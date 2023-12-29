Латвийцы в Беларуси, самые большие зарплаты и модный "царь" Даугавпилса: Цифры-2023

Подходит к концу 2023 год, и сейчас самое время оглянуться назад и вместе c RUS TVNET посмотреть на самые важные события уходящего года в Цифрах.
А если хотите вспомнить о тенденциях и событиях уходящего года, то посмотрите Алфавит последних 365 дней.
Цифры в политике
3 партии сформировали новое правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней. К отставке прежнего правительства привело желание Кришьяниса Кариньша расширить коалицию, предложение о ротации министров между партиями, и 14 августа Кариньш заявил, что уходит с поста премьер-министра.
В итоге после месяца консультаций в правительство вошли "Новое Единство", получившее 8 министерств, Союз зеленых и крестьян, у которого 4 министерских кресла и должность спикера Сейма, и "Прогрессивные" с 3 министерскими креслами.
На 6% будет повышена зарплата депутатов Сейма и других политических лиц в 2024 году. В Государственной канцелярии отметили, что такой рост меньше, чем мог бы быть, потому что увеличение зарплат было ограничено в госбюджете на 2023 год. В то же время стала известна самая большая зарплата депутата Сейма за ноябрь 2023 года - она составила 5573 евро.
52 депутата Сейма проголосовали за Эдгара Ринкевича как нового президента Латвии. Ринкевича выбрали голосами депутатов "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и партии "Прогрессивные". В третьем туре его соперником был предприниматель Улдис Пиленс, который набрал 25 голосов - за него голосовали "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и депутат Глория Гревцова. Депутаты "Стабильности!" и Национального объединения не отдали свои голоса ни одному из кандидатов.
900 евро стоят кроссовки от итальянского модного дома Zegna, которые так любит носить мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш при доходе в 2000 евро в месяц.
И это не единственные траты мэра: в июне он участвовал в забеге в шортах Rhude стоимостью 500 евро, на играх Ghetto он был уже в других шортах этой марки, цена которых такая же - 500 евро, а зимой от холода Элксниньша защищает куртка Zegna за 2500 евро.
Цифры в экономике
2 евро - это одна из монет, на которую пристальное внимание обратили коллекционеры. Потому что в литовскую юбилейную монету номиналом в два евро, посвященную заповеднику, вкралась ошибка, - край монеты украшают слова латвийского гимна Dievs, svētī Latviju. На рынке цена такой монеты доходит до 1800 евро.
4 новых электропоезда начали перевозить пассажиров в Латвии в 2023 году. Новых электричек в стране ждали 14 лет. Десятки людей собрались на перроне, чтобы первыми прокатиться на новом электропоезде.
Видео: Посмотрите на эмоции первых пассажиров!
4 часа 15 минут - именно за такое время теперь можно попасть из Риги в Вильнюс на новом поезде. Билет для одного взрослого человека стоит 24 евро, и все места на первые рейсы были полностью раскуплены. Пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой 27 декабря открыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, а в Риге ее встречала латвийская коллега.
4,5% - максимальная ставка Euribor в 2023 году. Весь год Европейский центральный банк (ЕЦБ) раз за разом повышал ставку рефинансирования, которая напрямую влияла на стоимость ипотечных кредитов в Латвии. Правительству даже пришлось вводить специальную пошлину для банков и обещать поддержку ипотечным заемщикам. В 2024 году им будет компенсировано 30% от ставки кредита.
В 70 странах мира едят чипсы латвийского производства. Наши чипсы едут в Саудовскую Аравию, Южную Африку, Бразилию, Украину, Македонию, Бельгию и Японию. И даже звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы.
300% составляет наценка в супермаркетах на многие продукты, произведенные в Латвии, заявил эксперт Гунтис Гутманис и высказал идею ввести регулятор для супермаркетов, который контролировал бы размер наценок на товары.
Такая наценка - один из признаков высокой инфляции, с которой жители Латвии боролись весь год. Пикового значения она достигла в феврале, когда составила 21,5%, но за год инфляция постепенно снижалась, чему помогло падение цен на энергоносители, и в ноябре годовая инфляция снизилась до 1%.
1549 евро составила средняя брутто-зарплата в Латвии. За третий квартал она увеличилась на 164 евро, или на 11,8%. Самая высокая средняя зарплата была в сфере финансов и страхования - 2627 евро, а самая низкая - в сфере услуг размещения и питания - 1009 евро.
666 634 евро налогов осталась должна компания SIA Rosinter Restaurants, которая в Латвии управляла ресторанами IL Patio, Planeta Sushi и T.G.I. Friday's. А 13 июля компания была ликвидирована. Ушел "динозавр" латвийского общепита. Вслед за ним в Риге были закрыты еще несколько знаковых ресторанов: 26 августа завершил свою работу ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем, 3 сентября закрылся знаменитый ресторан Čarlstons, а под Рождество работу прекратил ресторан Burga. Еще одно культовое место - ресторан итальянской кухни Monterosso в Старой Риге - смогло продолжить работу только благодаря массовой поддержке своих клиентов.
Цифры в жизни и обществе
8,92 метра над нулевой отметкой достиг уровень воды в Екабпилсе 7 января. Это на 50 сантиметров выше критической отметки. Некоторые дома в Екабпилсе были затоплены до уровня окон, а в отдельных районах жителей эвакуировали. Было опасение, что вода прорвет защитную дамбу, поэтому спасатели экстренно укрепляли ее мешками с песком.
Видео: Наводнение в Екабпилсе в январе 2023 года
298 школ в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. Массовая эвакуация школ в начале октября потрясла общественность, но, к счастью, угрозы оказались ложными. Полиция сразу же сообщила, что уровень угрозы взрыва был низок. Несколько дней подобные угрозы повторялись в Эстонии и Литве. Например, в Литве поступило 750 сообщений о якобы заминированных детских садах и школах.
Спустя несколько месяцев отправитель писем так и не был найден, но довольно быстро стало понятно, что от всей этой ситуации серьезнее всего пострадали предприятия общественного питания. "Они уже приготовили более 1000 обедов, и теперь большую часть, вероятно, придется выбросить", - выразил уверенность директор Марупской государственной гимназии.
439 евро заплатила известный блогер за ужин в латвийском ресторане Max Cekot Kitchen, который получил звезду Michelin. 300 евро она заплатила за 10 блюд на двоих, а остальное - за напитки и обслуживание. Комментаторы в TikTok разделились на два лагеря - нормально ли столько платить за ужин или нет, а сама блогер призналась, что хорошо наелась.
1213 граждан России, которые сейчас живут в Латвии, могут быть выдворены из страны. Это промежуточный итог истории, которая длится весь год.
В апреле 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции. Для того, чтобы продлить вид на жительство, нужно было подать документы о владении латышским на категорию A2, о доходах и заполнить анкеты. Поправки коснулись 24 505 человек.
Политические партии сразу стали собирать залы на 2500 мест и делать себе политический капитал на этих поправках, а граждане РФ в Латвии потянулись записываться на экзамен, репортаж с одного из которых провел RUS TVNET.
На 8500 евро NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?". Пользователи в социальной сети Х (бывший Twitter) начали активно обсуждать это решение. "1984" Джорджа Оруэлла - это не политическая аллегория, а реальность прямо здесь, в Латвии", - заявил главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис об этом решении.
40 560 участников выступили на XXVII Вселатвийском празднике песни и XVII Празднике танца, которые прошли в Риге с 30 июня по 9 июля. За это время посетить различные мероприятия смогли до 500 000 желающих. 150 лет назад на первом Празднике песни жители Видземе, Курземе и Земгале объединились в единый латышский народ, сказал тогдашний президент Эгил Левитс на церемонии открытия.
Галерея: XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца
Галерея: Грандиозный концерт хоров Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде Межапарка
108 419 жителей Латвии побывали в Беларуси в 2023 году (данные на 5 декабря). О том, зачем латвийцы едут в Беларусь, рассказали герои материала TVNET+. Например, Павел ездит навещать отца и ухаживает за могилой матери, которая умерла полтора года назад. Его сестра живет в России, и "чтобы было удобнее, вся семья встречается в Беларуси".
Цифры за рубежом
240 пустых кроватей расставили на улицах Тель-Авива 7 ноября. Кровати символизировали количество заложников, которых ХАМАС захватил во время нападения на Израиль 7 октября. В этот день боевики ХАМАС вторглись в Израиль и убили сотни людей в кибуцах и городах около сектора Газа, а также на музыкальном фестивале в пустыне.
Одной из сотен жертв кровавого нападения ХАМАС стала 30-летняя тату-мастер Шани Лук, которую террористы сначала взяли в плен, а потом подвергли пыткам и убили.
В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа, которая не завершена до сих пор. В ходе наземной операции Израилю удалось вытеснить ХАМАС с северной части сектора Газа и освободить часть заложников, но об окончании операции говорить еще рано.
596 латвийских компаний продолжали экспортировать товары в Россию и Беларусь в 2023 году, из них 390 экспортировали в Россию, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, а 206 предприятий экспортировали в Беларусь. Например, журналисты обнаружили связь между российским производителем армейской формы и латвийской компанией ARTA-F, которая выпускает разнообразную продукцию, необходимую для производства одежды - от пуговиц до молний. Также Служба государственной безопасности (VDD) подозревает, что белорусский бизнесмен, который приехал в Латвию, может нарушать санкции.
65 миллионов евро стоит пентхаус площадью 400 квадратных метров в Монако, который принадлежит гражданке Латвии Марии Бородуновой. Также она купила виллу в Ницце за 4,25 миллиона евро. Журналисты предполагают, что Бородунова действует как прикрытие для российского олигарха Аркадия Ротенберга, против которого введены санкции.
8,22 млрд евро в месяц стоит России война в Украине, подсчитал аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге. Сумма, которую Россия ежемесячно тратит на войну в Украине, эквивалентна бюджетам восьми беднейших субъектов страны.
А в бюджете на 2023 год расходы на войну в три раза превысили сумму, предназначенную для поддержки народного хозяйства, и в шесть раз превзошли расходы на образование и здравоохранение.
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