ноября Shaman вместе с другими прокремлевскими звездами, такими как Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа "Город 312"), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Александр Ф. Скляр, при поддержке продюсерского центра Игоря Матвиенко записал версию своей авторской песни "Встанем", ставшей одним из орудий пропаганды.
Кроме этого, вышеназванные артисты регулярно сменяют друг друга на федеральных каналах, куда не приглашают звезд, которые выступили с критикой военного вторжения российских войск на территорию Украины. Не одобряются в этих шоу и композиции Аллы Пугачевой.
Не забываем, что огромное количество знаменитостей до сих пор публично не высказались по поводу войны в Украине. А те, кто выступил с критикой, были зачислены в ряды "иноагентов".
И - "Иноагенты" (звезды)
В заголовки прессы все чаще попадают новости о том, что кого-то в РФ снова признали "иноагентом", а после в российских СМИ можно увидеть материалы с громоздкой припиской под звездочкой.
У этого статуса долгая история. Подобно версии о шпионах она берет корни из эпохи холодной войны. Статус обрел популярность в 2012 году. "Иноагентом" в РФ могут стать как отдельные личности, так и СМИ, некоммерческие организации или любые другие объединения, которые, на взгляд государства, совершают действия в интересах или под влиянием зарубежных стран. Тем более если получают финансовую поддержку вне России. Это касается чего угодно, даже подарка любимой тетушки из Европы.
В 2022 году по России прокатилась волна попаданий в список "иноагентов". Среди них оказались и многие знаменитости: Оксимирон, Моргенштерн, Ирина Шихман, Катерина Гордеева, Максим Галкин, Face, предприниматель Евгений Чичваркин, Вероника Белоцерковская, Дмитрий Гордон, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Андрей Макаревич, журналист Юрия Латынина, Александр Невзоров, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, режиссер Александр Роднянский, журналист Екатерина Котрикадзе, Noize MC и многие другие.
Список пополняется регулярно, а кроме этого, существует и список нежелательных лиц для въезда в Россию. В апреле 2022 года портал "Известия" опубликовал список украинских звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. Среди них Иван Дорн, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Дмитрий Комаров ("Мир наизнанку"), Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка"), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя), Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи"), Андрей Данилко (Верка Сердючка), Евгений Мильковский ("Нервы"), Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало"), Алина Паш, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло"), актриса Мила Савицкая. Известно, что в списке 31 человек.
Галерея: Noize MC в Риге
К - Канье Уэст
Казалось бы, поведение американского рэпера Канье Уэста уже никого не удивляет. Но в 2022 году он вновь смог всполошить общественность.
В начале 2022 года Уэст (он же Йе) и модель Джулия Фокс подтвердили, что они встречаются. Они приняли участие в совместной съемке, а актриса сообщила о романе в журнале Interview Magazine. Однако незадолго до Дня святого Валентина после бурного двухмесячного романа пара рассталась.
1 декабря Канье Уэст пришел на шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars и, в частности, заявил, что ему нравится Адольф Гитлер: "Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер". По мнению рэпера, "еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность".
Канье Уэст назвал Гитлера "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом". После эфира рэп-исполнитель опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди которых было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. В тот же день Twitter заблокировал его аккаунт за антисемитские высказывания.
Напомним, Канье Уэст - бывший супруг телезвезды Ким Кардашьян. Любопытно, что он решил баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Видимо поэтому Уэст зарегистрировался в мессенджере Telegram. На канал музыканта подписано уже больше 85 тысяч пользователей, и, судя по комментариям, многие из них разговаривают на русском.
Л - Светлана Лобода
14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступила с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. Подробный обзор концерта от RUS TVNET. В преддверии шоу мы смогли задать артистке несколько вопросов. В том числе она подтвердила предположение о проживании в Латвии.
После Светлана Лобода дала большое развернутое интервью Катерине Гордеевой, в котором подчеркнула, что русский язык не принадлежит русской власти.
"Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит русской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Высказывать какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке... Я на нем думаю. Я сплю и вижу сны на русском языке. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь", - сказала она.
После в интервью RUS TVNET певица рассказала о своей жизни в Латвии, работе с латвийскими музыкантами, гастролях. Она вспомнила драматические события, произошедшие с ее семьей в начале войны, и ответила на обвинения Андрея Данилко в неискренности ее слез...
Параллельно с этим всего за несколько дней развернулись настоящие драматические события с концертами Светланы Лободы в Литве. Сначала МИД Литвы намеревался сделать звезду персоной нон-грата в стране, но после передумал. Ряд концертов был отменен, и она смогла выступить только в Вильнюсе. Там звезда дала большую пресс-конференцию, а концерт прошел с аншлагом.
Галерея: Светлана Лобода в Вильнюсе
М - Моргенштерн в Риге
24 сентября состоялся долгожданный концерт рэпера Моргенштерна в Риге. Он ранее несколько раз откладывался из-за пандемии, и наконец рижане дождались выступления рэпера. Во время мероприятия создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига.
На сцене появлялся баннер с надписью: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
Это был непростой год для артиста. В мае он был включен в список иноагентов в России. При этом он покинул территорию РФ и уехал в Дубай еще в начале февраля. Впрочем, сам Моргенштерн на концерте никак не комментировал свой отъезд из России и любые другие политические вопросы. Вместе с ним в Ригу приехала и его бывшая жена Дилара Зинатуллина.
Во время концерта прямо на сцене известный латвийский тиктокер Андрей Чернуцкий сделал предложение своей девушке.
Галерея: Моргенштерн в Риге
П - Positivus в Риге
15 и 16 июля фестиваль Positivus впервые прошел в Риге на Луцавсале. Ранее с 2007 по 2019 год он проходил в Салацгриве. Его общий бюджет составил 2 млн евро. По словам организатора Гиртса Майорса, более миллиона евро было выделено на гонорары артистов, а выделенные Рижской думой 200 000 евро не покрыли даже гонорара второго по дороговизне фестивального музыканта.
Таким образом, в 2022 году организация фестиваля в финансовом отношении оказалась самой затратной в его истории. Программа была масштабной - на трех сценах выступили несколько звезд рэпа и поп-музыки, получивших мировое признание. Megan Thee Stallion, а также гарлемский рэпер A$AP Rocky были самыми большими знаменитостями, которых мы могли видеть живьем.
Фестиваль посетило около 20 тысяч зрителей.
Галерея: Positivus 2022
Р - Раймонд Паулс
Маэстро Раймонд Паулс признавался СМИ, что с начала года его семья находилась в тяжелом положении из-за проблем со здоровьем.
"Я не хочу говорить о войне, я держусь подальше от политики! Нам нужно больше думать о своих внутренних проблемах, которых больше, чем нужно", - отметил композитор в марте 2022 года. В мае он лаконично высказался о сносе памятника в парке Победы.
Осенью в музыкальных кругах поползли слухи, что здоровье Раймонда Паулса ухудшилось - о чем свидетельствует тот факт, что он за последнюю неделю не посетил два концерта. Позже маэстро и сам подтвердил, что приболел. Кроме этого, композитору тяжело передвигаться. Он стал использовать элегантную трость.
В октябре Раймонд Паулс дал большое интервью порталу Apollo:
С - Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд
Нельзя не проводить 2022 год и не вспомнить судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.
Процесс начался 11 апреля 2022 года. Актер через суд требовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов от экс-супруги, которая предъявила встречный иск на 100 миллионов долларов. Напомним, актеры начали отношения в 2012 году и были женаты два года.
Херд обвинила Деппа в насилии, после чего в феврале 2019 года актер подал в суд на свою бывшую жену из-за написанной ею статьи, которая была опубликована в The Washington Post в декабре 2018 года. Джонни обвинил Эмбер в том, что ее статья обернулась значительными финансовыми потерями для его карьеры. Он заявил, что это повредило его репутации и он не смог больше зарабатывать своим призванием. Напомним, что актер и правда лишился нескольких контрактов.
В статье Херд описала, как стала "публичной фигурой, подвергающейся домашнему насилию", и "видела, как учреждения защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении". После длительных судебных заседаний и целой цепочки показаний, которые стали интернет-мемами, 1 июня 2022 года жюри присяжных вынесло решение в пользу Джонни Деппа.
Т - TikTok в Латвии
Платформа TikTok набрала невероятную популярность в Латвии!
Конечно, RUS TVNET не мог пройти мимо. В рубрике "Знаменитости XXI века: тиктокеры" вы найдете серию интервью с самыми популярными тиктокерами в Латвии. Среди них Андрейка Епта, Anny Minai, Та самая Лера, Максим Шейнин, Яна Брук, Стас Давыдов, Вова Малышев и многие другие.
Все выпуски вы найдете здесь.
Х - Алвис Херманис и Чулпан Хаматова
В марте 2022 года латвийский режиссер и директор Нового рижского театра Алвис Херманис обратился в соцсетях к латвийскому обществу. Он сделал заявление в адрес "латвийских русских" о том, что они свои. Но уже в октябре, после выборов, заявил: "Латвийские русские - все же не русские Латвии".
Херманис также выступил с критикой интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса телеканалу "Дождь". Некоторое время спустя он рекомендовал в школах Латвии вместо русского преподавать украинский язык.
Параллельно с этим Алвис Херманис принял к себе в театр переехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. О том, почему актриса не может больше оставаться в России, она подробно рассказала в интервью Катерине Гордеевой.
В Латвии Хаматова сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов. К примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.
В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".
Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.
Однако позже случилось одно событие, на которое у Херманиса иной взгляд, чем у его подопечной - Чулпан Хаматова подписала заявление портала "Медуза" в поддержку телеканала "Дождь", которого лишили лицензии на вещание в Латвии. Ранее, как мы помним, ее работодатель - руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис - критиковал телеканал.
Ч - Чухня
Большой ажиотаж вызвали высказывания предпринимательницы и звезды реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольги Камбалы, где она назвала город Добеле "чухней". На ее высказывание ответило предприятие Dobeles dzirnavnieks.
Ольга в сторис Instagram обратилась к своим подписчикам, а также к предпринимателям из Добеле, которые обратили внимание на сказанное ею. Однако позже она отметила, что получила ряд негативных комментариев, и не скрывала возмущения по этому поводу. В ситуацию вмешался также муж Ольги Каспар - он поделился посланием в своих сторис, в которых не обошлось без мата. Таким образом, эпопея с "чухней" продолжилась - латвийцы вдоволь повеселились, а группа Bermudu Divstūris даже выпустила песню, посвященную "чухне".
Все новости вокруг Ольги Камбалы можно прочитать здесь.
Ю - Юрмала
Пандемия закончилась, и Юрмала вновь превратилась в культурный центр, куда поспешили приехать с выступлениями и на отдых известные артисты. Этим летом там прошли концерты Максима Галкина, Инессы Галанте, Интарса Бусулиса, Лаймы Вайкуле и многих других. Состоялись премьеры, а в концертном зале "Дзинтари" прогремели роскошные мероприятия с участием лауреатов "Золотого микрофона" и многое другое.
В Юрмале этим летом можно было встретить Максима Галкина, Эммануила Виторгана, Михаиал Лабковского, кинокритика Антона Долина, Александра Гудкова, легендарного режиссера Аллу Сурикову, Ксению Собчак и многих других.
Галерея: Премьера документального фильма "Юрмала еврейская"
Я - "Январь"
В кинотеатрах Латвии в ноябре прошла премьера исторической драмы Виестура Кайришса "Январь" - главного национального кинопроекта года. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему этот фильм обязателен к просмотру, даже если вы никогда не интересовались латвийским кино или историей баррикад 1991 года.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
- positivus
- максим галкин
- евровидение
- чулпан хаматова
- алла пугачева
- юрмала
- январь
- раймонд паулс
- итоги года
- джонни депп
- лайма вайкуле
- канье уэст
- светлана лобода
- артур смольянинов
- эмбер херд
- Алвис Херманис
- Алекс Дубас
- "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
- Виестур Кайришс
- чухня
- максим бусел
- иноагенты
- z-патриоты
- алфавит-2022
- звездный алфавит