Год красивых побед, страшных убийств и Ринкевича. Алфавит-2023. Часть вторая

В этом году Латвия узнала имя своего нового президента. Им стал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (а Латвия стала первой страной с президентом - представителем ЛГБТ ). Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, но именно эти выборы, во многом, стали причиной развала бывшей правящей коалиции. Несмотря на это, в основном, жители Латвии положительно оценивают первые шаги нового президента, который в этом году отпраздновал полувековой юбилей .

История, которая началась еще в прошлом году, на свой пик вышла в 2023-м. Именно в этом году к концу подходил срок, когда бывшие граждане и неграждане Латвии, перешедшие в российское гражданство, должны были записаться на экзамен по латышскому языку, чтобы получить вид на жительство в Латвии. Это касалось более 25 тысяч человек, но далеко не все из них активно пытались решить проблему. При этом реакция в обществе на эту ситуацию была очень неоднородной. В итоге Сейм на два года продлил срок сдачи экзамена по госязыку, но те, кто совсем ничего не делал весь этот год, столкнутся с последствиями. В PMLP заявили, что более 1000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны.