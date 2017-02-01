Самые новые

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Миллионные гарантии для латвийских предприятий Новости Видео

Миллионные гарантии для латвийских предприятий

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье Showbiz

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье

Lego запустила соцсеть для детей Hi-Tech

Lego запустила соцсеть для детей




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В Литве прощаются с избитым до смерти 4-летним мальчиком

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Новости недвижимости
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Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции

Настя Каменских шокировала последствиями серьезной операции

Недавно Настя Каменских снова попала в больницу. Певице после длительной реабилитации пришлось пережить сложную операцию сразу на двух ногах...

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В Сети появились шокирующие фото борющейся с раком российской певицы

В Сети появились шокирующие фото борющейся с раком российской певицы2

Стало известно, что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе

Стало известно, что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе1

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Пародия резидента Comedy Club на переговоры Путина с Трампом стала хитом 2

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Как живет актер Ивар Калныньш 6

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Сильная магнитная буря с 1 по 5 февраля ударит по всем: что делать?

Сильная магнитная буря с 1 по 5 февраля ударит по всем: что делать?

Чтобы магнитная буря не стала помехой в осуществлении планов, важно заранее к ней подготовиться. Советы метеорологов помогут уберечь свое зд...2

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Американский планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо спрогнозировал время возможного столкновения Земли и ее спутника Луны. По его м...2

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