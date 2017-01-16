Самые новые

Убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой африканской чумой свиней (АЧС) ферме «Рукас» в Кримулдской волости могут составить миллионы евро, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления управляющего фермой ООО «Ancers» Раймонд Калванс.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит прозвучавшую в СМИ информацию о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через посредников получила место для захоронения на Первом Лесном кладбище.
За 11 месяцев прошлого года больше всего бензина и дизельного топлива в Латвию было ввезено из Литвы, сообщает...
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично расскажет о планах правительства по Brexit в ходе выступлен...
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали несколько молодых людей, сообщает Государст...
Шестой этап Кубка мира по санному спорту на Сигулдской трассе завершился третьим местом латвийской сборной в э...
В пятницу, 13 января, в эфире Латвийского телевидения были объявлены участники конкурса «Supernova 2017». В тр...
Талантливые, известные, как правило, богатые… Мы с удовольствием читаем их биографии, наслаждаемся портретами ...
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Дом Конгрессов 21.01. 19:00
Арена Рига 22.01. 19:00
Дом Конгрессов 01.02. 19:30
Дом Конгрессов 07.02. 19:00
Splendid Palace 12.02. 17:30
Арена Рига 19.02. 19:00