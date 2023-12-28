Год красивых побед, страшных убийств и Ринкевича. Алфавит-2023. Часть вторая

Портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2023 года. Представляем вашему вниманию вторую часть алфавита-2023, начиная с буквы П. С первой же частью (если пропустили) можете ознакомиться здесь.
П - Перевыборы
Масштабный сбор подписей был начат 10 ноября - граждан Латвии призывают подписаться за проведение референдума о роспуске Сейма. Только в первый день подписалось более 5000 человек. За две недели - уже за 30 тысяч. Но потом темп замедлился, на момент написания статьи количество подписавшихся так и не достигло даже 40 тысяч. Насколько реально собрать необходимые 154 тысячи подписей к ноябрю 2024 года? Поживем - увидим.
Р - Рижская дума
В Латвии 2023 год был определенно годом политических перемен. Президент, Кабмин и вот - столичная дума. 3 июля Мартиньш Стакис объявил о том, что уходит в отставку, в качестве причины назвав "скрытые договоренности" партнеров по коалиции. 17 августа новым столичным мэром стал Вилнис Кирсис, а коалиция была основательно пересобрана. Начала новая коалиция бодро, например, ликвидировав одну из должностей вице-мэра. Но затем последовали скандалы: временный асфальт на трассе ЧМ по бегу, непригодные туалеты для людей с ограниченными возможностями в парке Победы и, конечно, невозможность справиться со снегопадом.
С - Стамбульская конвенция
В отличие от партнерских отношений, ратификация Стамбульской конвенции прошла на удивление быстро и безболезненно. Что тем более странно, учитывая сколько лет предпринимались попытки ее ратифицировать. Но вот, несмотря на внезапно открывшиеся ошибки перевода, 13 декабря президент Эдгар Ринкевич провозгласил закон о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии.