Алфавит-2021. Часть вторая: "Эвер Гивен", юбилей, явка
Портал RUS TVNET все еще подводит итоги 2021 года. Вторая часть алфавита: от П до Я. С первой частью азбуки уходящего года можно ознакомиться вот здесь.
Портал RUS TVNET все еще подводит итоги 2021 года. Вторая часть алфавита: от П до Я. С первой частью азбуки уходящего года можно ознакомиться вот здесь.
П - Пожар
Разумеется, пожары случаются каждый год, и, к сожалению, даже жертвы в этих ЧП не являются чем-то из ряда вон выходящим. Но в 2021 году произошел один пожар, который выделился даже на этом печальном фоне. Сгорел хостел на улице Меркеля. Сначала сообщалось о восьми погибших, позже в больнице скончался еще один человек. Впрочем, еще до пожара в хостеле было найдено тело человека, возможно, погибшего из-за передозировки наркотиками. По горячим следам полиция сразу задержала несколько человек, но главное лицо - предприниматель Эрнестс Риекстс скрылся. Оказалось, что у этого Риекстса уже не самая хорошая репутация. Глава Госполиции даже взывал к совести предпринимателя. В итоге Риекстс (который отрицал свою причастность к преступлению) связался с полицией и был арестован. Пожар также стал поводом для усиленной проверки всех (или большинства) хостелов Риги, а само ЧП обросло новыми подробностями. К сожалению, это не уберегло нас от второго громкого пожара - в приюте для животных Ķepu-Ķepā.
Р - Работа на "удаленке"
Уже привычный термин, который в уходящем году заиграл новыми красками. Еще в марте правительство рассмотрело несколько сценариев борьбы с распространением Covid-19. И в итоге остановилось на том, который предусматривал работу и даже учебу на "удаленке". В итоге появились опасения относительно того, насколько нужны Риге офисные здания (а их и так немало, так еще и строится большое количество). Даже некоторые родители выбирали удаленное образование для своих детей (впрочем, не всегда это было по их желанию). А бизнес столкнулся с новой проблемой - работники, живущие не в Латвии. Законам какой страны они подчиняются?
С - Столбики
Главное украшение дорог Риги 2021 года - это вовсе не снег, а, разумеется, черно-белые друзья всех водителей - столбики. Появились они в июле, что вызвало недовольство и защитников исторического наследия (в том числе и из-за поврежденной брусчатки), и Госполиции (с ними не посоветовались об установке), и водителей оперативного транспорта (им пообещали, что все проблемы исправят). Отдельную радость граждан вызвала сумма в 40 тысяч евро, которую потратят на обслуживание столбиков. Половина средств, кстати, уходит на помывку. В Рижской думе даже заговорили о возможной замене столбиков на "островки безопасности", но мэр Риги Мартиньш Стакис и вице-мэр Вилнис Кирсис уверены: столбикам - быть!
Т - Торговые центры
То, о чем так долго говорили в общем-то почти все - свершилось. Lidl пришел в Латвию! Народ отреагировал разнообразно. Кто-то сидел в очереди чуть ли не с ночи, а кто-то предавался юмористическим изыскам в интернете. Сообщается, что больше сотни человек вернулись в Латвию, чтобы работать в этих ТЦ. О банановых войнах мы уже рассказали в нашей подборке странных новостей года, но отметим, что дешевизна товаров в Lidl не настолько очевидна, как кажется. Однако главная новость, связанная с бананами и магазинами, неожиданно пришла совсем недавно. Еще свежо в памяти, поэтому коротко отметим: Maxima, бананы, кокаин.
У - Убийство Беззубова
А теперь к новостям менее забавным. 14 апреля был убит футбольный агент Роман Беззубов. Убийство попало на видео, благодаря чему быстро была найдена машина нападавших - она была сожжена и оставлена в Межапарке. Тогдашний министр внутренних дел Сандис Гиргенс высказал версию мотивов. Полиция задержала несколько человек, в том числе владелицу автосервиса, где до происшествия стояла машина убийц. В итоге в деле оказалось десять подозреваемых, а глава Госполиции Армандс Рукс пообещал, что скамья подсудимых пустовать не будет. Двое главных подозреваемых - Агапитов и Коняшкин - были объявлены в розыск. Но несмотря на то, что от жителей была получена некая информация, в декабре эти люди все еще находились в общеевропейском розыске. В футбольном мире тем временем тоже имелись свои версии убийства. Кто-то считает это посланием, а экс-глава Латвийской федерации футбола Гунтис Индриксонс, напротив, считает, что убийство с футболом не связано.
Ф - Фальшивые сертификаты
Помните, что было в первой части на букву В? Правильно - вакцинация. Но не все хотят бесплатно получить защиту от вируса. Кто-то согласен заплатить сотни евро, чтобы получить лишь видимость безопасности. Есть и спрос со стороны людей, и, к сожалению, предложение со стороны врачей. Последним угрожают лишением сертификата на работу, а сами фальшивые сертификаты аннулируются. Более того, за такое могут ввести и уголовную ответственность. Но пока результат неутешительный: схемы множатся, масштабы растут, причем по всему миру, а объемы пугают экспертов. Одно радует - медики могут по косвенным признакам выявить фальшивые сертификаты.
Х - Хоккей
Спортивные итоги года уже подведены, но не упомянуть чемпионат мира по хоккею, который прошел в Риге, нельзя. Еще в январе было принято решение, что в Беларусь спортсмены не поедут. Латвии пришлось быстро придумывать, как уместить все команды, особенно учитывая Covid-ограничения. А главной неспортивной историей того ЧМ, разумеется, является смена флагов. В Риге развевался бело-красно-белый флаг Беларуси, что, отметили и в соседней стране: как положительно, так и отрицательно - Стакису в Беларусь путь заказан. А что касается, собственно, хоккея, то начала Латвия прекрасно - с исторической победы над Канадой. Но, к сожалению, выйти из группы так и не получилось (хотя шансы оставались до конца). А чемпионом стала та самая Канада, которую мы с таким трудом победили. Зато западные спортсмены познакомились с латышской культурой, а наша команда готовится к следующему ЧМ. К сожалению, через месяц после окончания турнира погиб один из героев матча с Канадой - вратарь Матис Кивлениекс. Ему было всего 24 года. Это произошло во время празднования Дня независимости США, а сам хоккеист спас семью другого латвийского хоккеиста - Элвиса Мерзликина. Клуб "Коламбус Блю Джекетс" в память о Кивлениексе пожертвовал 80 тысяч долларов на развитие хоккея в Латвии.
Ц - Цены
"Цены растут. Какая новость следующая: вода - мокрая?" - думаете вы, но в этом году цены растут особенно. Подорожали: отопление, газ, электричество - причем слишком сильно (отметим на полях, что в Латвии и так одни из самых высоких цен на электричество в Европе). Настолько сильно, что Даугавпилс уже объявил об энергетическом кризисе. Цены на продукты тоже, разумеется, растут. Как и, кстати, на стройматериалы - сделать ремонт будет дороже на 18%. На этом фоне новость о том, что в Риге самая дорогая парковка относительно средней зарплаты даже не удивляет. Будет ли в следующем году лучше? Вряд ли.
Ч - Четыре
Именно столько министров сменилось за один день в правительстве. Министр благосостояния - Гатис Эглитис (вместо Рамоны Петравичи), министр образования и науки - Анита Муйжниеце (вместо Илги Шуплински), министр внутренних дел - Мария Голубева (вместо Сандиса Гиргенса) и министр экономики - Янис Витенбергс (вместо самого себя, должность он мог потерять из-за смены партии). В итоге партия KPV LV была исключена из коалиции, а многие ее члены разбежались по другим партиям. А ведь еще в январе сменился министр здравоохранения (Даниэль Павлютс вместо Илзе Винькеле). Ох, неспокойная это профессия - министр.
Ш - Шлесерс
Айнарс Шлесерс. Министр экономики (1998-1999), министр сообщения (2004-2009 - с небольшим перерывом в 2006-м). Но в 2014 году выборы в 12-й Сейм сложились для партии политика неудачно. И на семь лет Шлесерс затих (в контексте политики, конечно). Но вот: июнь - газета с "предложениями Латвии"; август - учредительный конгресс партии Шлесерса "Латвия на первом месте"; сентябрь - регистрация партии. А потом Шлесерс стал плотно работать над репутацией антиваксера. Пикет - раз, пикет - два. Потом политик заболел Covid-19 и был оштрафован за нарушение эпидемиологических ограничений. И это не считая того, что подходит к концу суд по делу о "цифровом телевидении". В общем, продуктивный год.
Щ - Щучье веленье
Видимо, только на лучеперых с магическими способностями рижанам и остается рассчитывать в вопросах чистых улиц. "Аааа, белая зима началась внезапно" - подпевают Софии Ротару в думе. Прямо по расписанию, 1 декабря, метель "заморозила" движение транспорта в столице. А уже через пару дней снег достиг таких масштабов, что аж самолет съехал с маневровой дорожки. Компании Clean R пригрозили штрафом и даже расторжением договора (как это поможет в очистке улиц - непонятно). Кто-то (даже не кто-то, а депутат Рижской думы) призывал самих жителей заняться чисткой улиц, Clean R оправдывалась, а снег, хоть и небыстро, но вывозился. На этом фоне оппозиция попыталась сместить мэра и вице-мэра столицы, что, ожидаемо, не удалось. Теперь думе придется подумать, что изменить (или не изменить) в правилах и методологии, чтобы больше такого не повторялось. Ведь, как справедливо заметил Стакис, снегопады могут идти до марта. Ноябрьская новость о то, что "Рижская дума нашла решение проблемы неубранных от снега тротуаров", теперь выглядит невероятно иронично.
Ъ - Твердая позиция
Речь, конечно, идет о позиции по санкциям против России и Беларуси. Мы не будем перечислять так уж все, просто пробежимся по основным пунктам. Экономические санкции против России продлены до конца января 2022 года, в том числе и из-за Алексея Навального (подробнее в первой части алфавита-2021). Впрочем, к концу года фокус немного сместился. Теперь цель санкций - удержать Россию от нападения на Украину. В том числе возможно отключение России от системы SWIFT. Что касается Беларуси - продолжение прошлого года. Санкции, еще санкции, ответные санкции. На Латвию ложится дополнительная ответственность контроля перевозки грузов из Беларуси. Правда, здесь твердая позиция под вопросом.
Ы - Антиваксеры
Какая логика аргументов, такая логика и в выборе буквы. Да и есть подозрения, что кроме "ЫЫЫЫЫЫ" в голове у антиваксеров больше ничего и нет.
Ь - Картель
KNAB закончил дело, начатое еще в 2018 году. 10 предприятий были оштрафованы на общую сумму в 16 млн евро. Среди объектов, связанных с этим делом, есть и весьма заметные, например, Рижский замок, Лиепайская тюрьма и Академический центр Латвийского университета. Даже Большая эстрада в Межапарке. Совет по конкуренции утверждает, что картель участвовал в закупках почти на 700 млн евро, а Латвия потеряла около 18 млн евро средств Европы. Отдельный привкус происходящему придал записанный разговор "Мы решаем!". Теперь фирмы из картеля обжалуют решение Совета по конкуренции, а тот, в свою очередь, присматривается к возможному картелю в дорожном строительстве.
Э - "Эвер Гивен"
Помните, помните? Контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Долгое время его не удавалось сдвинуть с места, из-за чего доставка из Китая в Европу подорожала в четыре раза. Помочь в этой беде пытался даже маленький экскаватор, частично сделанный в Латвии. В итоге шесть дней спустя "Эвер Гивен" сняли с мели. Все суда прошли через канал, кроме самого "Эвер Гивена". Египет не выпустил контейнеровоз, требуя миллиард долларов в качестве компенсации. Но в итоге все закончилось хорошо.
Ю - Юбилей Паулса
Главному композитору Латвии Раймонду Паулсу в этом году исполнилось 85 лет! В честь этого был снят документальный фильм, а уже в августе Маэстро вручили японский орден Восходящего солнца. Долгая лета, Раймонд Вольдемарович!
Я - Явка
А вы помните, что в этом году были еще и муниципальные выборы? А знали? Потому что, судя по рекордно низкой явке - 34,01% - знали не все. Поэтому и итоги были особо незаметны, в 40% самоуправлений парламентское большинство получили действующие главы муниципалитетов. Чуть позже проголосовали в Резекненском и Вараклянском краях, там также главы не сменились. Жители Вараклянского края оказались самыми активными гражданами, а политики уже готовятся к выборам в Сейм - в следующем году.