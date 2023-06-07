Поправки раздора? О ВНЖ и мигрантах в Латвии

Поправки к Закону об иммиграции не раз вызывали жаркие политические дискуссии на трибунах Сейма и за их пределами и продолжают вызывать обеспокоенность тех, кого они касаются напрямую. Ко всему принятые требования имеют потенциал привести к нагрузке на судебную систему Латвии от желающих их оспорить. Ключевая дата - 2 сентября этого года. В этот день автоматический ПМЖ получивших гражданство России бывших граждан и неграждан Латвии утратит силу. Сегодня в эфире обсуждаем промежуточные результаты и подводные камни реализации принятых поправок.