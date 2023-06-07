Поправки раздора? О ВНЖ и мигрантах в Латвии

В предвыборное время, осенью 2022 года, Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, установившие новые требования к тем жителям Латвии, которые в свое время перешли в российское гражданство. Весной некоторые нюансы были несколько смягчены, но суть осталась та же - ввиду новой геополитической ситуации Латвия заботится о собственной безопасности, проверяя проживающих в стране обладателей российских паспортов на знание госзязыка, позицию в войне в Украине и родственные связи.
Поправки к Закону об иммиграции не раз вызывали жаркие политические дискуссии на трибунах Сейма и за их пределами и продолжают вызывать обеспокоенность тех, кого они касаются напрямую. Ко всему принятые требования имеют потенциал привести к нагрузке на судебную систему Латвии от желающих их оспорить. Ключевая дата - 2 сентября этого года. В этот день автоматический ПМЖ получивших гражданство России бывших граждан и неграждан Латвии утратит силу. Сегодня в эфире обсуждаем промежуточные результаты и подводные камни реализации принятых поправок.
Гости эфира:
- Мария Кугель - внештатный корреспондент "Радио Свобода" в Латвии;
- Елизавета Кривцова - юрист, ведет иски российских граждан в Конституционном суде Латвии.
Темы эфира:
- Суть поправок и аргументация необходимости их принятия;
- Сложности реализации принятого законопроекта и последующее уточнение нюансов;
- Кто и почему в свое время перешел в российское гражданство?
- Развитие ситуации для тех, кто не будет делать ничего;
- Перспективы судебных разбирательств в Латвии и Европе.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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