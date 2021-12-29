Алфавит-2021. Часть первая: Афганистан, Бректе, вакцинация

Портал RUS TVNET подводит итоги 2021 года. И вместо привычного хронологического принципа, мы решили воспользоваться алфавитным порядком. Каждой букве - по важному событию уходящих 365-и дней!
А - Афганистан
Есть ли в мире страна, которая в этом году пережила больший политический удар? Куда там США с их инаугурацией Байдена и штурмом Капитолия сторонниками Трампа. В Афганистане к власти пришло движение "Талибан", которое давно во всем мире считается террористическим. Многие люди пытались сбежать, даже запрыгивали на улетающие самолеты. Но большая часть жителей все же остались на территории страны, которой теперь управляет, по сути, наркокартель.
Б - Бректе
Все мы были диванными политологами. С началом пандемии стали диванными вирусологами. Но настало время двигаться дальше. И вот, с легкой руки художника Кристиана Бректе, латвийцы стали специалистами в современном искусстве. Теперь все знают слово "мурал", и разделились на "любителей порнографии" и "ретроградов" (они же люди искусства и защитники детей). Методы борьбы были разные, вплоть до угроз лично художнику и забрасывания стены краской. Но Инспекция по защите прав детей ничего страшного в работе не нашла, так что воз, пардон, мурал и ныне там.
В - Вакцниация
Да-да, именно в этом году спасительные вакцины дошли до всех желающих. Охватить все новости в этой теме было бы невозможно, так что давайте пробежимся по основным пунктам. Сейчас в Латвии официально зарегистрированы четыре вакцины, на подходе пятая. Многие уже начали делать бустерные уколы, чтобы обезопасить себя после какого-то времени после основной вакцины. Хватает и людей, которые выступают принципиально против вакцины, но о них мы поговорим позже. Заявленной цели в 70% привитого взрослого населения удалось достичь, но не слишком ли поздно?
Г - Гомофобия
К сожалению, все еще актуальная тема в нашем обществе. Страшная история произошла в апреле в Тукумсе - молодого мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Одной из причин называлась как раз-таки ненависть к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka собрала деньги в помощь Нормунду Киндзулису. При этом полиция принялась за расследование не слишком активно. В общем, надежд на то, что гомофобия будет искоренена в ближайшее время мало. Особенно, если вам близко мнение культуролога и профессора Университета им. Страдиня Дениса Ханова об историческом происхождении гомофобии в Латвии.
Д - Диспетчер
Главная профессия Беларуси этого года. За самолетом RyanAir, который внезапно изменил курс и приземлился вместо Вильнюса в Минске, следил весь мир. Следил явно неласково, называя произошедшее "пиратской атакой". Причина посадки почти сразу была ясна - на борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка. В итоге Протасевич резко "изменил" свое мнение о Лукашенко и оппозиционерах, а Беларусь попыталась отвести от себя всякие обвинения, мол, на борту была бомба, и опубликовала фрагмент переговоров диспетчера с пилотами. Сам же диспетчер быстро исчез из страны, а потом рассказал зарубежным СМИ о роли белорусских спецслужб в посадке самолета.
Е - Евровидение
Главный музыкальный конкурс Европы вернулся спустя год отсутствия. И стал причиной сразу нескольких громких историй. Беларусь сняли с конкурса - из-за излишне политизированной песни. Представительница России Манижа столкнулась с невероятной травлей, видимо, из-за своей национальности. Это продолжилось, практически, до самого конкурса. Даже некоторые политики выступали против артистки. Конкурсантка из Латвии Саманта Тина также была недовольна многими комментариями, и после поражения в полуфинале поделилась очень эмоциональным видео. А победителями стали рокеры-бунтари из Италии - Måneskin.
Видео: Måneskin - Zitti E Buoni
Ё - Ёшкин кот
Пожалуй, самый цензурная реакция на то, что происходит вокруг.
Ж - Желтая звезда Гобземса
Как и обещали, время поговорить об антиваксерах. Чего не отнять у оппозиционного политика Алдиса Гобземса, так это умения использовать яркие и запоминающиеся символы. 25 июня он на своей странице выложил фотографию с желтой звездой на груди и сравнил нежелающих прививаться от Covid-19 с евреями времен холокоста - "стигматизированы и исключены из общества". Это вызвало негативную реакцию у многих: от Еврейской общины Латвии до коллег Гобземса по парламенту. Многое Гобземс сделал в этом году. И развелся, и на велотренажере в заседании Сейма поучаствовал, и даже умудрился быть задержанным сразу несколько раз за один день. Но более яркого символа, чем желтая звезда в 2021-м году, он не произвел.
З - Забор на границе
Возвращаемся в Беларусь. Вернее, на границу с ней. Кризис мигрантов начался с Литвы. К границе даже отправлялись войска. В итоге, волноваться стали и у нас. В итоге число задержанных на границе мигрантов превысило 200 за четыре дня. В огромном количестве людей на границе Беларуси и Европы, разумеется, стали обвинять Лукашенко. Европа пыталась помочь, но как именно - не знала. А люди стали жертвами и разменной монетой холодной войны. Теперь проблема мигрантов добралась и до Польши. А Латвия, на всякий случай, построила на границе забор.
И - Интеграция
Да и о каких мигрантах может идти речь, если мы даже о живущих в Латвии до конца позаботиться не можем? Судили-рядили политики, но в итоге газета о вакцинации вышла лишь на латышском языке. Президент Эгил Левитс еще успел удивиться тем людям, которые не учат государственный язык. Да даже, когда русскоязычному населению пытались прорекламировать вакцину, получалось не очень. Пожелания повидать прабабушку еще свежи в памяти. Рекламное агентство, конечно, извинилось, но осадочек остался. И вот, месяцы спустя врачи обеспокоены нехваткой информации на русском языке, а подавляющая часть пациентов не являются носителями государственного языка. Как так вышло - загадка мощная, конечно же.
Й - Айсберг
Очень короткая и выразительная история. 30 октября - KNAB установил в Даугаве, возле Каменного моста предмет искусства - "айсберг коррупции". 4 ноября - "айсберг" демонтируют, он поменял цвет с белого на желтый. 7 ноября - "айсберг" найден в другом месте Даугавы, над ним поработали вандалы. Возвращать обратно его не собираются. Строительство объекта стоило 25 410 евро, а сумма всего договора - 145 115 евро (хотя KNAB и пообещал заплатить не все). Соло на тромбоне: уап-уап-уаааап.
К - Канал
И речь не пойдет о водоемах. Мы говорил по Первом балтийском канале (ПБК). Началось все сразу не очень хорошо, с 27 сентября традиционно русскоязычному телеканалу пришлось частично перейти на латышский язык (И - Интеграция). Еще 20 октября ПБК готовил программу о вакцинации, в том числе и для русскоязычных, но уже на следующий день прогремела новость об аннуляции разрешения на вещание ПБК. Творческий директор ПБК Жаклина Циновска еще долго не могла поверить в случившееся. На этом фоне тот факт, что LTV7 просто переехало на мультимедийную платформу, а новости на русском языке удалось отстоять до конца года - выглядит чудом.
Л - Лембергс
А кому-то чудо не помогло. Экс-мэр Риги Айварс Лембергс был приговорен к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, дело велось с 2009 года. Сам политик сравнил произошедшее с делом российского оппозиционера Алексея Навального (о нем дальше). В тот же вечер Лембергса доставили в Центральную тюрьму, защита пыталась добиться пересмотра задержания, но суд был неумолим. Несмотря на тюремное заключение Лембергс умудрился стать депутатом Вентспилсской думы. Пытался замахнуться на мэрское кресло, но не получилось. Впервые за 33 года городом управляет другой человек, а Лембергсу досталась должность председателя комитета по социальным вопросам. Казалось бы все, но ближе к концу года экс-глава Вентспилса снова стал ньюсмейкером. Сопредседатель правления Латвийской зеленой партии и Союза зеленых и крестьян Эдгар Таварс сообщил, что Лембергс заразился Covid-19. Понадобилась даже госпитализация.
М - Минимальная зарплата
Почти прошедший 2021 год, среди прочего, стал годом поднятия зарплат. Вернее, принятия решений об этом. Например, с 2023 года вырастут зарплаты министров, президента и других политиков и чиновников. И это, несмотря на то, что по нашему исследованию, в сравнении с другими странами они уже получают, мягко говоря, неплохо. Но не только политикам привалило. Уже в следующем году повысятся зарплаты медиков, а также работников образования, внутренних дел, культуры и социального ухода. Кроме того, Евросоюз договорился об общей минимальной зарплате. Так что Латвии придется соответствовать.
Н - Навальный
Вот уж у кого выдался полным на события. Сухое перечисление событий. 17 января Алексей вернулся в Россию, где сразу был задержан, а позже арестован на 30 суток. Буквально через пару дней на канале политика появилось расследование о "дворце Путина", которое стало невероятно популярным. Кремлю даже пришлось объясняться. Между тем в защиту Навального тысячи людей вышли на митинги, где нарвались на полицию и Росгвардию. Самого политика в феврале приговорили к 3,5 годам колонии. В месте заключения ему были рады не все. Реакция зарубежным политиков была яркой, по крайней мере, на словах. Хотя вот Европарламент вручил ему премию Сахарова. Навальный между тем успел заболеть, причем, судя по всему достаточно серьезно. Но позже его здоровье вернулось к норме, он даже стал обучаться швейному делу.
О - Омикрон
Как бы хотелось в последнем абзаце первой части поговорить о новом альбоме Оксимирона "Красота и уродство". Но вместо этого придется, конечно же, писать про новый штамм Covid-19 - омикрон (да, я не первый, кто так шутит). Итак, омикрон-штамм. Он был обнаружен в ЮАР, страны пытались сдержать его распространение, но это не помогло. В начале штамм попал в Европу, а потом и в Латвию. Мировые эксперты предсказывают, что следующий год начнется с новой волны заражений, им вторит главный инфектолог Латвии Уга Думпис. Скорее всего, из-за этого после 11 января сильных послаблений не будет. Так заявили и министр здравоохранения Даниэль Павлютс, и премьер-министр Кришьянис Кариньш.