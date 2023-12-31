Фото ⟩ Звездные итоги: Праздник песни и танца, Пугачева в Юрмале и свадьбы

2023 год был ярким на события в мире шоу-бизнеса. Перечислить все события года было бы просто невозможно, а потому RUS TVNET собрал ключевые новости о знаменитостях с фокусом на Латвию. Итак, итоги-2023 года в алфавитном порядке!
А - Амината
В апреле 2023 года латвийская певица Амината вновь громко заявила о себе. Сначала она презентовала клип на свою песню Paisums. Bēgums (Remix), в котором воссоединилась со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" (Dejo ar zvaigzni) Максом Кравченко.
Всего за три дня клип Аминаты собрал свыше 25 тысяч просмотров и занял 5-е место среди музыкальных видео YouTube-сервиса на вкладке "В тренде". RUS TVNET пообщался с режиссером видео Павлом Требухиным и стилистом звезды Элгой Хомицкой.
Уже в октября TVNET разместил большое откровенное интервью с Аминатой, где она рассказала о своей трансформации. Кульминацией стало ее большое сольное выступление в концертном зале Palladium.
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Б - Вера Брежнева
В июня 2023 года украинская исполнительница Вера Брежнева выступила на 748-летии Даугавпилса. Ее концерт вызвал споры в соцсетях, некоторые пользователи Сети даже не поверили, что это она.
В заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Вера Брежнева трогательно обратилась к латвийским зрителям, ведь артистка не просто бывает в нашей стране. Она тут живет!