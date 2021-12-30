Алфавит-2021. Часть вторая: "Эвер Гивен", юбилей, явка

Ш - Шлесерс

Айнарс Шлесерс. Министр экономики (1998-1999), министр сообщения (2004-2009 - с небольшим перерывом в 2006-м). Но в 2014 году выборы в 12-й Сейм сложились для партии политика неудачно. И на семь лет Шлесерс затих (в контексте политики, конечно). Но вот: июнь - газета с "предложениями Латвии"; август - учредительный конгресс партии Шлесерса "Латвия на первом месте"; сентябрь - регистрация партии. А потом Шлесерс стал плотно работать над репутацией антиваксера. Пикет - раз, пикет - два. Потом политик заболел Covid-19 и был оштрафован за нарушение эпидемиологических ограничений. И это не считая того, что подходит к концу суд по делу о "цифровом телевидении". В общем, продуктивный год.

Щ - Щучье веленье

Видимо, только на лучеперых с магическими способностями рижанам и остается рассчитывать в вопросах чистых улиц. "Аааа, белая зима началась внезапно" - подпевают Софии Ротару в думе. Прямо по расписанию, 1 декабря, метель "заморозила" движение транспорта в столице. А уже через пару дней снег достиг таких масштабов, что аж самолет съехал с маневровой дорожки. Компании Clean R пригрозили штрафом и даже расторжением договора (как это поможет в очистке улиц - непонятно). Кто-то (даже не кто-то, а депутат Рижской думы) призывал самих жителей заняться чисткой улиц, Clean R оправдывалась, а снег, хоть и небыстро, но вывозился. На этом фоне оппозиция попыталась сместить мэра и вице-мэра столицы, что, ожидаемо, не удалось. Теперь думе придется подумать, что изменить (или не изменить) в правилах и методологии, чтобы больше такого не повторялось. Ведь, как справедливо заметил Стакис, снегопады могут идти до марта. Ноябрьская новость о то, что "Рижская дума нашла решение проблемы неубранных от снега тротуаров", теперь выглядит невероятно иронично.

Люди на скользких улицах ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ъ - Твердая позиция

Речь, конечно, идет о позиции по санкциям против России и Беларуси. Мы не будем перечислять так уж все, просто пробежимся по основным пунктам. Экономические санкции против России продлены до конца января 2022 года, в том числе и из-за Алексея Навального (подробнее в первой части алфавита-2021). Впрочем, к концу года фокус немного сместился. Теперь цель санкций - удержать Россию от нападения на Украину. В том числе возможно отключение России от системы SWIFT. Что касается Беларуси - продолжение прошлого года. Санкции, еще санкции, ответные санкции. На Латвию ложится дополнительная ответственность контроля перевозки грузов из Беларуси. Правда, здесь твердая позиция под вопросом.

Ы - Антиваксеры

Какая логика аргументов, такая логика и в выборе буквы. Да и есть подозрения, что кроме "ЫЫЫЫЫЫ" в голове у антиваксеров больше ничего и нет.

Ь - Картель

KNAB закончил дело, начатое еще в 2018 году. 10 предприятий были оштрафованы на общую сумму в 16 млн евро. Среди объектов, связанных с этим делом, есть и весьма заметные, например, Рижский замок, Лиепайская тюрьма и Академический центр Латвийского университета. Даже Большая эстрада в Межапарке. Совет по конкуренции утверждает, что картель участвовал в закупках почти на 700 млн евро, а Латвия потеряла около 18 млн евро средств Европы. Отдельный привкус происходящему придал записанный разговор "Мы решаем!". Теперь фирмы из картеля обжалуют решение Совета по конкуренции, а тот, в свою очередь, присматривается к возможному картелю в дорожном строительстве.

Э - "Эвер Гивен"

ФОТО: EPA/Scanpix

Ю - Юбилей Паулса

Главному композитору Латвии Раймонду Паулсу в этом году исполнилось 85 лет! В честь этого был снят документальный фильм, а уже в августе Маэстро вручили японский орден Восходящего солнца. Долгая лета, Раймонд Вольдемарович!

Я - Явка