Самые новые

317 946 евро - именно столько из бюджета Сейма было выплачено в 2016 году на покрытие транспортных и жилищных расходов латвийским слугам народа.
В ближайшие десять лет из-за отсутствия средств бронетехника для Земессардзе приобретаться не будет, сообщил агентству ЛЕТА директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин.
Предприятиям и частным лицам, ведущим хозяйственную деятельность, до 1 февраля нужно декларировать в Службе го...
В ходе спецоперации США в Йемене погиб военнослужащий, сообщило Центральное командование (CENTCOM) американско...
На момент смерти оставленного без присмотра 7-месячного мальчика семья уже не находилась в поле зрения социаль...
«Денис, жители разных стран восхищаются твоим катанием! Благодаря твоему труду и таланту становится популярным...
В Латвии обсуждается вопрос о предоставлении гражданства легендарному балетмейстеру Михаилу Барышникову. Неуже...
Актеру и поэту Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 79 лет. А ведь его творчество связано и с Латвией....
Дом Конгрессов 01.02. 19:30
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
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Дом Конгрессов 14.02. 19:00
Арена Рига 19.02. 19:00
Дом Конгрессов 20.02. 19:00
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