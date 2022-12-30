Портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2022 года. На этот раз поговорим о самых значимых событиях в мире спорта.
Секс-скандалы, закат Бриедиса, каминг-ауты и допинг Валиевой. Итоги-2022 в спорте
А - Александр Усик
Всемирная боксёрская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксёром года. Не вижу оснований спорить с WBO.
Усик был молодцом и как человек. В конце февраля украинец вернулся на родину и вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Был Усик активен и в соцсетях, собирал средства на генераторы для больниц и был награждён Зеленским орденом "За заслуги" I степени.
В этом году Усик провёл лишь один бой. Украинец успешно защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. В активе 35-летнего украинца 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. После победы над Джошуа украинец вызвал на бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри.
Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы в 2023 году этот бой состоялся. Сил уже нет писать о том, что боксёры не могут договориться о поединке!
Б - Бан российского спорта
Развязанная Россией война в Украине не могла не отразиться и на российском спорте, который подвергся массированным санкциям. Санкт-Петербург лишился права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, финский "Йокерит" и рижское "Динамо" вышли из КХЛ, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров, IIHF объявила об отстранении сборных России и Беларуси по хоккею от участия в международных матчах, ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Этот список можно продолжать очень долго, но стоит также отметить, что не все спортивные организации решили наказать российских спортсменов. Так, например, все российские хоккеисты продолжают выступать в НХЛ, бойцы - в UFC, а теннисисты - во всех крупных турнирах, но под нейтральным флагом.
Отдельно хочется отметить немногочисленных российских спортсменов, которые не стали молчать и осудили российское вторжение в Украину. Теннисистка Анна Калинская провела матч первого круга турнира в Индиан-Уэллсе в кроссовках с надписью No War ("Нет войне"), а с хештегом "Нет войне" в своих соцсетях выступили футболисты Фёдор Смолов, Игорь Денисов и Василий Березуцкий, шахматист Ян Непомнящий, а также теннисист Андрей Рублёв, который оставлял послание на линзе камеры.
Гораздо более чётко своё отношение к Путину сформулировала футболистка Надежда Карпова. Надя смелая. Будь как Надя.
В - Камила Валиева
15-летняя российская фигуристка стала самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады в Пекине. Нет, дело не в феноменальных выступлениях на льду, о которых мечтали в соседней стране. Фигуристка оказалась в центре допингового скандала.
Всё началось с того, что российские фигуристы выиграли на Олимпиаде командный турнир. Церемония награждения изначально должна была состояться в тот же день, но затем её перенесли, а потом и вовсе отложили на неопределённый срок. Всё из-за допинг-теста Валиевой, который показал наличие триметазидина.
Мать фигуристки утверждала, что запрещённое вещество попало в организм её дочери от дедушки, который принимает препарат из-за проблем с сердцем. Это оправдание вызывает улыбку на лице даже спустя 10 месяцев после случившегося.
Несмотря на всё это, Валиева была допущена до соревнований одиночниц. После короткой программы она лидировала, но во время произвольной допустила два падения и несколько ошибок. В итоге - 4-е место.
Допинговый скандал сильно ударил по карьере талантливой фигуристки, а война, развязанная Путиным, и вовсе практически перечеркнула мечты целого поколения российских спортсменов, которые грезили об Олимпиадах и международных соревнованиях.
Г - Бриттни Грайнер
Пожалуй, самой обсуждаемой и популярной спортсменкой 2022 года стала американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая в феврале была задержана в аэропорту Шереметьево. Её обвиняли в контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом, найденного в багаже.
"Справедливый" российский суд признал её виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений.
Весь мир был шокирован тем, что в XXI веке одна из самых популярных спортсменок планеты стала заложницей российской власти. К счастью, американке не пришлось проводить девять лет в русской колонии - в декабре её обменяли на осуждённого в США торговца оружием Виктора Бута.
Баскетболистку на торговца оружием. Всё, что следует знать о приоритетах российской власти.
Д - Новак Джокович
35-летний серб в 2022-м победил на Уимблдоне, дошёл до четвертьфинала "Ролан Гаррос" и завершил год на 5-м месте в мировом рейтинге АТР. Бывало и лучше. Чем же он заслужил попадание в итоги года? Причиной своего отсутствия на Australian Open и US Open.
Год начался для Джоковича со скандала перед Открытым чемпионатом Австралии. Сербу отказали во въезде в Австралию, потому что он не был привит от Covid-19. Новак подал апелляцию, и власти Австралии приняли её, но затем дважды аннулировали его визу. Теннисиста депортировали и запретили въезд на 3 года.
На этой неделе Новак Джокович всё-таки вернулся в Австралию: прививка от Covid-19 для въезда в страну больше не требуется, а трёхлетний запрет на въезд, автоматически полученный им после депортации в начале года, отменил новый министр иммиграции.
Как видите, серба тяжело победить не только другим теннисистам, но даже власти Австралии оказались бессильны перед ним.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года. Сможет ли Джокович победить в Мельбурне в 10-й раз?
З - Закат Бриедиса
Крайне неудачным выдался год для латвийского боксёра Майриса Бриедиса. 2022-й он решил посвятить развитию собственного аккаунта в TikTok и неоднозначным высказываниям в соцсетях.
Сначала Бриедис отказался занимать какую-либо из сторон в конфликте России и Украины, потом высказался против сноса памятника в парке Победы, а в завершение своих околоспортивных приключений, читая с телесуфлёра, объявил о том, что планирует баллотироваться на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие". Туда, правда, ни Бриедис, ни "Согласие", так и не попали.
В ринге у Майриса дела также складывались неважно - 2 июля в австралийском городе Голд-Кост он проиграл местному боксёру Джею Опетае. Это поражение стало для Бриедиса вторым в карьере. Ранее он проигрывал лишь в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.
К - Каминг-аут
Сначала хотелось букву "К" посвятить Анатолию Крейпансу, который очень плохо справлялся с комментированием матчей чемпионата мира по футболу, но, немного остыв, решили остановиться на куда более важной теме.
В 2022 году сразу несколько спортсменов сделали каминг-аут. Кроме титулованной норвежской лыжницы Астрид Якобсен, рассказать о своей ориентации решили и две представительницы российского спорта - футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина.
Л - Латвийский спорт
В латвийском спорте в 2022 году было немало хороших новостей. Например, дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня выиграл чемпионат Европы, который проходил в немецком Мюнхене. Для них эта победа стала второй в карьере - впервые сильнейшими на континенте они стали в 2019 году.
Позже в жизни Анастасии случилось ещё одно радостное событие - она вышла замуж за своего коллегу Михаила Самойлова.
Эта новость коснулась и редакции RUS TVNET - привыкнуть к новой фамилии Анастасии получилось не сразу.
Ещё из важного для Латвии - боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов одержал победу в своём дебютном поединке в одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL, фигурист Денис Васильев попал на пьедестал чемпионата Европы, а сборная Латвии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира, который в 2023 году пройдёт сразу в трёх азиатских странах - на Филиппинах, в Японии и Индонезии.
Вы удивитесь, но радовали латвийских болельщиков и футболисты!
RFS стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В Лиге конференций тоже всё было прилично - рижане отобрали очки у грозной "Фиорентины" и турецкого "Истанбула Башакшехира".
А ещё в сентябре Эрнест Гулбис был избран на пост президента Латвийского теннисного союза (ЛТС), на котором он сменил Юриса Савицкиса, возглавлявшего организацию с 1998 года.
Уже три месяца я зову Эрнеста Гулбиса к нам в студию на интервью в программу "Мне только спросить", но все мои потуги разбиваются о тотальный игнор. Эрнест, не делайте так, приходите в гости!
М - Мбаппе, Марокко, Месси
Какие у нас ассоциации с минувшим чемпионатом мира по футболу? Провал сборной Германии, скандал с котом на пресс-конференции сборной Бразилии, отвратительная выходка сына Месси, удар Самуэля Это′О ногой по лицу болельщика, слёзы Роналду в подтрибунном помещении, таинственная смерть сразу нескольких журналистов, большое количество компенсированных дополнительных минут к матчам и ещё много всякого разного.
Главной и, пожалуй, самой важной буквой мундиаля в Катаре является "М". Во-первых, из-за сборной Марокко, которая преподнесла сразу несколько сенсаций и стала первой африканской страной, дошедшей до полуфинала турнира.
Во-вторых, это, конечно же, Килиан Мбаппе. Француз был лидером своей сборной, стал лучшим бомбардиром турнира, сделал хет-трик в финале и в 24 года сыграл в своём втором финале чемпионата мира. Страшно представить, какие рекорды он побьёт в будущем.
Главной же звездой чемпионата мира стал Лионель Месси, который в 35 лет наконец привёл сборную Аргентины к победе. Турнир для аргентинцев начался с поражения от Саудовской Аравии, но в итоге бело-голубые сумели набрать ход и спустя 36 лет выиграли заветный трофей.
Теперь в споре под названием "кто лучше - Роналду или Месси?" у фанатов аргентинца будет на один аргумент больше.
О - Олимпиада в Пекине
Год получился настолько насыщенным на события, что немногие уже помнят о том, что перед полномасштабным российским вторжением в Украину в Пекине прошли зимние Олимпийские игры.
Лидером итогового медального зачёта стала сборная Норвегии, которая завоевала в Пекине 16 золотых медалей - это рекорд по количеству наград высшей пробы у одной страны на зимних Олимпийских играх. На счету норвежской команды также 8 серебряных и 13 бронзовых медалей - всего 37 наград.
Сборная Латвии на Олимпиаде в Пекине завоевала одну медаль. Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме стали бронзовыми призёрами в командной эстафете.
П - Пополнение в семье
Некоторые спортсмены в уходящем году не поражали успехами и достижениями, но на то есть причины - в 2022 году случился какой-то беби-бум, особенно в рядах теннисистов.
Пополнение в семье случилось у Даниила Медведева, Анастасии Севастовой, Элины Свитолиной, Марии Шараповой, а также у легкоатлетки Дарьи Клишиной, футболиста Криштиану Роналду, бывшей латвийской тяжелоатлетки Ребеки Кохи, олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.
С - Секс-скандал
Чемпионат мира по футболу определил не только лучшую сборную, но и самую горячую болельщицу турнира в Катаре. Все мировые СМИ трубили о хорватской девушке по имени Ивана Кнолль.
Черноволосая красотка покорила всех своими вызывающими нарядами на всех матчах сборной Хорватии. Правда, откровенный костюм в цветах национального флага не всем пришёлся по душе. На Ивану набросились в соцсетях и даже призывали арестовать её за то, что она не уважает мусульманские традиции.
У - Ушли
К сожалению, ни один год и ни одно подведение итогов не обходится без этой рубрики. В 2022 году нас покинул целый ряд выдающихся спортсменов и тренеров.
Буквально накануне стало известно, что в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. В последнее время было понятно, к чему всё идёт, но от этого не становится менее грустно... Светлая память величайшему игроку прошлого века!
Не стало бывшего футболиста, тренера и отца Мариса Верпаковскиса Илмара Верпаковскиса, легендарного немецкого футболиста Уве Зеелера, заслуженного баскетбольного тренера Арманда Краулиньша, бывших экс-футболистов сборной Латвии Андрея Рубина и Эйнара Гнедого, легендарного латвийского мотогонщика Эдвина Кирсиса, бывшего тренера московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгия Ярцева, физиотерапевта футбольного клуба "Рига" Олега Назарова, легендарного шведского хоккеиста Бёрье Сальминга, баскетбольного тренера и судьи Константина Лукашевича, легендарного сербского футболиста Синиши Михайловича, а также одного из лучших за всю историю латвийских футболистов Георгия Смирнова.
Ф - Роджер Федерер. Конец карьеры
"Как многие из вас знают, последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю способности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне очень дорого. Мне 41 год", - такими словами Федерер попрощался с болельщиками.
Для всех любителей тенниса это грустная новость. Федерер - 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион Пекина (2008) в парном разряде и серебряный призёр ОИ-2012 в Лондоне. Всего в коллекции Роджера 103 титула в одиночном разряде и 8 в парном. Федерер был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом).
Ч - Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира по хоккею. В финальном матче сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады со счётом 4:3. Бронзовые медали турнира завоевали чехи, обыгравшие американцев со счётом 8:4.
Сборная Латвии не смогла пробиться в 1/4 финала чемпионата мира. Подопечные Харийса Витолиньша заняли 5-е место в группе и 10-е - на турнире, отложив свои мечты о более высоких результатах до следующего турнира.
Кстати, в 2023 году чемпионат мира пройдёт в Финляндии и Латвии. Изначально планировалось, что ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге, однако из-за начатой войны в Украине Россия была лишена права на проведение мероприятия.
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