Самые новые

Рига — наш город, наша гордость! Красивый, суетливый, богатый на события. Но как выглядит наш город за пределами центра? Какие они — рижские микрорайоны и люди, которые там живут? Что там происходит? В чём шарм этих мест? Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие и узнай, какая она — другая, но тоже Рига! Пятая остановка - Агенскалнс.
На прошлой неделе от гриппа умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).
Представители транзитной отрасли высоко оценивают деятельность многолетного управляющего Рижского свободного п...
В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в хо...
Сотрудники Резекненского участка полиции разыскивают без вести пропавшего 15-летнего подростка, сообщает старш...
Вандевеге впервые в карьере добралась до полуфинала турнира серии Большого Шлема, однако на пути к этому дости...
Латвийская группа The Rigans уже собирает миллионы просмотров в Youtube, но на достигнутом останавливаться не ...
Актеру и поэту Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 79 лет. А ведь его творчество связано и с Латвией....
Дом Конгрессов 01.02. 19:30
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Дом Конгрессов 14.02. 19:00
Арена Рига 19.02. 19:00
Дом Конгрессов 20.02. 19:00
Доме Конгрессов 22.02. 19:00
Концертный зал "Palladium" 22.02. 19:00