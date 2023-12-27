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Год перекопанной Риги, борьбы TVNET и плохих новостей для Путина. Алфавит-2023. Часть первая

Главные события 2023 года. Часть первая. Фото: коллаж RUS TVNET
Артем Липин Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Портал RUS TVNET подводит итоги 2023 года. И уже традиционно составляет алфавит последних 365 дней. Первую часть нашего алфавита-2023 - от А до О - читайте здесь. А вторая выйдет завтра.

А - Армия

Лето 2023 года - первый обязательный призыв в Службу государственной обороны (СГО). 1 июля к службе приступили 254 гражданина Латвии. А в следующем году планируется призвать аж 600 человек. Критика школьников и споры в Сейме ни к чему не привели. Зато материальная компенсация призывникам почти в два раза превышает ту, что получают их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве. Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш предупредил, что если добровольцев не хватит, то придется задействовать систему случайного отбора. Но, судя по всему, опасаться этого не надо. К началу декабря поступило уже 515 заявок от добровольцев. Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что введение СГО себя оправдало

Б - Барбигеймер

Главное кинособытие года. В один день на экраны вышли фильмы "Барби" и "Оппенгеймер". Кроме даты совпало еще очень много факторов. Оба фильма сняты крупными авторами (Кристофер Нолан и Грета Гервиг), в обоих было задействовано огромное количество актеров, оба собрали неимоверное количество денег и теперь претендуют на главные кинонаграды. Даже в России в обход санкций показывали пиратские версии картин - под названиями "Дубак" и "Быстрые свидания". Если же вы эти фильмы еще не видели, то прочитайте рецензии Андрея Тимофеева - возможно, вас все-таки заинтересуют главные кинокартины года.

В - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

В 2023 году Covid-19 окончательно ушел на второй план. 5 мая ВОЗ объявила, что больше не считает распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Латвии буквально через несколько дней отменили требование об обязательном использовании масок в медицинских учреждениях. При этом количество госпитализированных с Covid-19 растет и болеют они зачастую тяжелее. При этом представитель SPKC Юрий Перевощиков напоминает - старые методы уже работать не будут. Поэтому требования о дистанцировании и карантин вряд ли вернутся.

Г - Гаага

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это ожидаемо вызвало громкую реакцию со стороны России: в отношении прокурора и судей Гаагского суда было начато уголовное дело, прокурора Карима Ахмада Хана объявили в розыск, а экс-премьер Дмитрий Медведев принялся угрожать ракетами. В Гааге за это время выступали и президент Украины Владимир Зеленский, и украинские дети, которых вывезли в Россию. А недавно стало известно, что показания готов дать бывший высокопоставленный офицер российских вооруженных сил Игорь Саликов.

Д - Дамба

Январь 2023 года только начался, а одна из главных новостей года уже пришла из Екабпилса. Речь идет, разумеется, о наводнении и разрушении дамбы. 12 января был объявлен красный уровень опасности - уровень воды в Даугаве возле Екабпилса в 4:50 утра был на 7,66 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Позже вода поднялась уже выше 8,5 метра, жители Екабпилса срочно эвакуировались. В итоге с последствиями бороться приехала военная техника, а пострадавшим жителям пообещали выплатить до 1240 евро. А в октябре было принято решение о реконструкции дамбы почти за 17 млн евро. Будем надеяться, что в январе нового года ничего не случится.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Е - Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был яркими голосом, сообщающим о проблемах внутри российской армии. Его конфликты с Министерством обороны РФ и руководством вооруженных сил России расходились на цитаты (одно "Шойгу, Герасимов, где припасы?!" чего стоит). Он даже предлагал завершить войну с Украиной (это не отменяет огромного количества преступлений и мерзостей, совершенных этим человеком). Но главное произошло 24 июня - бунт, продлившийся один день. "Вагнеровцы" остановились примерно в 400 км от Москвы, а потом с Пригожиным договорился Александр Лукашенко. Пригожин и "Вагнер" отправились в Беларусь, а сам глава ЧВК объяснил "недобунт" просто - "психанул". Абсурдность происходящего зашкаливала, а потом, 24 августа, потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600, на котором летели высокопоставленные офицеры ЧВК, в том числе и сам Пригожин. В Беларуси стали демонтировать лагеря "Вагнера", а причины крушения по-прежнему неизвестны, хотя подозрения остаются...

Ё - Лёд

Зима, как принято, началась внезапно. Но в этом году это перешло все разумные пределы. В Риге глыба льда упала на два Porsche стоимостью более 100 тысяч евро. А через два дня кусок льда повредила даже машину полиции. Но главная трагедия - смерть мужчины, на которого тоже упал лед. В Rīgas namu pārvaldnieks уже заявили, что не в состоянии очистить от снега все крыши; другие управляющие также мучаются. В итоге наступила оттепель и только усугубила происходящее.

Ж - Железная дорога

Приятное событие под конец года - в Латвию прибыли долгожданные электропоезда. Пассажиры пару дней радовались новинке, а потом в одном из поездов выявили технические неполадки. Но не только электропоезда радуют нас. 27 декабря начал курсировать поезд Вильнюс - Рига, но посмотреть на него можно было уже заранее. Что касается Rail Baltica - то стройка не стоит на месте. Уже завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на улице Прагас и территории Рижского международного автовокзала. А 19 декабря правительство поддержало строительство основной трассы Rail Baltica в Латвии стоимостью 3,7 млрд евро. Ах да. Чуть не забыли - Pasažieru vilciens поменял название на Vivi.

З - Золитуде

В этом году исполнилось 10 лет со дня трагедии в Золитуде, когда при крушении Maxima погибли 54 человека. В память об этом на месте трагедии появится Сад памяти. А еще 2023 год ознаменовался завершением рассмотрения апелляции - виновным до сих пор признан только инженер-строитель Ивар Сергетс. И если вы надеялись, что эта трагедия привела к улучшению качества строительных работ, то вы правы. Но только частично.

Место трагедии в Золитуде
Место трагедии в Золитуде Фото: LETA

И - Искусственный интеллект

Работы над ИИ велись уже очень давно, но именно в 2023 году он вышел на новый уровень популярности. Условными ChatGPT и Midjourney пользуются практически все. При этом и возможные опасности становятся все реальнее: об этом предупреждают и Google, и сооснователь Apple Стив Возняк, и даже разработчики ИИ, включая самого "крестного отца ИИ" Джеффри Хинтона. Множатся и скандалы, связанные с использованием ИИ, например, в мире искусства. Не добавляет уверенности и недавняя драма вокруг компании OpenAI, которая и создала чат-бот ChatGPT.

Й - Гайана

Была опасность, что 2023 год закончится очередным военным конфликтом, на этот раз в Южной Америке. 6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об аннексии региона Гайаны Эссекибо, а уже через три дня подписал соответствующие шесть указов, включая изменение карты и назначение главы региона. К счастью, пока специалисты думали, дойдет ли дело до военных действий, Венесуэла и Гайана решили провести переговоры, на которых было принято решение избегать "применения силы". Будем верить, что в 2024 году так и продолжится.

К - Кабмин

14 августа о своей отставке объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, который находился на этом посту с января 2019 года. Причиной Кариньш назвал действия "Объединенного списка", но в целом развалилась вся коалиция. И, несмотря на призывы президента Эдгара Ринкевича расширить коалицию, в итоге новое правительство сформировали три партии: "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Новый премьер-министр - Эвика Силиня. А Кариньш вступил на пост министра иностранных дел, где его настиг скандал времен премьерства. Сообщается, что специальные рейсы для его делегации с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись госбюджету в 613 830 евро.

Л - Латгале

Латгале всегда было особенным регионом Латвии, но в 2023 году ярко выделились мэры двух его крупнейших городов - Даугавпилса и Резекне - Андрей Элксниньш и Александр Барташевич соответственно. Элксниньш начал год с того, что вышел из партии "Согласие", продолжил увеличением доходов, а под конец попал сразу в два скандала - коррупционный и "автомобильный". У Барташевича год был еще более проблемным. Из "Согласия" он не ушел, а был исключен. Пришлось регистрировать свою партию - "Вместе для Латвии". А в октябре стало известно, что Резекне находится в финансовом кризисе, что в итоге привело к отставке Барташевича с поста мэра Резекне.

М - Мишлен

Есть и хорошие новости. 21 ноября латвийские рестораны впервые в истории вошли в международно признанный ресторанный гид Michelin Guide. Один ресторан получил звезду Michelin: Max Cekot Kitchen и шеф-повар Максим Цекот (Рига). Но будьте осторожны, предаваясь гастрономическим изыскам - цены вас могут неприятно удивить.

Н - NEPLP

​22 мая NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире RUS TVNET. Это решение вызвало массу протестных реакций, в том числе и от Эдгара Ринкевича, Министерства культурыСовета по этике СМИ, международной организация "Репортеры без границ". К решению NEPLP очень много вопросов, но суд первой инстанции отклонил иск TVNET GRUPA. Впрочем, мы борьбу не заканчиваем и продолжим ее в новом году.

О - Обнимашки

"Обнимашки с лидером" - это расследование Латвийского радио и журналистов портала Delfi, в котором рассказывается о домогательствах или даже сексуализированном насилии со стороны руководителей лагеря. Один из объектов обвинения - руководитель лагеря Дмитрий Бочаров - уже был отстранен от работы на факультете физики, математики и оптометрии Латвийского университета. Но история на этом явно не закончилась и продолжится в 2024 году.

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