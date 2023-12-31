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Фото ⟩ Звездные итоги: Праздник песни и танца, Пугачева в Юрмале и свадьбы

Фото: Instagram/ RUS TVNET/ Jānis Škapars/ коллаж TVNET
rus.tvnet.lv
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2023 год был ярким на события в мире шоу-бизнеса. Перечислить все события года было бы просто невозможно, а потому RUS TVNET собрал ключевые новости о знаменитостях с фокусом на Латвию. Итак, итоги-2023 года в алфавитном порядке!

А - Амината

В апреле 2023 года латвийская певица Амината вновь громко заявила о себе. Сначала она презентовала клип на свою песню Paisums. Bēgums (Remix), в котором воссоединилась со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" (Dejo ar zvaigzni) Максом Кравченко.

Всего за три дня клип Аминаты собрал свыше 25 тысяч просмотров и занял 5-е место среди музыкальных видео YouTube-сервиса на вкладке "В тренде". RUS TVNET пообщался с режиссером видео Павлом Требухиным и стилистом звезды Элгой Хомицкой.

Уже в октября TVNET разместил большое откровенное интервью с Аминатой, где она рассказала о своей трансформации. Кульминацией стало ее большое сольное выступление в концертном зале Palladium. 

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Б - Вера Брежнева

В июня 2023 года украинская исполнительница Вера Брежнева выступила на 748-летии Даугавпилса. Ее концерт вызвал споры в соцсетях, некоторые пользователи Сети даже не поверили, что это она. 

В заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Вера Брежнева трогательно обратилась к латвийским зрителям, ведь артистка не просто бывает в нашей стране. Она тут живет!

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за год, что я тут живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и каждого украинца - это бесценно. (...) Я верю, что обязательно должно наступить утро и оно обязательно будет добрым", - со слезами обратилась Брежнева, подводя к своей песне "Доброе утро!".

Галерея: Вера Брежнева

25 августа на Wondersala под громкие аплодисменты и восторженные крики толпы Вера Брежнева провела свой большой сольный концерт. Между песнями артистка постоянно общалась со зрителями, очень много шутила и благодарила людей за то, что они решили провести этот вечер вместе с ней, несмотря на погоду:

"Я почти год живу в Латвии. Здесь уже почти половина моих близких людей находится. Во-первых, здесь находится моя семья, моя мамочка, сестра, дочка (...), здесь все мои подруги, крестные, дети. Если я еще с вами не знакома, просто я еще не добралась. Как классно ходить по Риге, видеть глаза, которые мне рады, улыбаться им в ответ".

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За 2023 год Вера Брежнева выпустила альбом на украинском языке. Его анонс вызвал слухи о разводе с Константином Меладзе. Артистка также приняла участие в латвийском реалити-шоу в качестве особого гостя. 

В - Валерий Меладзе

Если говорить о Брежневой, то нельзя обойти стороной Валерия Меладзе. 2023 год начался для него со скандала: в соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик вызвал возмущение российских политиков, были отменены концерты артиста в РФ.

Следом заговорили, что Меладзе якобы продает имущество и бизнес в РФ, а также разводится с Альбиной Джанабаевой. После заговорили, что и он обосновался в Латвии. Сам Меладзе никак не комментирует новости и с прессой не говорит. 

Летом периодически его даже видели на корпоративах в Юрмале. Кстати, на одном из зимних корпоративов артист высказал публичный комплимент латвийской певице Диане Пашко. Но апогеем стал большой концерт Меладзе в "Арена Рига" 1 декбря. Казалось, что там собрался весь город!

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Г - Максим Галкин

Максим Галкин уже стал практически жителем нашей страны. 2023 год ознаменовался тем, что артист, как и ранее, приехал с супругой Аллой Пугачевой и детьми в Юрмалу не только с гастролями, но и пожить. Он провел несколько аншлаговых концертов в Латвии. Уже есть анонсы на следующий год! Галкин начал учить латышский язык. С чем ему помогает Лайма Вайкуле. Кстати, на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala он спел на латышском языке песню Раймонда Паулса "Листья желтые", а на юбилее Юлия Круминьша - хит Prāta Vētra.

Напомним, что Галкин высказался с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины, а после получил статус "иноагента", который пытался снять в 2023 году. Стендап-артист Александр Незлобин заметил, что "из всех русских юмористов самые большие яйца оказались именно у Галкина". 

Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале

Д - Дануте и Сендия: свадьба самой известной женской пары Латвии

16 сентября самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме - сыграла свадьбу. Известно, что они официально зарегистрировали свой брак в Дании. После церемонии девушки отправились в медовый месяц. Торжество состоялось в кругу самых близких людей и было организовано довольно нетрадиционно - от свадебной фотосессии и других активностей до вечеринки в стиле "Космическое сафари". Свадьба обошлось в сумму "больше 10 тысяч, но меньше 15 тысяч".

Е - "Евровидение-2023"

13 мая в Ливерпуле прошел финал 67-го международного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 26 стран. В этом году победу одержала участница из Швеции Loreen (583 балла)! 

Loreen (Лорин) вошла в историю "Евровидения" и стала первой женщиной, которая победила в этом конкурсе дважды. На втором месте Финляндия (526 балла), на третьем - Израиль (362 балла).

Loreen 
Loreen Фото: ebu

В свою очередь, соседние с Латвией страны Эстония и Литва заняли в финале 8-е и 11-е места. Напомним, в финале конкурса приняли участие 26 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Латвию в этом году представлял коллектив Sudden Lights с песней Aijā. Парни выступили в первом полуфинале 9 мая. К сожалению, им не удалось пройти дальше. Кроме того, букмекеры не давали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".

Галерея: Sudden Lights

З - забастовка сценаристов и актеров

В Голливуде весной прошла мегазабастовка. Вместе со сценаристами бастовали и актеры. На время остановилось производство большинства запланированных кинокартин и многих популярных телешоу.

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года.

В последний раз "двойная" забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

И сценаристы, и актеры требовали экономической справедливости.

И - игра: GTA VI

В начале декабря случилось нечто невероятное - компания Rockstar на несколько часов раньше запланированного выпустила трейлер горячо ожидаемой видеоигры Grand Theft Auto VI (или просто GTA VI). RUS TVNET внимательно ознакомился с анонсом и рассказывает, что известно о, вероятно, самой ожидаемой видеоигре в истории на данный момент.

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К - клуб Skapis

В начале марта 2023 года в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл клуб Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками. RUS TVNET поговорил с его креативными директорами Бруно Шестаковым и Иевой Митс.

2 марта состоялся разогрев перед большим и торжественным открытием, а само оно прошло в пятницу, 3 марта. Надо сказать, что 2 марта в Skapis собрались представители квир-сообщества, их друзья и сторонники. Барная стойка оказалась отличным местом не только для коктейлей, но и для праздничных речей и шоу дрэг-квин. С короткими праздничными приветствиями выступили Иева, Бруно, представитель ЛГБТ-организации Mozaīka Каспар Залитис и мэр Риги Мартиньш Стакис, который был встречен овациями.

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Л - Laima Rendezvous Jūrmala

Lаima Rendezvous Jūrmala - фестиваль, который заставил затаить дыхание. Музыкальный марафон стал не просто успехом, подтвердив свою репутацию одного из самых заметных культурных событий Латвии. Это был настоящий триумф искусства!

Зал был наполнен до отказа. Люди собрались со всей Латвии и из зарубежья, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных уголков мира на одной сцене. Среди гостей мероприятия также были приглашенные Лаймой Вайкуле украинские военные, которые сейчас проходят реабилитацию в центре "Вайвари". Муза фестиваля подарила каждому из них собственноручно подписанную открытку с пожеланием.

Среди выступавших на сцене были звезды мирового уровня, включая победителя "Евровидения" 2017 года из Португалии Сальвадора Собрала, музу фестиваля Лайму Вайкуле, чарующую Веру Брежневу, авторитетного Андрея Макаревича, неподражаемую Нино Катамадзе, оперную диву Инессу Галанте и многих других.

Галерея: Lаima Rendezvous Jūrmala

Публика не только слушала, но и активно участвовала в шоу, напевая вместе с исполнителями свои любимые песни. Такой восторг и атмосфера солидарности делают мероприятие особенно ярким.

Напоминаем, что этот год Laima Rendezvous Jūrmala был посвящен поддержке Украины. На портале ziedot.lv был открыт благотворительный номер, и за 4 дня фестиваля собрано 3629 евро. Номер остается открытым, и у вас все еще есть возможность направить свою поддержку детям, пострадавшим от войны. Собранные средства помогут привезти в Латвию 20 детей из Украины на отдых в лагерь.

М - монархи: коронация Карла III

6 мая 2023 года были коронованы король Карл III (74 года) и его супруга, королева Камилла (75 лет). Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!

Н - Дмитрий Назаров

В январе 2023 года народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Супруги перебрались во Францию, где у них есть небольшая квартира. 14 июня Дмитрий Назаров и Ольга Васильева приехали в Ригу со своим спектаклем "L'amour-мур, или Держава набекрень". 

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О - "Оскар"

12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего статуэток - семь - получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу", ставшая лучшим фильмом года. Четыре награды получила картина "На Западном фронте без перемен". Лучший актер - Брендан Фрейзер ("Кит"), а актриса - Мишель Йео ("Всё везде и сразу").

О премии подробно написал журналист Артем Липин в своей рубрике "Липину интересно":

П - Алла Пугачева

Невозможно не упомянуть среди ключевых фигур 2023 года Аллу Борисовну. Кроме того, что Примадонна приезжала с визитами в Латвию, посещала фестиваль Лаймы Вайкуле, она несколько раз ёмко высказывалась в социальных сетях о злопыхателях. 

Галерея: Алла Пугачева в Юрмале

В интервью RUS TVNET Лайма Вайкуле рассказала о первой встрече с Аллой Пугачевой:

Р - Рената Литвинова в Риге

16 и 17 сентября в кинотеатре Splendid Palace Рената Литвинова представила рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященный великому украинскому режиссеру Кире Муратовой.

Рассуждения о смерти и любви проходят лейтмотивом в фильмах "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер". "Без какого то волшебного элемента под названием "любовь" все обречено на гниение", - говорит Литвинова о концепции своих картин.

17 сентября рижане смогли увидеть немного измененный финал фильма "Северный ветер". Рената отметила, что решила добавить в финал свою любимую песню Земфиры - "Во мне". Но она еще планирует в будущем перемонтировать саму картину: "Это было начало режиссерской версии, скажем так".

В обсуждении кинокритика Зинаиды Пронченко и Литвиновой было много воспоминаний, разговоров об эмиграции и постановках, которые могли бы быть реализованы во Франции, а 13 и 14 октября на сцене Латвийского национального театра в Риге с аншлагом дважды прошел спектакль Ренаты Литвиновой "Кактус". На шумном мероприятии побывал журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев.

Галерея: Рената Литвинова в Риге со спектаклем "Кактус"

С - Артур Смольянинов

Артур Смольянинов приехал в Латвию 27 сентября 2022 года. О возвращении в Россию он не думает. Актер не видит к этому никаких предпосылок: "Эта родина в нынешней ее инкарнации, в нынешнем ее исполнении всех нас предала. Она чудовищна. Она всех нас обманула". Об этом и многом другом Смольянинов рассказал в проекте "Мы здесь"

Артур Смольянинов
Артур Смольянинов Фото: Juris Lisovs/TVNET

Еще во время жизни в России, кроме кинокарьеры, Артур стал заниматься музыкой. Здесь, в Латвии, он создал проект cheLovek. В нем задействованы музыканты из Латвии. С ними Артур работает над съемкой клипа на трек Elsinore. RUS TVNET побывал на съемочной площадке, а 8 декабря в клубе First состоялся дебютный концерт.

В зрительном зале были замечены латвийская певица Айя Андреева, блогер Мальвина Мани, актеры Рижского русского театра им. М. Чехова Анастасия Левина и Вадим Николайчук, бизнес-леди и королева красоты Виктория Бровун, отельер Юлия Жагунова и многие другие.

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Т - Праздник песни и танца

С 30 июня по 9 июля в Риге прошел XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца. В нем приняли участие 40 560 выступающих. Таким образом, он лишь немного уступил празднику 2018 года, на котором был установлен рекорд по количеству участников, и оказался близок к Празднику песни и танца 2013 года.

6 июля - в седьмой день XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца - на большой сцене Межапарка состоялось одно из кульминационных событий праздничной недели - хоровой концерт Tīrums. Dziesmas ceļš. Хор исполнял обработки народных песен и авторские композиции, вдохновленные народными песнями, а большую роль в звучании хора играло пение a cappella. В программу концерта вошло как наследие предыдущих праздников, так и композиции, художественно ярко выражающие латвийскую идентичность, свободу народа, уважение к наследию предков, поиск духовной чистоты и откровения будущего.

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7 июля прошло большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs:

Однако центральным событием праздника стал заключительный концерт Kopā augšup. Концерт был посвящен 150-летию традиции Праздника песни и общему и светлому будущему для всех нас.

На обновленной эстраде Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных дирижеров выступили смешанные, женские, мужские, взрослые, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли виртуозов игры на национальном струнном инструменте кокле.

Галерея: Заключительный концерт Kopā augšup

У - Робби Уильямс в Риге

9 марта с грандиозным шоу в "Арена Рига" выступил Робби Уильямс. Он сам поделился фотографией с концерта в Риге и своими впечатлениями. 

В Латвии Уильямс выступил с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие за 25 лет творчества хиты в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You, She's the One и многие другие.

Последний альбом XXV побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли. Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.

Галерея: Робби Уильямс в Риге

Ф - фестиваль Positivus

14 и 15 июля на Луцавсале в Риге прошел фестиваль Positivus. Напомним, раньше это мероприятие проходило в Салацгриве. Несколько жителей Риги выразили в социальных сетях возмущение тем, что мероприятие оказалось слишком громким.

Подробнее о фестивале: 

Правда, начало омрачил неожиданный дождь. Фестиваль включал в себя три сцены: главную - LMT Stage, среднюю - Lāčplēsis Stage, а также небольшую, но вполне достойную Evolution Stage. 

14 июля на главной сцене фестиваля выступили дуэт Emotional Oranges, рэперы J.I.D, EarthGang и Metro Boomin. Стоит сказать, что рэп-музыка в этом году (как и в прошлом) стала лейтмотивом фестиваля. Об этом свидетельствовало и количество людей, собравшихся у главной сцены. Апогеем первого вечера стало выступление артиста Metro Boomin. Кроме того, на фестивале выступили представители местной хип-хоп-сцены - Banda Banda, MC Apšaude, Элиза Легздиня и другие, собравшие многочисленную публику.

Грандиозным событием стало выступление рэпера Густаво (Gustavo) на большой сцене 15 июля. Можно смело утверждать, что артист вернулся к активной концертной деятельности и хорош как никогда. Громкими заголовками по прессе прокатилась новость о том, что пропал барабанщик группы Perestroika. Но к выступлению он нашелся в полицейском участке. Артист не только отыграл свой сет, но и успел рассказать, что пережил в камере, где его продержали всю ночь. 

Подробнее:

Кроме Perestroika на сцене Positivus выступили Микс Галвановскис, Амината, Patrisha (Патриша), alt-J, Томми Кэш (кстати, с периодически выскакивавшим на сцену Ильей Прусикиным из Little Big), Sleaford Mods, Anna B Savage, HUNN, Vultura, Bel Tempo и другие. Хэдлайнером фестиваля и самым дорогим артистом с командой из 53 человек стал открытый гей и небинарная персона Сэм Смит.

Галерея: Выступление Сэма Смита

Ц - Виктор Цой

22 февраля 2023 года в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Этот факт вызвал негодование у поклонников творчества артиста и его современников. Ведь известно, что музыкант ненавидел войну и избежал призыва в армию. По этому поводу RUS TVNET обратился за комментарием к современнику Цоя, человеку, которому он был хорошо знаком, публицисту и рок-журналисту Артемию Троицкому.

Ч-Ш - Чулпан и Шамиль Хаматовы

Следом за Чулпан Хаматовой в Ригу переехал ее брат Шамиль. В Латвию он прибыл в августе прошлого года вместе с женой Ксенией и дочерью Мией. В беседе с RUS TVNET актер рассказал о работе в Рижском русском театре им. М. Чехова, впечатлениях от Юрмалы и Праздника песни и танца, а также о своей сестре.

Кроме этого, знаменательным стало то, что у Чулпан Хаматовой состоялся дебют на латышском языке. В ноябре прошла премьера спектакля "Страна глухонемых" режиссера Нового Рижского театра (JRT) Алвиса Херманиса, главную роль в котором исполнила российская актриса Чулпан Хаматова. Когда Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерскому составу JRT вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году, это вызвало негативную реакцию в Латвии. С тех пор спектакли Херманиса, в которых играет Хаматова, позиционируются против российского режима и реалий - сначала моноспектакль Хаматовой Post Scriptum, поставленный на русском языке по мотивам публикаций убитой российской журналистки Анны Политковской, а теперь "Страна глухонемых" на латышском языке.

Хаматова доказала, что способна выразительно и профессионально отыграть двух с половиной часовой спектакль на чистом латышском языке.

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Э - экранизация The Last of Us ("Одни из нас")

В один день с церемонией вручения "Оскаров" состоялась премьера заключительной серии долгожданного сериала The Last of Us ("Одни из нас", дословный перевод - "Последние из нас") на HBO. К экранизации культовой видеоигры было приковано внимание миллионов зрителей по всему миру, однако у многих впечатление от фильма оказалось противоречивым. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" подробно рассказал, как в The Last of Us уживаются как достойные находки, так и творческие провалы.

Ю - Юлий Круминьш

Латвийский миллионер Юлий Круминьш в 2023 году стал героем местного реалити-шоу. Он также с размахом отметил свое 80-летие. В СМИ сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - с выступлением Максима Галкина, Адриано Челентано и присутствием высокопоставленных гостей. В распоряжение TVNET+ попала вечерняя программа юбилея миллионера, а кроме того, мы сами наблюдали, что на месте торжества было много именитых гостей.

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Я - Яна Брук

Для латвийского инфлюенсера Яны Брук 2023 год начался довольно скандально. Блондинка приняла участие в реалити-шоу "Любовь в кемпере". С каждой серией ее отношения с участником по имени Давид становились все более откровенными, пока в СМИ не появились заголовки о том, что у пары якобы был секс на камеру. 

"Мою жизнь превратили в кошмар", - утверждала Яна Брук, комментируя заголовки в СМИ о "сексе перед камерой". Блондинка категорически опровергает это. В беседе с TVNET она рассказала, как попала в шоу и что там происходило.

Далее события развивались еще более стремительно. Яна и ее возлюбленный победили в шоу и отправились в Лас-Вегас, где поженились. Но, к сожалению, уже после возвращения в Латвию пара распалась. Брук призналась, что Давид расстался с ней посредством СМС. 

Подробнее о пути Яны Брук: 

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