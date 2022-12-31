Итоги-2022 ⟩ Галкин и Пугачева в Юрмале, TikTok-сенсации, скандальные интервью и многое другое

Ольга в сторис Instagram обратилась к своим подписчикам, а также к предпринимателям из Добеле, которые обратили внимание на сказанное ею. Однако позже она отметила, что получила ряд негативных комментариев, и не скрывала возмущения по этому поводу. В ситуацию вмешался также муж Ольги Каспар - он поделился посланием в своих сторис, в которых не обошлось без мата. Таким образом, эпопея с "чухней" продолжилась - латвийцы вдоволь повеселились, а группа Bermudu Divstūris даже выпустила песню, посвященную "чухне".

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Ольга Камбала Фото: Jānis Škapars/скриншот/коллаж Apollo.lv

Ю - Юрмала

Пандемия закончилась, и Юрмала вновь превратилась в культурный центр, куда поспешили приехать с выступлениями и на отдых известные артисты. Этим летом там прошли концерты Максима Галкина, Инессы Галанте, Интарса Бусулиса, Лаймы Вайкуле и многих других. Состоялись премьеры, а в концертном зале "Дзинтари" прогремели роскошные мероприятия с участием лауреатов "Золотого микрофона" и многое другое.

В Юрмале этим летом можно было встретить Максима Галкина, Эммануила Виторгана, Михаиал Лабковского, кинокритика Антона Долина, Александра Гудкова, легендарного режиссера Аллу Сурикову, Ксению Собчак и многих других.

Галерея: Премьера документального фильма "Юрмала еврейская"

Я - "Январь"

В кинотеатрах Латвии в ноябре прошла премьера исторической драмы Виестура Кайришса "Январь" - главного национального кинопроекта года. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему этот фильм обязателен к просмотру, даже если вы никогда не интересовались латвийским кино или историей баррикад 1991 года.