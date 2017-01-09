Самые новые

В минувшее воскресенье полиция получила информацию о том, что в Олайне, в одной из квартир, возможно, находится тело мужчины 1984 года рождения.
Приоритетом Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) в этом году будет достижение договоренности с представителями медицины по вопросам упорядочения системы здравоохранения, заявил агентству ЛЕТА председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис.
В Латвии в ноябре прошлого года уровень безработицы составлял 9,6%, что было шестым самым высоким показателем ...
Встреча российского и американского лидеров произойдет не раньше вступления в должность избранного президента ...
Государственная полиция решила расторгнуть договор с обществом A26 о поставках новых автомобилей, так как оно ...
Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник 10 января на заседании совета в Цюрихе утвердит формат прове...
8 января в Риге уже в шестой раз прошло грандиозное костюмированное празднование Дня рождения Шерлока Холмса. ...
В сети опубликовали видео с «Голубого огонька» в России, подписав его как «Бал у сатаны».
Дом Конгрессов 14.01. 19:00
Театр "Дайлес" 16.01.
Клуб Melnā piektdiena 20.01. 20:00
Дом Конгрессов 21.01. 19:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Арена Рига 19.02. 19:00
Дом Конгрессов 20.02. 19:00
Концертный зал "Palladium" 22.02. 19:00