Латвийцы в Беларуси, самые большие зарплаты и модный "царь" Даугавпилса: Цифры-2023

Галерея: Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде Межапарка

108 419 жителей Латвии побывали в Беларуси в ​2023 году (данные на 5 декабря). О том, зачем латвийцы едут в Беларусь, рассказали герои материала TVNET+. Например, Павел ездит навещать отца и ухаживает за могилой матери, которая умерла полтора года назад. Его сестра живет в России, и "чтобы было удобнее, вся семья встречается в Беларуси".

Цифры за рубежом

240 пустых кроватей расставили на улицах Тель-Авива 7 ноября. Кровати символизировали количество заложников, которых ХАМАС захватил во время нападения на Израиль 7 октября. В этот день боевики ХАМАС вторглись в Израиль и убили сотни людей в кибуцах и городах около сектора Газа, а также на музыкальном фестивале в пустыне.

Одной из сотен жертв кровавого нападения ХАМАС стала 30-летняя тату-мастер Шани Лук, которую террористы сначала взяли в плен, а потом подвергли пыткам и убили.

Шани Лук Фото: Šani Luka/Instagram

В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа, которая не завершена до сих пор. В ходе наземной операции Израилю удалось вытеснить ХАМАС с северной части сектора Газа и освободить часть заложников, но об окончании операции говорить еще рано.