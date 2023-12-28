Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Год красивых побед, страшных убийств и Ринкевича. Алфавит-2023. Часть вторая

Главные события 2023 года. Часть вторая. Фото: коллаж RUS TVNET
Артем Липин Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2023 года. Представляем вашему вниманию вторую часть алфавита-2023, начиная с буквы П. С первой же частью (если пропустили) можете ознакомиться здесь.

П - Перевыборы

Масштабный сбор подписей был начат 10 ноября - граждан Латвии призывают подписаться за проведение референдума о роспуске Сейма. Только в первый день подписалось более 5000 человек. За две недели - уже за 30 тысяч. Но потом темп замедлился, на момент написания статьи количество подписавшихся так и не достигло даже 40 тысяч. Насколько реально собрать необходимые 154 тысячи подписей к ноябрю 2024 года? Поживем - увидим.

Р - Рижская дума

В Латвии 2023 год был определенно годом политических перемен. Президент, Кабмин и вот - столичная дума. 3 июля Мартиньш Стакис объявил о том, что уходит в отставку, в качестве причины назвав "скрытые договоренности" партнеров по коалиции. 17 августа новым столичным мэром стал Вилнис Кирсис, а коалиция была основательно пересобрана. Начала новая коалиция бодро, например, ликвидировав одну из должностей вице-мэра. Но затем последовали скандалы: временный асфальт на трассе ЧМ по бегу, непригодные туалеты для людей с ограниченными возможностями в парке Победы и, конечно, невозможность справиться со снегопадом.

Люди на скользких улицах
Люди на скользких улицах Фото: Edijs Pālens/LETA

С - Стамбульская конвенция

В отличие от партнерских отношений, ратификация Стамбульской конвенции прошла на удивление быстро и безболезненно. Что тем более странно, учитывая сколько лет предпринимались попытки ее ратифицировать. Но вот, несмотря на внезапно открывшиеся ошибки перевода, 13 декабря президент Эдгар Ринкевич провозгласил закон о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии.

Т - "Титан"

Катастрофа, за которой следил весь мир. 20 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропал батискаф "Титан", доставлявший туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Кислорода надолго не хватило бы, и вовремя подлодку найти не удалось. Обломки свидетельствовали о том, что произошел направленный внутрь взрыв - никто из пассажиров не выжил

У - Убрали памятник Пушкину

Несмотря на пикет, несмотря на протест автора монумента, который был готов забрать его в Нидерланды - Рижская дума убрала памятник Александру Пушкину из парка Кронвальда. Впрочем, не только его. В ночь на 3 ноября в Риге  был демонтирован памятник советскому академику Мстиславу Келдышу, и это не говоря о потенциальном переименовании сразу нескольких улиц. В общем, Рига меняется на глазах.

Ф - Финляндия

НАТО снова расширилось - война в Украине повысила нервозность у соседей России - и 31-й страной-членом НАТО стала Финляндия, которая ради этого даже отказалась от идеи дождаться Швецию. Россия отреагировала ожидаемо нервно, а вот простые россияне стали массово сбегать в новую страну НАТО, поставив новый рекорд миграции из России в Финляндию. Ожидаемо европейская страна стала от этого защищаться. В начале запретили въезжать в Финляндию на велосипедах, потом и вовсе закрыли границу, оставив мигрантов в пограничной зоне, затем частично открыли границу, а потом снова ее закрыли. У Латвии, конечно, с Финляндией в этом году свои ассоциации, но об этом позже.

Х - ХАМАС

7 октября вооруженные отряды палестинских боевиков ХАМАС атаковали Израиль. В результате атаки погибло около 400 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, более 2000 человек получили ранения. Погибла также и подданная Латвии. В Израиле было введено военное положение, и они начали контрнаступление. Всего за пару дней был восстановлен контроль над всей территорией страны. А потом Израиль стал зачищать сектор Газа. Возможно, такая массовая и методичная зачистка привела к тому, что в соцсетях поддержка Палестины, мягко говоря, не уступала поддержке Израиля. В конце ноября было объявлено небольшое перемирие - для обмена пленниками. Но уже в декабре от аналогичного предложения ХАМАС отказался.

Ц - Цены

Год начался с прекрасной новости - минимальная зарплата выросла до 620 евро. К сожалению, цены тоже повышаются весьма активно. Инфляция в Латвии выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне, и многие эксперты считают, что повышение цен на некоторые товары неоправданно (хотя сети магазинов и стараются его объяснить). С нового года нас ждет новый рост цен - теперь на алкоголь и сигареты. Но! Повысится и минимальная зарплата - теперь до 700 евро (что все еще ниже европейского уровня). 

Ч - Чемпионаты мира по хоккею и баскетболу

В этом году Латвия почувствовала себя спортивной державой - невиданные успехи в хоккее и баскетболе. Чемпионат мира по хоккею так и вообще частично проходил в Риге. Но главный матч состоялся в финском городе Тампере - Латвия впервые в истории завоевала бронзу. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Латвии Артур Шилов, а поздравить сборную в Риге собрались десятки тысяч людей. 25 августа уже сборная Латвии по баскетболу отправилась на свой первый ЧМ в истории - и завоевала пятое место, очень уважаемый результат, учитывая, что за него Латвия сражалась с соседями - Литвой. Ну а мы радовались и встречали баскетболистов здесь, в Риге.

Ш - Школы

С 1 сентября 2023 года переход на государственный язык обучения состоялся во всех дошкольных образовательных учреждениях, а также в 1-х, 4-х и 7-х классах школ. Несмотря на жалобы, Европейский суд по правам человека не обнаружил нарушений прав человека в осуществляемом в Латвии переходе на обучение на государственном языке. В октябре Министерство образования и науки оценивало переход как успешный - хотя на самом деле все проходит не так уж и гладко. А еще в октябре школы Латвии получили серию сообщений о заложенных бомбах, которые оказались фейком. Но, пожалуй, самый громкий скандал в школах Латвии был связан с учебными материалами. Среди них были обнаружены те, которые относились к половому образованию. Это настолько встревожило консервативно настроенных граждан, что главе Государственного центра содержания образования пришлось уйти с поста. Хотя на самом деле ничего страшного в этой книге не было.

Щ - Щекотливая ситуация

Щекотливая ситуация сейчас создалась вокруг отношения некоторых западных стран к России и развязанной ею войне в Украине. Вот, скажем, Венгрия: в январе запретила странам НАТО поставлять военную технику в Украину через свою территорию, а премьер-министр Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей"; в марте не торопилась принять Финляндию и Швецию в НАТО; в октябре Орбан сравнил ЕС с СССР, а в декабре так и вовсе заблокировал экономическую помощь ЕС Украине. Но не Венгрией единой. Компания мужа премьера Эстонии Каи Каллас вела бизнес с Россией во время войны, Польша отказалась вооружать Украину, польские и словацкие дальнобойщики заблокировали границу с ней, даже Конгресс США не принял очередной пакет помощи Украине, так что 30 декабря финансирование с их стороны может прекратиться.

Ъ - Твердолобые

Казалось бы, важный шаг в сторону юридического признания однополых пар был сделан в этом году. Сейм концептуально поддержал пакет законов о партнерских отношениях, с чем Латвию поздравили многие, в том числе и госсекретарь США Энтони Блинкен. Но оппозиция уперлась,и введение этих законов пока задерживается, президенту Эдгару Ринкевичу пришлось на два месяца приостановить провозглашение поправок, пока противники института партнерства стараются собрать подписи для референдума по этому вопросу. Будем надеяться, что подписей не хватит и Латвия наконец-то пойдет дальше по пути прогресса. Наши соседи уже живут в XXI веке - в Эстонии легализовали однополые браки.

Ы - Мамыкин

Некогда успешный латвийский политик и журналист Андрей Мамыкин уехал в Россию, где стал активно ходить по пропагандистским передачам и шоу. Служба госбезопасности начала уголовный процесс против него, но, что любопытно, Мамыкин до сих пор получает зарплату в госучреждении Латвии.

Ь - Русиньш

16 апреля Леон Русиньш в Екабпилсском крае убил женщину 1983 года рождения и покинул место происшествия. Позже полиция нашла его машину, но не его самого. Позже выяснилось, что Русиньш буквально терроризировал женщину. Начальник Восточноземгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Государственной полиции Роланд Берзиньш был уволен в результате этой истории. Семья убитой женщины получила компенсацию в размере 150 000 евро, но Русиньш до сих пор не найден - в декабре он вошел в 50 самых разыскиваемых преступников Европы.

Э - Эдгар Ринкевич

В этом году Латвия узнала имя своего нового президента. Им стал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (а Латвия стала первой страной с президентом - представителем ЛГБТ). Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, но именно эти выборы, во многом, стали причиной развала бывшей правящей коалиции. Несмотря на это, в основном, жители Латвии положительно оценивают первые шаги нового президента, который в этом году отпраздновал полувековой юбилей.

Ю - Юстине

Трагедия, за которой следила вся страна. 6 мая полиция сообщила, что разыскивает 7-летнюю Юстину Рейникову. Организация Bezvests.lv неделями проводила масштабные розыскные мероприятия. В итоге 20 июня Юстине была найдена убитой. Практически сразу были задержаны ее отец и мачеха, а братья и сестра Юстине были изъяты из семьи. Отец и мачеха частично признали свою вину, прокуратура выдвинула обвинения.

Я - Язык

История, которая началась еще в прошлом году, на свой пик вышла в 2023-м. Именно в этом году к концу подходил срок, когда бывшие граждане и неграждане Латвии, перешедшие в российское гражданство, должны были записаться на экзамен по латышскому языку, чтобы получить вид на жительство в Латвии. Это касалось более 25 тысяч человек, но далеко не все из них активно пытались решить проблему. При этом реакция в обществе на эту ситуацию была очень неоднородной. В итоге Сейм на два года продлил срок сдачи экзамена по госязыку, но те, кто совсем ничего не делал весь этот год, столкнутся с последствиями. В PMLP заявили, что более 1000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх