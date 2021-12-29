Алфавит-2021. Часть первая: Афганистан, Бректе, вакцинация

Мурал Кристиана Бректе на 40-й школе ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В - Вакцниация

Да-да, именно в этом году спасительные вакцины дошли до всех желающих. Охватить все новости в этой теме было бы невозможно, так что давайте пробежимся по основным пунктам. Сейчас в Латвии официально зарегистрированы четыре вакцины, на подходе пятая. Многие уже начали делать бустерные уколы, чтобы обезопасить себя после какого-то времени после основной вакцины. Хватает и людей, которые выступают принципиально против вакцины, но о них мы поговорим позже. Заявленной цели в 70% привитого взрослого населения удалось достичь, но не слишком ли поздно?

Г - Гомофобия

К сожалению, все еще актуальная тема в нашем обществе. Страшная история произошла в апреле в Тукумсе - молодого мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Одной из причин называлась как раз-таки ненависть к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka собрала деньги в помощь Нормунду Киндзулису. При этом полиция принялась за расследование не слишком активно. В общем, надежд на то, что гомофобия будет искоренена в ближайшее время мало. Особенно, если вам близко мнение культуролога и профессора Университета им. Страдиня Дениса Ханова об историческом происхождении гомофобии в Латвии.

Д - Диспетчер

Главная профессия Беларуси этого года. За самолетом RyanAir, который внезапно изменил курс и приземлился вместо Вильнюса в Минске, следил весь мир. Следил явно неласково, называя произошедшее "пиратской атакой". Причина посадки почти сразу была ясна - на борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка. В итоге Протасевич резко "изменил" свое мнение о Лукашенко и оппозиционерах, а Беларусь попыталась отвести от себя всякие обвинения, мол, на борту была бомба, и опубликовала фрагмент переговоров диспетчера с пилотами. Сам же диспетчер быстро исчез из страны, а потом рассказал зарубежным СМИ о роли белорусских спецслужб в посадке самолета.

Е - Евровидение

Главный музыкальный конкурс Европы вернулся спустя год отсутствия. И стал причиной сразу нескольких громких историй. Беларусь сняли с конкурса - из-за излишне политизированной песни. Представительница России Манижа столкнулась с невероятной травлей, видимо, из-за своей национальности. Это продолжилось, практически, до самого конкурса. Даже некоторые политики выступали против артистки. Конкурсантка из Латвии Саманта Тина также была недовольна многими комментариями, и после поражения в полуфинале поделилась очень эмоциональным видео. А победителями стали рокеры-бунтари из Италии - Måneskin.

Видео: Måneskin - Zitti E Buoni

Ё - Ёшкин кот

Пожалуй, самый цензурная реакция на то, что происходит вокруг.

Ж - Желтая звезда Гобземса