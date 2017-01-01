Самые новые

Инцидент произошел в округе Отракёй. По предварительным данным, в атаке участвовали двое преступников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир местного телевидения, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу. При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.
Социально-экономическая ситуация в стране внушает пессимизм, и у этого есть три причины – так называемая «история успеха» Валдиса Домбровскиса, «война санкций» с Россией и президентство Латвии в Совете Евросоюзе. Такое мнение в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze высказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс.
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Дом Конгрессов 21.01. 19:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Дом Конгрессов 20.02. 19:00
Концертный зал "Palladium" 22.02. 19:00
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