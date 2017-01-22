Самые новые

В субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.
Продолжительность светового дня в течение месяца – со дня зимнего солнцестояния – в Латвии увеличилась на один час, свидетельствуют данные солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Хотя в прошлом году были случаи, когда покупатели пытались расплатиться за товары фальшивыми деньгами, в целом...
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с союзниками Америки и разу...
Вчера в Риге автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщают в Госполиции.
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Немецкий студент Академии кино и телевиденияи Юджин Мерхер (Eugen Merher) с командой единомышленников создал н...
Арена Рига 22.01. 19:00
Дом Конгрессов 01.02. 19:30
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Арена Рига 19.02. 19:00
Дом Конгрессов 20.02. 19:00
Концертный зал "Palladium" 22.02. 19:00
Дом Конгрессов 25.02. 18:00