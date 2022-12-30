Секс-скандалы, закат Бриедиса, каминг-ауты и допинг Валиевой. Итоги-2022 в спорте

Год начался для Джоковича со скандала перед Открытым чемпионатом Австралии. Сербу отказали во въезде в Австралию, потому что он не был привит от Covid-19. Новак подал апелляцию, и власти Австралии приняли её, но затем дважды аннулировали его визу. Теннисиста депортировали и запретили въезд на 3 года.

На этой неделе Новак Джокович всё-таки вернулся в Австралию: прививка от Covid-19 для въезда в страну больше не требуется, а трёхлетний запрет на въезд, автоматически полученный им после депортации в начале года, отменил новый министр иммиграции.

Как видите, серба тяжело победить не только другим теннисистам, но даже власти Австралии оказались бессильны перед ним.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года. Сможет ли Джокович победить в Мельбурне в 10-й раз?

З - Закат Бриедиса

Крайне неудачным выдался год для латвийского боксёра Майриса Бриедиса. 2022-й он решил посвятить развитию собственного аккаунта в TikTok и неоднозначным высказываниям в соцсетях.

Сначала Бриедис отказался занимать какую-либо из сторон в конфликте России и Украины, потом высказался против сноса памятника в парке Победы, а в завершение своих околоспортивных приключений, читая с телесуфлёра, объявил о том, что планирует баллотироваться на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие". Туда, правда, ни Бриедис, ни "Согласие", так и не попали.