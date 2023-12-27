Год перекопанной Риги, борьбы TVNET и плохих новостей для Путина. Алфавит-2023. Часть первая

Портал RUS TVNET подводит итоги 2023 года. И уже традиционно составляет алфавит последних 365 дней. Первую часть нашего алфавита-2023 - от А до О - читайте здесь. А вторая выйдет завтра.
А - Армия
Лето 2023 года - первый обязательный призыв в Службу государственной обороны (СГО). 1 июля к службе приступили 254 гражданина Латвии. А в следующем году планируется призвать аж 600 человек. Критика школьников и споры в Сейме ни к чему не привели. Зато материальная компенсация призывникам почти в два раза превышает ту, что получают их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве. Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш предупредил, что если добровольцев не хватит, то придется задействовать систему случайного отбора. Но, судя по всему, опасаться этого не надо. К началу декабря поступило уже 515 заявок от добровольцев. Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что введение СГО себя оправдало.
Б - Барбигеймер
Главное кинособытие года. В один день на экраны вышли фильмы "Барби" и "Оппенгеймер". Кроме даты совпало еще очень много факторов. Оба фильма сняты крупными авторами (Кристофер Нолан и Грета Гервиг), в обоих было задействовано огромное количество актеров, оба собрали неимоверное количество денег и теперь претендуют на главные кинонаграды. Даже в России в обход санкций показывали пиратские версии картин - под названиями "Дубак" и "Быстрые свидания". Если же вы эти фильмы еще не видели, то прочитайте рецензии Андрея Тимофеева - возможно, вас все-таки заинтересуют главные кинокартины года.