Самые новые

На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась в 2,5 раза, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).
Счастливыми себя в 2016 году считали 63% жителей Латвии, тогда как годом ранее - 70% населения, свидетельствуют результаты опроса «Индекс счастья «Amigo«», проведенного телекоммуникационным оператором «Amigo».
Сегодня на заседании комитета Совета по народному хозяйству (СНХ) Министерство экономики и социальные партнеры...
Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Об...
В конце января прокурор прокуратуры Центрального района Риги передал в суд Видземского предместья Риги уголовн...
Российская бегунья Юлия Гущина, лишенная серебряной медали Олимпиады в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров, отк...
Некогда популярный актер Ивар Калныньш сейчас буквально пропал из поля зрения журналистов. Тем не менее, актер...
С 18 января по 7 февраля каждый может поддержать благотворительную акцию «Сердцем к сердцу», пожертвовав сувен...
Дом Конгрессов 01.02. 19:30
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Рижская Реформатская церковь 09.02. 19:00
Елгава 10.02. - 12.02.
Splendid Palace 12.02. 17:30
Клуб Melnā piektdiena 14.02. 19:00
Дом Конгрессов 14.02. 19:00
Арена Рига 19.02. 19:00