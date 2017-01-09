Самые новые

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Константина Райкина срочно прооперировали Showbiz

Константина Райкина срочно прооперировали

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню! Wo&Men

Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню!

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA Hi-Tech

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова Showbiz

Алла Пугачева отметила Рождество в компании Александра Буйнова




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Ежегодный флешмоб “В метро без штанов”

Комментарии: 3
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    В Голливуде вручены премии "Золотой глобус" 0

В Латвии Спорная История Рига Регионы Наши за рубежом TVNET на/в Украине Brexit 1 сентября


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Экономика

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    • Тяжкий удар «легкого» рубля Лиепае 7

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    • Белорусский производитель победил в конкурсе на поставку трамваев Даугавпилсу 6

    • К концу 2016 года на евро обменяно 39% латовых монет и 95% банкнот 2

    • Латвия - девятая в ЕС по приросту объема розничной торговли 2

    • Почему поезд с грузом из Китая не доехал до Латвии 28  
        


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Showbiz Скандалы Новая волна Знаменитости Евровидениe Актёры

Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале. Все планы перечеркнуты.

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сценуВидео

Интарс Бусулис продолжает покорять российскую сцену3

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности29 фото

В деле о смерти Джорджа Майкла появились пугающие подробности1

Вот это номер: известные голливудские актеры поцеловались на премии55 фото

Вот это номер: известные голливудские актеры поцеловались на премии

Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

Брэд Питт произвел фурор на «Золотом глобусе»

55 фото
Константина Райкина срочно прооперировали

Константина Райкина срочно прооперировали


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      В Риге прошел грандиозный День рождения Шерлока Холмса  

      8 января в Риге уже в шестой раз прошло грандиозное костюмированное празднование Дня рождения Шерлока Холмса. ...


    • В день рождения Шерлока Холмса в Риге состоится уникальный кинопоказ
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      В день рождения Шерлока Холмса в Риге состоится уникальный кинопоказ 1

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Культура


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Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как разбогатеть в 2017-м

Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как разбогатеть в 2017-м

На прошедшей рабочей неделе все только и делали, что поздравляли с наступившим Новым годом и давали свои советы и прогнозы.5

33 фото
Волочкову без бюстгальтера приняли за трансвестита

Волочкову без бюстгальтера приняли за трансвестита2

Я пью уже две недели. Я алкоголик?

Я пью уже две недели. Я алкоголик?

Кто это?! Пластика окончательно изуродовала Памелу Андерсон30 фото

Кто это?! Пластика окончательно изуродовала Памелу Андерсон1

Школьница из «Тодеса» разделась перед камерой ради лайков

Школьница из «Тодеса» разделась перед камерой ради лайков

Не в бровь, а в глаз: какой знак Зодиака – ваш злейший враг

Не в бровь, а в глаз: какой знак Зодиака – ваш злейший враг


Hi-Tech Экстрим Технологии Роботехника Наука Космос Интернет Автоновости

Как iPhone изменил мир за 10 лет

Как iPhone изменил мир за 10 лет

9 января 2007 года был впервые показан iPhone. С тех пор он полностью изменил и наше мышление, и наши действия, считает Мартин Муно.

В Архангельской области засняли падающие метеоры из потока КвадратидыВидео

В Архангельской области засняли падающие метеоры из потока Квадратиды1

Google тихонько подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи!

Google тихонько подслушивает вас через микрофон. Вот как найти эти записи!23

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA

Как марсиане видят Землю и Луну: снимок NASA


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