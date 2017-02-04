Самые новые

Правительство РФ своим распоряжением одобрило изменения в российско-латвийском соглашении об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня официально объявила выборы в думы республиканских городов и краев, которые состоятся 3 июня.
В Латвию приходит торговый гигант со «шведскими корнями», владелец одной из крупнейших торговых сетей в мире п...
Руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле заявил, что хакеры из России, Китая и Ирана совршили сотни киб...
Вчера, 2 февраля, работники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Золитуде, где некую женщину не выпу...
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Континен...
Видеохостинг Youtube давно стал тем самым местом, где можно найти популярную, свежую и вообще любую музыку со ...
Растянувшийся на всю последнюю январскую декаду 28-й выпуск ежегодного кинофестиваля в Триесте впервые прошёл ...
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Рижская Реформатская церковь 09.02. 19:00
Елгава 10.02. - 12.02.
Доме Конгрессов 11.02. 12:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Дом Конгрессов 14.02. 19:00
Клуб Melnā piektdiena 14.02. 19:00
Арена Рига 19.02. 19:00