Самые новые

Инцидент произошел в округе Отракёй. По предварительным данным, в атаке участвовали двое преступников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир местного телевидения, злоумышленники, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу. При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел губернатор города Васип Шахин, передает Reuters. По его словам, нападение являлось террористической атакой.