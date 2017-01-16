Самые новые

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Смотри: Дима Билан резко сменил имидж Showbiz

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж 2

Врачи открыли, как приучить себя меньше есть Wo&Men

Врачи открыли, как приучить себя меньше есть

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц Hi-Tech

Найдена новая причина вымирания гигантских акул-убийц

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами 1




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Новости недвижимости
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Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона и Мэрайю Кэри

На роскошное торжество семьи Валерия Когана в Лондоне прилетел частный самолёт российских и мировых звёзд.12

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Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

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«Он очень хочет вернуться к зрителям»: Дубовицкая сообщила об операции у Задорнова2

СМИ: Ким Кардашян в Париже ограбила банда пенсионеров6 фото

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Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Какая прелесть! Курникова и Иглесиас показали малыша

Какая прелесть! Курникова и Иглесиас показали малыша


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      В пятницу, 13 января, в эфире Латвийского телевидения были объявлены участники конкурса «Supernova 2017». В тр...



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Верьте, и поможет! Какому святому о чем молиться...

Верьте, и поможет! Какому святому о чем молиться...

В сложных ситуациях православные христиане обращаются с молитвой к своим святым покровителям. Знание, о чем молиться святым, поможет быть ус...3

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Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды в Нью-ЙоркеВидео

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Женщина рассказала о прелестях занятия сексом с куклой

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Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю

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Определены сроки появления покоряющих Млечный Путь разумных машин

Определены сроки появления покоряющих Млечный Путь разумных машин

Британский ученый Андреас Хейн оценил сроки, когда искусственный интеллект сможет отправиться в межзвездное путешествие. Препринт исследован...1

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученыхВидео

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