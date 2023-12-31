Фото ⟩ Звездные итоги: Праздник песни и танца, Пугачева в Юрмале и свадьбы

"Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за год, что я тут живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и каждого украинца - это бесценно. (...) Я верю, что обязательно должно наступить утро и оно обязательно будет добрым", - со слезами обратилась Брежнева, подводя к своей песне "Доброе утро!".

Галерея: Вера Брежнева

25 августа на Wondersala под громкие аплодисменты и восторженные крики толпы Вера Брежнева провела свой большой сольный концерт. Между песнями артистка постоянно общалась со зрителями, очень много шутила и благодарила людей за то, что они решили провести этот вечер вместе с ней, несмотря на погоду:

"Я почти год живу в Латвии. Здесь уже почти половина моих близких людей находится. Во-первых, здесь находится моя семья, моя мамочка, сестра, дочка (...), здесь все мои подруги, крестные, дети. Если я еще с вами не знакома, просто я еще не добралась. Как классно ходить по Риге, видеть глаза, которые мне рады, улыбаться им в ответ".

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За 2023 год Вера Брежнева выпустила альбом на украинском языке. Его анонс вызвал слухи о разводе с Константином Меладзе. Артистка также приняла участие в латвийском реалити-шоу в качестве особого гостя.

В - Валерий Меладзе