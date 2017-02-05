Самые новые

Рано утром в воскресенье в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США, сообщили в отделе прессы и культуры посольства США.
Служба государственных доходов (СГД) планирует в электронной форме готовить информацию о штрафах за своевременно не поданные налоговые декларации. К кодексу административных нарушений и закону о налогах и пошлинах будут подготовлены соответствующие поправки.
В Латвию приходит торговый гигант со «шведскими корнями», владелец одной из крупнейших торговых сетей в мире п...
Представители авиакомпании Qatar Airways объявили о начале прямых полетов из столицы Катара Дохи в Новую Зелан...
В поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попали расходы Вентспилсского и Огрского сам...
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может потерять 85 млн фунтов прибыли в случае непопадания в Лиг...
Видеохостинг Youtube давно стал тем самым местом, где можно найти популярную, свежую и вообще любую музыку со ...
Растянувшийся на всю последнюю январскую декаду 28-й выпуск ежегодного кинофестиваля в Триесте впервые прошёл ...
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Рижская Реформатская церковь 09.02. 19:00
Елгава 10.02. - 12.02.
Доме Конгрессов 11.02. 12:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Дом Конгрессов 14.02. 19:00
Клуб Melnā piektdiena 14.02. 19:00
Арена Рига 19.02. 19:00