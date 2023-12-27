Год перекопанной Риги, борьбы TVNET и плохих новостей для Путина. Алфавит-2023. Часть первая

В - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

В 2023 году Covid-19 окончательно ушел на второй план. 5 мая ВОЗ объявила, что больше не считает распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Латвии буквально через несколько дней отменили требование об обязательном использовании масок в медицинских учреждениях. При этом количество госпитализированных с Covid-19 растет и болеют они зачастую тяжелее. При этом представитель SPKC Юрий Перевощиков напоминает - старые методы уже работать не будут. Поэтому требования о дистанцировании и карантин вряд ли вернутся.

Г - Гаага

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это ожидаемо вызвало громкую реакцию со стороны России: в отношении прокурора и судей Гаагского суда было начато уголовное дело, прокурора Карима Ахмада Хана объявили в розыск, а экс-премьер Дмитрий Медведев принялся угрожать ракетами. В Гааге за это время выступали и президент Украины Владимир Зеленский, и украинские дети, которых вывезли в Россию. А недавно стало известно, что показания готов дать бывший высокопоставленный офицер российских вооруженных сил Игорь Саликов.

Д - Дамба